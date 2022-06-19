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【特區新班子】國務院任命第六屆主要官員　陳國基出任政務司司長

19/06/2022

　　依照香港特別行政區《基本法》的有關規定，根據香港特別行政區第六任行政長官李家超的提名，國務院任命第六屆政府主要官員，將於今年7月1日就職。

 


　　政務司司長由現任特首辦主任陳國基出任，副司長為退休政務官卓永興；陳茂波留任財政司司長，副司長為現任發展局局長黃偉綸；律政司司長為大律師公會前主席林定國，副司長是民建聯副主席張國鈞。

鄧炳強、曾國衞、許正宇留任

　　政策局由13個增至15個；楊何蓓茵出任公務員事務局局長；麥美娟任民政及青年事務局局長；鄧炳強繼續出任保安局局長；曾國衞留任政制及內地事務局局長；盧寵茂出任醫務衞生局局長；許正宇留任財經事務及庫務局局長；教育局副局長蔡若蓮升任教育局局長；發展局局長由現任常任秘書長甯漢豪出任。

 

左起：鄧炳強、曾國衞、許正宇（政府新聞處網頁）


楊潤雄將出任文化體育及旅遊局局長

　　商務及經濟發展局局長由大灣區航空行政總裁丘應樺出任；建築署署長何永賢出任房屋局局長；林世雄出任運輸及物流局局長；勞工處處長孫玉菡出任勞工及福利局局長；環境局副局長出任環境及生態局局長；孫東任創新科技及工業局局長；教育局局長楊潤雄將出任文化體育及旅遊局局長。

胡英明出任廉政專員

　　懲教署前署長胡英明將接替白韞六出任廉政專員；林智遠任審計署署長；蕭澤頤為警務處處長；區嘉宏為入境事務處處長；何珮珊為海關關長。


撰文：經濟通記者張可怡

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