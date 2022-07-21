【大行炒D乜】高盛評內銀股 工行建行維持買入 但降目標價
21/07/2022
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2022 17:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2022 17:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/07/2022 16:40
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