  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【特首選戰】首位紀律部隊出身政務司長　李家超辭職備戰特首選舉

06/04/2022

　　政務司司長李家超今日向特首辭去職務，宣布參加下屆行政長官選舉。李家超於記者會表示，如辭職獲中央批准，會打算準備參加下一任特首選舉。他感謝特首林鄭月娥，在2017年委任他為保安局局長，其後又委任他作政務司司長，又感謝香港市民，對服務市民超過40年感到光榮，並感謝一起共事的公務員同事。

 


李家超加入問責團隊10年 仕途平步青雲5年升兩級

　　現年64歲的李家超，由警隊出身，加入問責團隊10年間，5年連升兩級，由保安局副局長升任至政務司長，做司長不足一年就問鼎特首。李家超被指處事作風硬朗，做問責官員時處理過不少具爭議的議題。


　　李家超1977年加入警隊做見習督察，2010年晉升為警務處副處長，35年警務工作，偵破多宗矚目案件，包括紙包飲品迷魂黨案、張子強案及徐步高槍擊案等。2012年，李家超獲梁振英賞識，放棄英籍，加入問責團隊，擔任保安局副局長，5年後，林鄭月娥接任特首，李家超坐正，成為首位警隊出身的保安局局長。


主理《逃犯條例》掀政治風波

　　2019年，特區政府表示要處理台灣殺人案和堵塞法律漏洞，提出修訂《逃犯條例》，掀起回歸以來最大的政治風暴，李家超是當時的主理官員，形容香港22年都未有堵塞漏洞，「鴕鳥22年」。


　　政府其後宣布暫緩和撤回法案，但示威衝突未有隨之停止，大規模街頭示威幾乎每日上演，警民衝突越演越烈，警方對示威者的處理手法，受到批評，李家超多次為警隊護航，肯定警方的行動。中央最終出手制訂《港區國安法》，李家超被美國列入制裁名單。

 

(資料圖片)


民望跌至新低 仕途更上一層樓

　　經歷反修例風波，李家超民望跌至新低，但仕途就更上一層樓，5年內連升2級，上年接替張建宗出任政務司司長。當時有人質疑他「武官」出身，無大學學歷。他回應指，自己曾參加警隊與澳洲查理斯特大學舉辦的自學計劃，獲得學士學位，強調自己亦有實際經驗，不是紙上談兵。


　　上任不久，身兼候選人資格審查委員會主席的李家超，宣布時任立法會議員鄭松泰不符合「真誠愛國」要求，取消他的議員資格。面對世紀疫症，他又多次率團到深圳，與內地官員及防疫專家開對接會議，商討兩地免檢疫通關，又引用《緊急法》，豁免中央援建隔離設施及內地醫護受本地法律規限。

撰文:經濟通採訪組

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

156.500

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

25.650

異動股

02331

李寧

60.450

更多香港政情

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,721.12
    +137.55 (+0.398%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,488.28
    -11.93 (-0.265%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,711.00
    -186.30 (-1.341%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升26.495
變動率︰+7.302%
較港股︰-0.95%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升58.791
變動率︰+2.881%
較港股︰-0.35%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升84.032
變動率︰+2.461%
較港股︰-0.44%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升12.244
變動率︰+1.693%
較港股︰-0.13%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.570
變動率︰-5.196%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.360
變動率︰-5.832%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌25.710
變動率︰-6.882%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌196.570
變動率︰-7.969%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌146.420
變動率︰-4.037%
NVDA
輝達
按盤價(USD)︰跌231.190
變動率︰-4.499%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌603.180
變動率︰-6.334%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌18.240
變動率︰-7.552%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/04/2022 15:07 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：08/04/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/04/2022 15:07 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 156.500
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 25.650
  • 02331 李寧
  • 60.450
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 215.400
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.660
股份推介
  • 01373 國際家居零售
  • 2.630
  • 目標︰$3.25
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.270
  • 目標︰$5.10
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 7.720
  • 目標︰$8.30
  • 02250 德盈控股
  • 1.860
  • 目標︰--
  • 09699 順豐同城
  • 7.180
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 06098 碧桂園服務
  • 40.100
  • 00700 騰訊控股
  • 369.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 103.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 156.500
  • 00388 香港交易所
  • 355.400
報章貼士
  • 00560 珠江船務
  • 0.930
  • 目標︰--
  • 02343 太平洋航運
  • 4.070
  • 目標︰$4.55
  • 01208 五礦資源
  • 3.820
  • 目標︰$4.40
熱炒概念股
即時重點新聞

08/04/2022 17:00  《盤後部署》恒指單日轉向高收63點，惟下周初料續區間窄幅上落

08/04/2022 14:28  【特首選戰】李家超:國務院批准辭職，明日開記招交代下一步工作

08/04/2022 11:37  【特首選戰】林鄭：政務司司長署任安排暫未收到通知

08/04/2022 09:37  【紓困措施】羅致光:保就業目標月底開放申請，料可改善經濟環境

08/04/2022 11:22  【新冠疫苗】聶德權:60歲以上合資格者今起可取即日籌打第四針

08/04/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７億人幣，買中移動沽李寧

08/04/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通上調內房評級，匯證降阿里瑞聲目標價

08/04/2022 18:34  《嚟緊炒Ｄ乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切，３６元以下可吼！

專題透視

新聞>香港政情

【特首選戰】李家超參選特首施政三大方向 譜香港「新的交響樂」

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切　36元以下可吼！

新聞>財經熱話

廣州房貸利率調降　大行料政策續放鬆利銷售復甦　內房全線上升
品味生活
生活

Foodie What’s On

Deliveroo戶戶送半年珍奶訂購量填滿近3千個浴缸！邊款茶底最多人嗌？同場加映︰圓圓小姐快閃$10優惠

心理攻防戰．梁若芊

為甚麼現代女性壓力咁大？女人舒壓，可能要從根深蒂固的價值觀入手！

Foodie What’s On

Deliveroo戶戶送半年珍奶訂購量填滿近3千個浴缸！邊款茶底最多人嗌？同場加映︰圓圓小姐快閃$10優惠
DIVA CHANNEL

後起之秀．Zoe_Normalchic

全球頭10位IG最多人關注的超模！最年輕的維密天使、Hadid姊妹花，哪個是你的女神？

尋寶女生日誌．Kogi Ko

春日珠寶燦爛盛放！歷久不衰的大自然主題首飾，煥發無窮生機！

Yan Can Taste．Yan Chung

重現60年代華麗浮誇好年華！中菜權威x米芝蓮大廚，矜貴材料做川菜：酸菜手釣金鯧、10年陳皮草飼牛肉、重慶辣子三黃雞
健康好人生 Health Channel
春夏「口罩肌」再襲來！口罩肌指哪些皮膚問題？O字位係重災區？轉用這類護膚品有幫助！
布斯韋利士失語症 | 無法重複別人說話，可能患失語症？中醫：有得醫！針灸、徒手復位有幫助
【強檢大廈名單 | 實用連結】25大廈須強檢！樂悠居、采頤花園、金獅花園上榜！一文睇清強檢大廈名單、14日內確診者居住大廈、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（4月8日更新） 6
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
香港政情09/04/2022
【特首選戰】李家超參選特首施政三大方向 譜香港「新的交響樂」
財經熱話08/04/2022
《嚟緊炒D乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切　36元以下可吼！
財經熱話08/04/2022
廣州房貸利率調降　大行料政策續放鬆利銷售復甦　內房全線上升
中國故事08/04/2022
《神州經脈》上海封城全員檢測持續　滬指周跌1%　收水創兩月大
香港政情08/04/2022
【特首選戰】國務院免去李家超職務 周六召開記者會交代下一步工作
專訪08/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：港股未跌完！下周下試咩水平？科技股弱勢仍可吼？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金