  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】再有券商削招行目標價　click入嚟睇下

26/04/2022

 

 

 

 

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

147.900

異動股

00883

中國海洋石油

10.460

異動股

01772

贛鋒鋰業

92.250

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 33,610.64
    +370.46 (+1.114%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,224.83
    +49.63 (+1.189%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 12,629.71
    +138.97 (+1.113%)
精選預託證券 More
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.252
變動率︰+3.463%
較港股︰+1.37%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升76.544
變動率︰+3.310%
較港股︰+0.06%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升49.355
變動率︰+2.443%
較港股︰+0.83%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升334.030
變動率︰+2.332%
較港股︰-0.23%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升2.985
變動率︰+11.798%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.470
變動率︰+9.237%
JD 京東
按盤價(USD)︰升57.850
變動率︰+8.720%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升37.860
變動率︰+8.668%
精選美股 More
V
VISA
按盤價(USD)︰升216.120
變動率︰+7.469%
MSFT
微軟
按盤價(USD)︰升288.140
變動率︰+6.632%
MA
萬事達卡
按盤價(USD)︰升365.143
變動率︰+6.112%
FB
臉書
按盤價(USD)︰跌173.402
變動率︰-4.171%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/04/2022 15:03 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/04/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/04/2022 15:03 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.900
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.460
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 92.250
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.950
  • 00005 滙豐控股
  • 48.100
股份推介
  • 02196 復星醫藥
  • 32.500
  • 目標︰$37.28
  • 01800 中國交通建設
  • 4.340
  • 目標︰$4.60
  • 01193 華潤燃氣
  • 29.900
  • 目標︰$32.40
  • 02138 醫思健康
  • 8.030
  • 目標︰$8.40
  • 00941 中國移動
  • 51.650
  • 目標︰$59.30
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 51.650
  • 00700 騰訊控股
  • 334.800
  • 00005 滙豐控股
  • 48.100
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.550
  • 00388 香港交易所
  • 321.400
報章貼士
  • 00546 阜豐集團
  • 3.610
  • 目標︰--
  • 01308 海豐國際
  • 26.700
  • 目標︰$30.00
  • 02001 新高教集團
  • 2.550
  • 目標︰$2.80
熱炒概念股
即時重點新聞

27/04/2022 16:50  《盤後部署》匯控績後續拖恒指，大市沽壓解除料明日收復失地

27/04/2022 12:01  港交所(00388)首季純利按年跌31%至26.68億元

27/04/2022 17:06  國壽(2628)首季純利跌46.9%，新業務價值跌14.3%

27/04/2022 17:59  《國企紅籌》廣汽集團首季多賺27.2%至30.09億元人幣

27/04/2022 16:21  港交所:張柏廉將留任LME行政總裁，馮恩霖7月退休離任

27/04/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒３億人幣，買美團沽建行

27/04/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】摩通富瑞點評萬洲，瑞信降中移目標價

22/04/2022 18:19  《嚟緊炒Ｄ乜》中國提振農業有戰略意義，宜趁低部署心連心化肥

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》首季規上工企利潤增速環比回落　滬指止瀉收復兩千九

新聞>財經熱話

港交所績差符預期　高盛籲買入看$520　大摩看$430

新聞>市場動向

姜濤再化身「二叔」與童年版拍廣告 發揮潛力終達到理想
品味生活
生活

我家私房菜．韋太

煲仔菜食譜｜經典惹味「魚香茄子滑雞煲」！怎樣令茄子不變黑？

健康大晒

夏天來了 | 日本節目教3個消暑降溫大法：冷氣要涼唔係純粹調校溫度，要睇XX！手提風扇加一法寶可降6°C！連口罩顏色都關事？

HR唔易做．邱力迅

人力資源都可以自動化！減少重複性、沉悶工作， 失誤減少、工作程序減省、員工生產力Up！
DIVA CHANNEL

古董投資秘笈．費吉

Louise Bourgeois與她的蜘蛛：看到巨大的天價蜘蛛，你會感動嗎？

Yan Can Taste．Yan Chung

夏天要去！米芝蓮大師秘技 x 魚素主義：厚切油甘魚、帶子露筍他他、香噴噴袋裝焗石斑、檸檬雪葩，讓味蕾暢游地中海！

隨性辦公室．飛天爺爺

周末的辦公室：醉酒、裸睡、偷情！冷清中藏著一片混亂！還會隨時被誤作小三？
健康好人生 Health Channel
拆解責怪別人4型人格：攻擊型、逃避型、無知型、潛意識型，你屬於哪一種？
189名港人完成世界6大馬拉松大滿貫！跑手的願望︰下半年放寬檢疫方便出外參賽
性與愛的分歧：夫妻是否一定要有性愛？在情人與家人間，你想擁有怎樣的夫妻關係？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/04/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事27/04/2022
《神州經脈》首季規上工企利潤增速環比回落　滬指止瀉收復兩千九
財經熱話27/04/2022
港交所績差符預期　高盛籲買入看$520　大摩看$430
市場動向27/04/2022
姜濤再化身「二叔」與童年版拍廣告 發揮潛力終達到理想
財經熱話27/04/2022
恒生孤寒季息27年來最少　股價續受壓　摩通籲趁低吸
FOCUS27/04/2022
【FOCUS】Youtube廣告失色 高通脹扇動「罷買」
財經熱話27/04/2022
【即市專訪】張智威：港股幾近跌定 優先吸低估值基建股！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金