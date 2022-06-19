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【特區新班子】李家超：感謝中央信任支持　新團隊多元團結忠誠

19/06/2022

　　候任行政長官李家超今日（19日）就第六屆香港特別行政區政府主要官員的任命舉行記者會，他在會上表示，今日上午中央人民政府公布第六屆香港特區主要官員，他感謝中央對他的信任及支持，26名主要官員中，有21人出任司局長，有6人是新加入政府，包括將出任律政司司長的林定國等，而加入新班子的4名立法會議員需要辭去現有職務。他認為新任命的官員具有豐富專業知識、執行力、認受性及聯繫網絡。

 

（Alex攝）


新班子有6名女性官員

　　李家超指出新班子中，有6名女性官員，佔問責團隊四分一，為歷屆政府最多。他形容新班子具多元背景，團隊團結、忠誠、執行力強，彼此有共同理念，會以結果為目標，會積極有為，取得市民信任，提升施政效能。　


　　李家超又感謝林鄭月娥安排政府換屆的交接工作，亦感謝現屆政府團隊，指自己與他們共事5年，經歷不同困難和挑戰，同舟共濟，共奮互勉，雖然未來未必可以一起工作，但希望他們仍可以不同身分參與公共服務，包括諮詢委員會和公共機構，形容他們仍然是好夥伴、良師益友。

 

（Alex攝）


葉文娟：全力協助特首施政

　　李家超隨後介紹候任特首辦主任葉文娟，稱雙方相識超過十年，合作愉快，屬難得人才，可以優勢互補，感謝她願意接受新挑戰。候任特首辦主任葉文娟指，其35年政府生涯見證不同年代發展，包括回歸安排、統籌新機場推廣，社會福利及保安工作等，希望用過去行政經驗，全力協助行政長官有效施政，廣泛聯繫社會各界，建立互信合作。

 

（Alex攝）


不會理會他國制裁　對此嗤之以鼻

　　被問到為何邀請陳國基擔任政務司司長，李家超回應指，邀請陳國基擔任政務司司長是因其人際關係好、對政府工作熟悉，涉獵範圍廣泛，予以充分信任，他強調是根據能力，知識及經驗去挑選團隊班子。


　　至於李家超以及副手陳國基都被外國制裁，李家超表示維護國家安全是天公地道，一些霸凌國家施加制裁，他對此嗤之以鼻，官員將更堅定履行維護國家主權、安全及發展利益的責任。

林鄭愛將清零　強調廣納人才

　　被問到有人指現任特首林鄭月娥的「愛將」均未有留下，李家超指，每次政府換屆都會有人員更替，屬相當正常，是真誠地認為現屆政府官員都是他的良師益友，有同舟共濟的感情。


　　李家超又表示，新班子都是自己選擇，又指中央有提醒他要廣納人才，官員要有共同理念，才可以團結和事半功倍。對於新班子加入4名立法會議員，李家超就指，他們都是有能力和經驗的人，有服務香港的強烈意志，亦與自己有共同理念。

撰文：經濟通記者張可怡

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