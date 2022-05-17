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【特區新班子】政府架構重組方案出爐　增設三副司長及兩個政策局

17/05/2022

　　行政會議通過政府架構重組方案，新架構由3司13局，增至3司15局，同時增設3名副司長職位，分別是政務司副司長、財政司副司長及律政司副司長。

 


（Stephanie攝）

 

　　政務司司長將監督9個政策局，財政司司長則監督6個政策局。新增的兩個政策局，其中一個是「文化體育及旅遊局」，而運輸及房屋局將分拆為兩個政策局，分別是「運輸及物流局」和「房屋局」。另外，創新及科技局改名為「創新科技及工業局」，民政事務局重組為「民政及青年事務局」，環境局擴大並改名為「環境及生態局」，食物及衞生局改組成「醫務衞生局」。

新設3名副司長 助強化施政能力

　　行政長官當選人李家超表示，目前司長的管轄範圍很廣泛，工作繁重，消耗統籌和指揮能力，政務司長和財政司長分別要督導9個和6個政策局，亦要涉及大量跨部門工作，而律政司長亦要督導6個專業部門，要推廣國際和內地交流合作，對外宣揚本港法治、司法獨立和備受尊重的法律制度等，因此有需要設立副司長。


　　他指出，副司長可被委派處理個別政策範疇或特定項目，例如政綱提出的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，強化施政能力。　


　　他又表示，周五（20日）會與現屆政府官員一同出席立法會審議方案小組的會議，以及之後的人事編制小組和財委會會議，期望下月中前可完成程序，讓新政府架構7月1日可以實施。

兩個房屋土地工作組由財政司司長督導

　　新一屆政府進行架構重組後，將設兩個房屋土地工作組，並由財政司司長督導。兩個小組包括「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」。李家超表示，財政司管轄的政策局數量由4個增至6個，而政務司維持領導9個局，是希望令工作量變得較為平均，另外，發展、房屋及運輸物流與經濟息息相關，相信可產生協同效應，加大指揮能力及效益。


　　至於組建班子方面，李家超指，會以用人唯才為原則，人選在推薦及委任時與經驗、知識、及能力有直接關係，惟目前仍在進行有關工作，不宜透露詳情。至於中央現時未正式進行行政長官任命，李家超表示，委任時間是由中央決定。


　　對於會否重設「中央政策組」，李家超表示，重視政策研究工作，至於以何種形式設置政策研究組，會在完成組班後處理。

 

撰文：經濟通採訪組

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