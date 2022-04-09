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【特首選戰】李家超參選特首施政三大方向 譜香港「新的交響樂」

09/04/2022

　　李家超今日(9日)宣布參選第六屆特首選舉。中央人民政府批准其辭去政務司司長職務。40多年來，跟著香港的發展進程，經常要反思如何做才可以做得更好，認為香港迎來25周年要把握好機遇，看到變革的機會，未來5年是由治及興的重要時刻，期盼看到充滿努力的香港。他承諾會以結果為目標解決問題，全面提升香港競爭力，並為香港奠定穩固基石。

 

(網上圖片)

 

　　李家超形容自己出身基層，是務實的人，並指特首要確保「一國兩制」下，香港長期繁榮穩定，如成功當選，其領導下的政府以誠懇的態度到社區聽取民意。他形容香港為「新的交響樂」，他會擔當指揮。他又指，本港長期以來累積深層次問題，包括房屋、醫療及青年發展等，都未能好好解決，強調變革是為了達到更好的成效，惠及社會及市民。

 

參選出於對國家忠誠及香港熱愛

 

　　有指李家超參選是中央欽點，被問到參選前有否與中央官員接觸，李家超回應指，作為特區官員與中央不同機構溝通，有利香港利益，又說自己過去的溝通都是本著香港實際情況解釋，並以實際利益為依歸，中央非常考慮香港意見。

 

　　李家超又指自己是本著對國家忠誠、對香港熱愛去參選，亦樂意見到其他人參選，樂意辯論施政理念。他希望未來能讓香港市民一個做事的政府、有擔當的政府，以及會令市民受惠的政府。

 

(資料圖片)


當選會邀請各方面人才加入

 

　　對於被質疑一直只負責警務及保安的工作，李家超回應指，政府並非一個行政長官要做所有事情，行政長官要做的事要有領導才能，讓整個特區政府有共同的理念，從而令整個團隊可以做到事及有承擔，惠及市民。他強調團隊有不同的人才有不同的熱誠及智慧，他在組班時亦會充分考慮在不同方面的熱誠及經驗，從而令整個政府團隊在多方面都有強項，從而在團隊精神當中共同發揮「1+1大於2」的政府。

 

重視公平公正　整體利益是首要考慮

 

　　至於有外界質疑他在商界方面的人脈較少，李家超認為行政長官最重要是公平及公正，正因為不及某些人與某一部份人士有那麼深入的關係，能確保特區政府會公平公正處理事情。他又指自己沒有任何包袱，只有一個目的，就是可以做到事而且每一個人都可以受惠，重申整體的利益是他的首要考慮而非某一個界別的利益。

 

承諾當選後會多與市民溝通

 

　　被問到如何解決本港的「撕裂」問題，李家超回應指，明白香港有不同意見及分歧，又認為這是自由開放城市的現象。他表示一直會走入社區，而此並非只是一個行為，強調態度及出發點才是最重要，「尤其是要真誠，才可讓其感受到他的誠意」。他又坦言，這是一個挑戰，但港府有責任要多溝通，他承諾當選後會與市民多溝通，並用誠懇的態度去做。

 

　　李家超又指，理解年輕人對於不同事情有不同的看法，當市民對特區政府不滿意的地方，很可能是他期望的結果無法出現，建議大家以結果去看政府的誠意。

 

撰文：經濟通記者張可怡

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