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國泰虧損收窄　富瑞叫Buy大摩叫增持

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26/01/2022 09:29  《異動股》匯控(00005)高開近2%，隔晚ADR升近3%

26/01/2022 09:24  【香港政情】傳林鄭已啟動徐英偉革職程序，只待北京定奪

26/01/2022 07:50  《華爾街內望》美股周二再陷動盪，標普500接近修正區

26/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入３１﹒７億人幣，買美團沽吉利

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專題透視

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【一聲號令】習近平喊話新能源股即聽話　哪種能源現階段潛力高？

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【大行炒D乜】摩通點評航空股　獨降國泰目標兼降級

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一年半無返大馬見家人 林明禎靠視像火鍋解鄉愁

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虎年求財 疫情當頭 年還是要過

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美國高院審大案，法官漸露「本色」
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走塑雜貨店Slowood：一個從回歸自然、感受慢活，到實踐永續環保生活的旅程

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農曆新年快到！有請「走肉蘿蔔糕」背後的指揮官——媽媽出場！（附食譜）
回味2015年「佐賀馬拉松」之旅！邊跑步邊賞櫻，衝線飽嘗士多啤梨！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 13:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 13:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2022 13:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2022 13:00
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