  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】券行齊降重汽(3808)目標匯證最熊　高盛看理想(2015)$160

06/04/2022

 

 

 

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00883

中國海洋石油

11.700

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

107.600

異動股

01024

快手－Ｗ

75.300

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 34,370.17
    -271.01 (-0.782%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,469.90
    -55.22 (-1.220%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,865.59
    -338.58 (-2.384%)
精選預託證券 More
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升4.164
變動率︰+3.046%
較港股︰+0.82%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌371.521
變動率︰-2.509%
較港股︰-2.49%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌8.818
變動率︰-3.017%
較港股︰-4.88%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌354.865
變動率︰-3.444%
較港股︰-0.99%
精選中資美股 More
SFUN 搜房網
按盤價(USD)︰升3.940
變動率︰+5.067%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌58.010
變動率︰-4.777%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌44.050
變動率︰-5.916%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌38.750
變動率︰-6.446%
精選美股 More
ZM
Zoom Video Communications
按盤價(USD)︰跌114.550
變動率︰-6.122%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌45.420
變動率︰-7.363%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌645.220
變動率︰-8.209%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌152.010
變動率︰-8.245%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/04/2022 11:50 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/04/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/04/2022 11:50 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.700
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.300
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 28.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 160.900
股份推介
  • 09699 順豐同城
  • 7.200
  • 目標︰$8.00
  • 01100 飛達控股
  • 1.870
  • 目標︰$2.50
  • 01199 中遠海運港口
  • 6.420
  • 目標︰$7.00
  • 00560 珠江船務
  • 0.970
  • 目標︰--
  • 06677 遠洋服務
  • 4.110
  • 目標︰$4.08
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 381.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.600
  • 00388 香港交易所
  • 358.400
  • 00941 中國移動
  • 55.350
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.300
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.300
  • 目標︰$100.00
  • 06098 碧桂園服務
  • 38.850
  • 目標︰$50.00
  • 00941 中國移動
  • 55.350
  • 目標︰$64.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/04/2022 17:00  《盤後部署》恒指雖受制22500關，下周公布MLF料有利大市

06/04/2022 17:35  【特首選戰】李家超：如果辭職獲中央批准，準備參選特首

06/04/2022 17:43  【特首選戰】首位紀律部隊出身政務司長，李家超辭職備戰特首選舉

06/04/2022 12:06  【特首選戰】曾國衞:正考慮延長特首選舉投票時間以符合防疫安排

06/04/2022 09:54  【聚焦數據】3月財新服務業PMI驟降至42創兩年低，大遜預期

06/04/2022 17:54  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒１億人幣，買中海油沽港交所

06/04/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】券行齊降重汽目標匯證最熊，高盛看理想１６０元

專題透視

新聞>香港政情

【特首選戰】首位紀律部隊出身政務司長　李家超辭職備戰特首選舉

新聞>財經熱話

內地多城鬆綁樓市政策　內房全線升中海外飆逾半成

新聞>中國故事

《神州經脈》樓市鬆綁如擊鼓傳花　財新服務業PMI直墜A股維穩
品味生活
生活

時事要聞

政府欠指引未分配先公布 私醫未有新冠藥 患者湧診所恐礙治療

立會透視鏡．馬天娜

香港迎來全新「硬管治」

缸邊隨筆．石鏡泉

阿爺鬆綁利內房
DIVA CHANNEL

Fifty Shades of Love

同居是為結婚作準備，還是戀愛的墳墓？疫情下的同居生活，會爆出甚麼火花？

識食Hea住瘦．曾欣欣

便秘不一定是纖維攝取不足！5個便秘高危組，你是其中一份子嗎？

Beauty

夏天來臨前，跟俊男美女Trainer重拾腹肌！YouTube練腹示範推介，跟住做！
健康好人生 Health Channel
新冠康復者福利！銀杏館全線調理湯水免費送康復者！網店成本價$18賣潤肺化痰、益肺健脾湯包
潮濕天氣下的清新滋味：惹味麻香泡菜壽司卷
情感冷暴力：不關心、不理會、不作反應，是精神虐待！你只能低頭、妥協？未免太委屈吧！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/04/2022 23:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
香港政情06/04/2022
【特首選戰】首位紀律部隊出身政務司長　李家超辭職備戰特首選舉
財經熱話06/04/2022
內地多城鬆綁樓市政策　內房全線升中海外飆逾半成
中國故事06/04/2022
《神州經脈》樓市鬆綁如擊鼓傳花　財新服務業PMI直墜A股維穩
專訪06/04/2022
【即市專訪】李偉傑料中概股退市衝擊減弱　恒指有力上試23400關口（有片）
專訪06/04/2022
【專訪】陶冬：歐洲的天然氣緊缺短期無法解決（有片）
財經熱話06/04/2022
歐盟擬禁俄石油進口油價攀升　疊加大行畀讚三桶油逆市造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金