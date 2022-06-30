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【回歸慶典】習近平：香港歷經風雨浴火重生，一國兩制是個好制度

30/06/2022

　　明天是香港回歸25周年，國家主席習近平及夫人彭麗媛今日下午約3時15分乘搭高鐵「復興號」抵達香港，特首林鄭月娥及丈夫林兆波、以及中聯辦主任駱惠寧在站台等候迎接，候任行政長官李家超、立法會主席梁君彥、及行會召集人陳智思亦在外等候迎接。

 

國家主席習近平及夫人彭麗媛今日下午約3時15分乘搭高鐵「復興號」抵達香港。(政府新聞處)

 

　　「復興號」列車駛進月台時，在場迎接的人士不斷揮動手上的國旗、區旗和小花束，並高呼「熱烈歡迎」，當中不少是小學生。現場亦有警察樂隊和舞獅隊準備，有橫額印有「東方之珠浪漫依然，活力之都更勝往昔」的字句。

 

在場迎接的人士不斷揮動手上的國旗、區旗和小花束。(政府新聞處)


　　習近平伉儷約3時30分到達高鐵站大堂，與在場人士揮手致意。他向李家超、梁振英、陳茂波、鄭若驊點頭致意，亦向廠商會、駐港解放軍、香港紀律部隊代表致意。



一國兩制是好制度　維護香港市民福祉

 

國家主席習近平在西九高鐵站發表講話。(政府新聞處)


　　習近平在西九高鐵站發表講話時表示，再次來到香港感到十分高興，明日是香港回歸25周年慶典日，全國人民都將和香港市民一同慶祝，在此向香港市民熱烈祝賀。


　　習近平指，距離上次訪港已經過五個春秋，這五年一直關注、牽掛著香港。過去一段時間，香港經歷了一次次嚴峻考驗，戰勝了一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港未來將浴火重生，事實證明「一國兩制」具強大生命力，是個好制度，它能確保香港長期繁榮穩定，維護香港市民福祉。


　　習近平表示，「行而不輟，未來可期」，只要大家毫不動搖地堅持「一國兩制」，香港未來一定會更美好，為中華民族偉大復興，作出更大的貢獻。

 

撰文：經濟通通訊社採訪組

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