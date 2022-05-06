【特首選舉】李家超造勢大會邀鄧竟成分享 憶述幼時立志做警察

特首選舉唯一候選人李家超周五（6日）下午於灣仔會議展覽中心舉行名為「我和我們同開新篇」的見面會，李家超競選辦主任、全國人大常委譚耀宗上台致辭，感謝大家百忙中抽空出席，形容今次見面會是歷史性聚會，出席的人士均為完善選舉制度後產生的選委，盡顯責任及擔當，為競選辦帶來很大鼓舞。

（Oscar攝）



李家超憶述幼時被劫立志做警察



李家超感謝大家出席見面會，指過去40多年，跟著香港發展進程，有著不同經歷，影響其人生，又憶述父親小時候當年不容易買了電視機，電視機位置放向門口，夏天鄰居聚集在門口看電視，故會將聲量較大一點，有感鄰居間的感情簡單直接、真誠。他又指，小時候被童黨打劫，心口捱了好幾拳，第一次感受到怒不敢言的感覺，故立志做警察。



李家超又重申政綱四大方向，指今年是一國兩制實踐的歷史時刻。回顧過去，香港獲得很多寶貴經驗需借鑑，當選會守住法治社會，創造穩定的環境，讓香港可以大步向前。他又指，智慧在民間，會凝聚社會力量，共同解決問題。香港要把握機遇，香港要鞏固地位，爭取發展的最大利益。未來5年，他會帶著充滿活力、關愛共融的香港，5月8日若成功當選，會與市民「同為香港開新篇」。



邀學生前警隊同僚及少數族裔分享

前警務處處長鄧竟成（左）（Oscar攝）



前警務處處長鄧竟成表示，在警隊時與李家超合作無間，維持香港治安穩定。警隊工作重視團隊精神，形容李家超是有主見、承擔，分析能力強，計劃周詳、做事穩妥，溝通能力強，關心團隊，顧全大局，解決問題能力高的同事。他又指，政府必須與時並重，為更新公務員硬件、軟件，讓他們順應情況改變制度。



培橋中學中四學生王雅渝表示，疫情下不能通關，令她少了參與交流團的機會，又指學生對於金融有興趣，學生難以接觸特定行業，而商校合作是一個很好的機會讓他們接觸金融行業，希望商校合作不只局限於香港，例如同樣是國際金融中心的上海。



黃友嘉：香港是國家連繫國際的重要橋樑



港區全國人大代表黃友嘉指，面對國際複雜環境，香港的優勢及發展基礎未有受到動搖，因為香港始終是國家連繫國際的重要橋樑，在一帶一路凸顯角色，建立離岸人民幣中心，將香港科研的成果向海外轉移。



居住在香港50年的少數族裔代表Nanu Lachman則指出，已認識李家超25年，指他十分自律，做事專注，欣賞他政綱提出團結各界，相信可以攜手共建香港。



梁振英：香港社會需減少空轉內耗

全國政協副主席梁振英（Oscar攝）



全國政協副主席、前特首梁振英表示，行政長官選舉是頭等大事，根據《基本法》，特別行政區首長不但對香港特區政府負責，同時對中央人民政府負責，是行政主導體制，由中央人民政府任命。而台下選委正是體現有廣泛代表性、社會整體利益的代表。亦是憲制基礎及法律規定，選委要履行職責。



梁振英形容未來世界「百年未有之大變局」，會加速演變，香港作為中國一部分，作為高度開放、國際化的城市，挑戰機遇並存，優勢短板並存，香港社會要上下同欲，減少空轉內耗，要有大局思想、集體意志、奉獻精神，處理好「小我大我」關係意識。



梁振英又對香港未來有信心，新一屆政府可貢獻國家，實行習近平「四點希望」:更加積極主動助力國家全面開放、更加積極主動融入國家發展大局、更加積極主動參與國家治理實踐和更加積極主動促進國際人文交流。

撰文：經濟通採訪組

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