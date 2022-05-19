騰訊績後遭多家大行削目標價 摩通最淡看$440
19/05/2022
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2022 13:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2022 13:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2022 13:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2022 13:41
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