【香港政情】首場前廳交流會今舉行 李家超冀行政立法關係推向新台階

由行政長官李家超提出的首場「前廳交流會」周三（13日）上午舉行，政務司長陳國基、副司長卓永興、財政司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、律政司長林定國、律政司副司長張國鈞、立法會主席梁君彥先後抵達立法會前廳。

（政府新聞處）



李家超在會後表示滿意成果，感謝出席議員積極參與，認為氣氛非常好，討論坦誠，有提出想法及實際問題。他有信心未來持續溝通，可以令政府制定政策及法律，更加符合市民需要。李家超又感謝立法會主席梁君彥接受建議，迅速安排首次交流會，期望在行政主導及愛國者治港下，行政立法關係可推上新台階。他指今次只是雙方交流的第一步，希望未來可以「一變十，十變一百，一百變無限」，令行政立法關係推上無限的台階。



梁君彥亦認為前廳交流會成果良好，可以建立行政立法的新常態，希望在特首領導下，雙方關係有良好發展。



期望做到精準調校抗疫措施

本港與內地何時恢復正常通關，是不少人關心的議題。醫務衞生局局長盧寵茂早前提到，要完全免檢疫與內地通關，需要國家在防疫策略上有重大改變，預計在11月前有機會容許抵港人士有條件免檢疫。李家超表示，盧寵茂正整合數據分析，強調按疫情發展調校防疫措施，至於何時宣布細節，需視乎實際需要而定。



李家超又指，望做到精準調校抗疫措施，政策目標是盡量減少受規限的人數，如果風險管理得好，其他措施可以有放鬆空間。現時計劃在「安心出行」程式引入「紅黃碼」，紅碼針對確診者，清晰列明他們的活動受限制；至於黃碼則有助經機場抵港人士，可以有效地按數據，縮短他們在酒店隔離的時間。

撰文：經濟通採訪組

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