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【特首選舉】李家超發表四綱領推公屋提前上樓　解決跨代貧窮

29/04/2022

　　行政長官選舉候選人李家超發表政綱，他表示政綱有四個綱領，一是強化政府治理；二是土地及房屋供應要提速、提效、提量；三是提升香港競爭力、可持續發展；四是關愛社會、重視青年發展。

 

（Oscar攝）


推「公屋提前上樓計劃」


　　李家超表示，將推「公屋提前上樓計劃」，縮短約一年輪候時間，亦會成立兩個小組，由司長負責，加強房屋供應統籌，一是公營房屋行動工作組，會以工作為目標，審視研究「公屋提前上樓計劃」，在新一屆政府上任100日提交初步報告；二是土地房屋供應統籌組，審視造地計劃，整合和統籌部門工作流程，以提速、提效、提量為原則，監管和促成增加土地供應的目標。


　　李家超又表示，會加強市場力量加快基建，精簡行政和法律程序，確保與時並進，並會引用創新科技加快建屋，例如採用組合屋，將圖則審批過程電子化等。


發展北部都會區及明日大嶼


　　李家超又指，會全面審視北部都會區及明日大嶼發展，亦會審視綠化帶和棕地，強調與土地擁有者共同開發，更會考慮引用《土地收回條例》。他強調要整個社會共同解決問題，主張基建先行，提倡加強與深圳和大灣區的基建對接，並且審視和推進重要鐵路項目。


房屋問題蹉跎20多年

 

（Oscar攝）

 

　　出席者問到新一屆政府如何著手處理房屋問題，李家超指，房屋問題蹉跎20多年，過往有很多大辯論，但這屆政府是執行的時候，可以繼續辯論，但必須坐言起行，他會帶來一個有執行力的政府，精簡程序，有效統籌，政綱提出的「公屋提前上樓計劃」，便是運用了創新思維。


提出試驗計劃解決跨代貧窮

 
　　李家超提出試驗計劃解決跨代貧窮，為期2至3年，協助1000個住劏房的初中學生，由政府、企業和非政府組織設計方案計劃，有企業家或社會人才作為導師，包括提供資助和培訓，協助年輕人裝備自己，增強自信心，加強對生涯規劃的了解。試驗計劃會訂出目標，每年檢討成效。


　　李家超又指，會強化醫管局應急機制，支持醫管局增加人手，並應用科技，包括遙距醫療，亦要發展中醫藥和基層醫療。他表示，會合併長者生活津貼，申請人只需符合基礎審查，就可以領取高額津貼，並會社區照顧服務券，檢討外判制度，確保承辦商員工得到應有薪酬，亦會改善勞工待遇，創造更有質量的就業崗位。


　　此外，他又表示要提升教育內涵，特別注重教師專業操守和培訓，提高學生的國家認知和民族認同，推動STEAM教育普及化。他亦表示，會制訂青年政策，提供更多職業培訓，培育愛國愛港新一代，增加他們的國際和內地實習機會。

將香港發展為創科中心

 

（Oscar攝）


　　李家超表示，會鞏固香港國際金融中心的地位，並會將香港發展為創科中心，帶動經濟轉型，發展北部都會區，與深圳產生協同效應，塑造香港成為文化之都，利用法治優勢，加強不同法律服務。為鞏固香港國際金融中心地位，日後將強化全球離岸人民幣業務樞紐功能、國際資產管理中心、風險管理中心、及其他金融中心地業務。此外，將積極發展香港國際創新科技中心，構建國際科研之都，帶動政府、業界、學術界和研發界的跨領域和地域合作。


　　文化方面，李家超指日後將在政府架構層面加強對文體旅遊的總體統籌，協調發展文化、旅遊、體育發展。


傾向接受架構重組方案


　　李家超表示，傾向接受現屆政府提出的架構重組方案，但仍要與現屆政府商討部分特首辦的崗位，並會加強政策研究和統籌能力。他將要求領導的官員在問題初期醞釀時介入，作出指導和指揮，為工作制訂目標。他又提出加設應急動員機制，確保在危機時，可由不同部門動員指定數目的公務員應對。他表示，會成立地區服務和關愛隊伍，建立系統性義工網絡。


　　李家超又指，會履行特區政府憲制責任，為《基本法》23條立法。

 

撰文：經濟通採訪組

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