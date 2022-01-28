【大行炒D乜】吉利評級又畀人Cut　click入嚟睇睇

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28/01/2022
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/01/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/01/2022 16:40
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Tesla績後股價急跌兼大行唱淡車股 比亞迪插7%小鵬跌一成
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