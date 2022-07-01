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【回歸慶典】李家超及新班子宣誓就職　國家主席習近平監誓

01/07/2022

　　香港慶回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，今日(1日)上午10時在香港會議展覽中心舉行。國家主席習近平昨日(30日)乘搭高鐵赴港出席。習近平及夫人彭麗媛在新一屆特首李家超陪同下進場。就職典禮開始前，奏唱國歌。

 

 

國家主席習近平為第六屆特首李家超監誓 (政府新聞網)

 

 

習近平為李家超及主要官員監誓

 

　　第六屆特首李家超宣誓，由習近平監誓。李家超在習近平監誓下以普通話讀出誓言，指定當擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，盡忠職守、遵守法律、廉潔奉公，對香港特別行政區負責。隨後，他帶領第六屆特區政府主要官員上台宣誓。因應疫情關係，主要官員並沒有與習近平握手，只向他鞠躬。

 

李家超第六屆行政會議成員監誓 (政府新聞網)

 

第六屆政府行政會議成員上台宣誓

 

　　第六屆政府行政會議成員在政務司司長陳國基帶領下上台宣誓，並由李家超監誓。行會成員以普通話宣誓就職，由李家超監誓。16名非官守議員為葉劉淑儀、李國章、林健鋒、張宇人、廖長江、任志剛、湯家驊、林正財、劉業強、鄭慕智、梁高美懿、陳健波、陳清霞、高永文、吳秋北和陳克勤。新一屆行政會議召集人由葉劉淑儀擔任。

 

李家超第六屆行政會議成員監誓 (政府新聞網)

 

 

 

李家超:以謙卑心情就任特首

 

　　李家超致辭表示，以謙卑心情就任，感到無比光榮。他指「一國兩制」是香港最佳保障，將全面落實「一國兩制」、高度自治方針。特區政府會迎難以上，以結果為目標，以改革精神接受挑戰。

 

　　李家超表示，港經歷不同危機，幸有中央強大後盾支持，感到無比光榮，深感責任重大，法治是香港賴以成功的核心價值，香港法治水平在世界排名19，先於不少國家。他提及香港在多方面取得驕人成就，被評為全球最自由經濟體、全球最大離岸人民幣中心，亦擁5間世界百強大學。

 

　　李家超又引用《荀子·勸學》「不積小流，無以成江海」，特區政府會以結果為目標，解決社會問題，他表示，即使每天只解決1個問題，持之以恆亦必有所成。

 


　　李家超期望讓香港基礎科研成績結合內地，把創科及各領域做大做強，發展經濟，發展高端競爭力。而香港故宮亦有利於傳播中華優秀文化。

 

撰文：經濟通採訪組

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