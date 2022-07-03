《經濟通》現財政司司長訪談詐騙廣告，已封鎖並密切跟進事件

近月網上流傳涉及財政司司長訪談的詐騙廣告，雖然財政司司長辦公室已發出嚴正澄清，警方亦已進行跟進調查，惟至今仍未能杜絕有關廣告。《經濟通通訊社》網站今早發現涉及財政司司長訪談的詐騙廣告，已立即封鎖有關廣告，並將密切跟進事件，呼籲讀者提防相關的虛假廣告。

(資料圖片)



財政司司長新聞秘書王婉蓉呼籲受影響的平台向警方舉報，她表示財政司司長辦公室於6月11日發聲明，發現載有司長姓名及新聞圖片的詐騙廣告及網站，誘使使用者點擊而連接到可疑交易平台，嚴正澄清從未發出或授權任何相關廣告，司長亦從沒有進行虛構文章的所謂訪問，相關偽冒文章中的言論全屬虛構，已將事件轉交警方跟進調查。



警方早前表示，留意到騙徒會盜用知名人士之名吸引市民目光，搭配以假亂真的詐騙網頁，或是偽裝成「新聞」，借名人效應提升可信度，聲稱投資項目能獲得巨額回報作招徠，刊登廣告「分享」致富之道。騙徒亦會開設虛假新聞網站，「報導」知名人士推介的投資平台，呼籲市民應提防相關的虛假廣告及可疑交易平台，切勿下載來歷不明的投資應用程式及向陌生人提供個人資料。

撰文：經濟通採訪組

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