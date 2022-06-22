  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】中電盈警後續有大行唱淡　和記、數碼通邊隻好？

22/06/2022

 

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01797

新東方在綫

18.880

異動股

00002

中電控股

66.800

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

146.700

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01797 新東方在綫
  • 19.060
  • 00002 中電控股
  • 66.650
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 146.100
  • 00175 吉利汽車
  • 15.820
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 120.900
股份推介
  • 02005 石四藥集團
  • 3.730
  • 目標︰$4.15
  • 01876 百威亞太
  • 20.900
  • 目標︰$22.60
  • 00285 比亞迪電子
  • 20.100
  • 目標︰$23.90
  • 01755 新城悅服務
  • 9.080
  • 目標︰$9.47
  • 03171 Ａ三星區塊鏈
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 377.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 103.900
  • 00002 中電控股
  • 66.650
  • 00388 香港交易所
  • 369.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 302.000
報章貼士
  • 06690 海爾智家
  • 26.850
  • 目標︰$30.00
  • 03692 翰森製藥
  • 14.320
  • 目標︰$15.00
  • 00728 中國電信
  • 2.690
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

22/06/2022 10:01  中電正搶修電纜橋，據悉未來數小時將恢復供電

22/06/2022 09:23  《異動股》理想高開4%，推新SUV理想L9，8月底前啟動交付

22/06/2022 09:22  《異動股》中電平開，電纜橋失火燒斷，新界西三區大規模停電

22/06/2022 09:18  金管局紐約時段再承接逾112億港元沽盤

22/06/2022 08:36  【大國博弈】美國實施涉疆產品全面禁令，中方:採取必要行動維權

22/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒６億人幣，買港交所沽美團

22/06/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】中電盈警後續有大行唱淡，和記、數碼通邊隻好？

17/06/2022 18:15  《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強，中芯走勢改善回落可吼

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】中電盈警後續有大行唱淡　和記、數碼通邊隻好？
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍料港股月内上試22500　造車新勢力首選理想
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣走勢企穩，惟市場情緒仍然悲觀
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

個唱慶功自掏35萬大抽獎 張敬軒預告年底或再開騷
人氣文章

市場最熱點

林嘉麒：環球息魔來襲　嚴選收息股！匯控再炒加息？
人氣文章

著數速遞

睇戲著數｜嘉禾院線10間戲院星期一票價激減！戲飛最平$30！IMAX都有平？$1網上入會享全年購票優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

57歲Sandra Bullock保持27歲魔鬼身型！從運動到飲食，她有甚麼身材管理秘訣？
人氣文章

後起之秀．Zoe_Normalchic

真正的90年代女神，連Johnny Depp也著迷！回顧精靈系女神Winona Ryder的歌德風穿搭！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

兩天限定！充滿藝術氣氛的醉人晚宴：聽悠揚音樂、呷頂級陳年香檳，品嘗海螯蝦香檳啫喱魚子醬、香軟法國巴巴拉鴨、甘香鵝肝
健康好人生 Health Channel
人氣文章
35年的經典！復修版《秋天的童話》7月放映！回味靚人靚衫靚景！「船頭尺」發憤圖強的結局是好是壞？
人氣文章
下身痹痛？失禁？可能患馬尾症候群！40歲以上久坐不動上班族要特別留神？
人氣文章
乳癌靠摸難判斷！定期造影、抽針檢查先穩陣！微創切腫瘤同時重建乳房，助維持外觀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/06/2022 11:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/06/2022 11:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/06/2022 11:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/06/2022 10:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章大行報告22/06/2022
【大行炒D乜】中電盈警後續有大行唱淡　和記、數碼通邊隻好？
人氣文章開市Good Morning22/06/2022
熊麗萍料港股月内上試22500　造車新勢力首選理想
人氣文章財經熱話22/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢企穩，惟市場情緒仍然悲觀
人氣文章財經熱話21/06/2022
中電受累澳洲業務中期料錄虧損　大行狠劈目標價逆市插7%
人氣文章中國故事21/06/2022
《神州經脈》多地樓市政策再鬆綁　滬指兩連跌仍守三千三
人氣文章FOCUS21/06/2022
【FOCUS】「直播清流」高位腰斬　螞蟻傳聞耐人尋味
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金