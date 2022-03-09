  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】理文業績倒褪大行齊削目標價　瑞信匯證最狠

09/03/2022

 

 

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

54.000

異動股

00883

中國海洋石油

10.100

異動股

03690

美團－Ｗ

144.200

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 54.000
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.900
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 237.400
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 129.600
  • 目標︰$142.00
  • 00136 中國儒意
  • 2.210
  • 目標︰--
  • 00270 粵海投資
  • 10.380
  • 目標︰$11.00
  • 00823 領展房產基金
  • 63.700
  • 目標︰$70.00
  • 00746 理文化工
  • 7.050
  • 目標︰$3.97
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 385.000
  • 00388 香港交易所
  • 338.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.100
  • 00005 滙豐控股
  • 49.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
報章貼士
  • 01299 友邦保險
  • 74.950
  • 目標︰$77.00
  • 00968 信義光能
  • 14.820
  • 目標︰$15.00
  • 00763 中興通訊
  • 15.980
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/03/2022 12:11  太古地產(01972)全年賺71.21億升74%，派息64仙

10/03/2022 12:05  太古全年虧轉盈賺34億元，太古A派息1.6元，太古B息32仙

10/03/2022 13:02  【國際要聞】尹錫悅火速與拜登通電，展示韓美堅定同盟關係

10/03/2022 11:41  【新冠肺炎】林鄭：昨日啟用緊急警示合適，市民不同反應可以理解

10/03/2022 09:26  《異動股》油價急瀉一成二，中石油低開逾2%，中海油低開近3%

09/03/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

09/03/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】理文業績倒褪，大行齊削目標價

專題透視

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施　讓市民安心渡過隔離期

新聞>專訪

【專訪】鄧聲興：大市見底言之尚早　惟中線可吸納低估值派息股（有片）

新聞>FOCUS

【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股　惟新周期或王者另屬
品味生活
生活

Foodie What’s On

居家抗疫儲糧攻略｜美味速食懶人包特集！編輯精選MUJI、Kabu-Go、韓印紅、阿布泰，日韓泰巧手菜、小食翻熱即食！ 2

我做Marketing．Michael & Derek

打工、創業成功年紀大不同？35歲係關鍵！說到底，心態勝一切！

我家私房菜．韋太

零失敗！酸甜開胃「番茄三文魚」，配飯或意粉都超夾！ 1
DIVA CHANNEL

尋寶人．Wayne Hui

史上最強聯乘：Patek Philippe X Tiffany & Co 別注5711 Nautilus！售價紀錄過500萬美元，有錢都買不到？

香港‧寶‧藏．Alex Lai

點燃那枚收藏芳香的手工蠟燭，在一呼一吸間，感受慢活的西貢氣息與故事

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

大S、具俊曄一别20年後結婚：用勇氣和愛去彌補遺憾！你有這份再愛的勇氣嗎？
健康好人生 Health Channel
WFH坐姿不良腰背及盆骨痛？發現這6大症狀要留神！物理治療師教你起床4招紓緩不適
中央援港5萬盒「連花清瘟膠囊」今日網上登記申領！每人2盒！先到先得！（附登記連結） 1
水痘病毒潛伏易「生蛇」！嚴重併發會腦炎、失明甚至面癱？4類人小心！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2022 17:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2022 17:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
香港要聞10/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施　讓市民安心渡過隔離期
專訪10/03/2022
【專訪】鄧聲興：大市見底言之尚早　惟中線可吸納低估值派息股（有片）
FOCUS10/03/2022
【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股　惟新周期或王者另屬
財經熱話10/03/2022
油價急插人幣強勢　國泰業績勝預期　航空股全線高飛
大行報告10/03/2022
【大行炒D乜】瑞信點評體品股　四行齊削鐵塔目標價
生財有道10/03/2022
【名嘴發財高息股】黃瑋傑：AEON信貸財務(00900)不怕賺息蝕價 醒你揀股貼士！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金