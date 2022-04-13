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【特首選戰】李家超獲李澤鉅郭炳聯梁振英等政商界選委提名

13/04/2022

　　前政務司長李家超周三（13日）提交提名表格參選特首，提名人數已佔全部選委超過一半。在786個提名中，李家超獲多名重量級政商界選委提名，包括全國政協副主席梁振英、基本法委員會副主任譚惠珠、全國政協常委唐英年、行政會議召集人陳智思、長江集團主席李澤鉅、新地(00016)主席郭炳聯、恒地(00012)主席李家誠、新世界發展(00017)執行董事鄭志雯、信置(00083)主席黃志祥、合和實業主席胡應湘及電訊盈科(00008)主席李澤楷等。

 

長江集團主席李澤鉅


李小加、陳馮富珍等齊提名


　　商會代表都有提名李家超，包括地產建設商會執委會主席梁志堅、廠商會會長史立德、中華總商會會長袁繼昌等。港交所(00388)前行政總裁李小加亦有提名。另外，世衞前總幹事陳馮富珍、中大校長段崇智、港大及中大醫學院院長梁卓偉及陳家亮，以及警務處前處長鄧竟成和曾偉雄均有提名。


獲建制派政黨領頭人全數提名

 

梁振英


　　除了商界代表，民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北、經民聯主席盧偉國、自由黨主席張宇人、新民黨主席葉劉淑儀等大型建制派政黨的領頭人，亦全數提名李家超參選特首。除了傳統建制派政黨，主張走「第三路線」的民主思路，其召集人湯家驊亦貢獻其提名票。

 

董建華、田北辰未有提名李家超

 

董建華


　　不過，全國政協副主席董建華就未有提名李家超。在立法會議員的界別中，除了立法會主席梁君彥表示要保持憲制中立的角色之外，實政圓桌田北辰亦未有提名李家超，而社福界狄志遠亦未有提名他。　


　　按選委會五大界別分類，李家超取得的選委提名，最多來自工商、金融界的第一界別，有189名該界別選委提名他，其次為專業界別的第二界別，李家超取得184名選委提名，而基層、勞工、宗教界所屬的第三界別，是最少選委提名李家超的界別，李家超只獲得102名該界別選委提名。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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