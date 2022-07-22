  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】大行維持藥明系「買入」評級　大摩升藥明生物目標價

22/07/2022

 

 

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

333.400

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

102.700

異動股

09999

網易－Ｓ

151.300

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 333.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 102.700
  • 09999 網易－Ｓ
  • 151.300
  • 01282 寶新金融
  • 0.038
  • 01299 友邦保險
  • 78.700
股份推介
  • 02276 康耐特光學
  • 4.880
  • 目標︰$5.79
  • 02269 藥明生物
  • 81.550
  • 目標︰$93.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 9.200
  • 目標︰$11.00
  • 00302 中手游
  • 2.200
  • 目標︰$2.52
  • 03692 翰森製藥
  • 16.480
  • 目標︰$16.80
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 351.000
  • 00700 騰訊控股
  • 333.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 102.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.440
  • 02333 長城汽車
  • 13.100
報章貼士
  • 00151 中國旺旺
  • 6.720
  • 目標︰$7.30
  • 00981 中芯國際
  • 16.900
  • 目標︰$18.00
  • 00992 聯想集團
  • 7.320
  • 目標︰$8.05
熱炒概念股
即時重點新聞

22/07/2022 12:03  【地皮截標】西營盤醫院道地皮至少收十份標書，恒地信置獨資入標

22/07/2022 09:26  《異動股》特步低開近9%，遭丁水波家族等折讓8.5%減持股權

22/07/2022 09:22  【國際要聞】意大利總統宣布解散國會，9月25日提前大選

22/07/2022 09:12  【外圍經濟】普京與沙特王儲通電，強調在OPEC+框架內合作

22/07/2022 08:23  【國際要聞】美國總統拜登確診新冠肺炎，表示症狀非常輕微

22/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒３億人幣，買騰訊沽理想

22/07/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】麥格理大削申洲近半目標兼降級，大和維持網易評級

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》關注聯儲局或加大縮表力度 網易股價已反映重推手遊
人氣文章

新聞>財經熱話

【ATM比拼】天貓香港10月底關閉　阿里巴巴現價仍可買？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行維持藥明系「買入」評級　大摩升藥明生物目標價
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【etnet chill賞你】Mira Place「MIRAcle ARTventure」奇幻之旅豐富禮品
人氣文章

Member Zone

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
人氣文章

心理攻防戰．梁若芊

現代教孩子好難！唔想一言堂？又怕他們闖禍？如何讓孩子學習生存之道？
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

跌進窩心卻缺乏專一的感情？於第三者而言，是命運的作弄，還是她親手剝奪了感情的自主權？
人氣文章

Fashion

3個注目泳衣潮流！從剪裁、設計入手，展露完美線條、搭配小性感出海Look！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

NFT獨一無二等於有升值潛力？想發達，先學會如何賣一個發達之夢！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
4濕疹學童1人受欺凌！父母態度影響子女看待濕疹？港大推免費課程教正面應對
人氣文章
消委會測試｜兒童太陽眼鏡邊款好？$700名牌Ray-Ban與$60 H&M同屬5星高分之選！鏡片唔係愈深色愈好？（附詳細評分名單）
人氣文章
慳電大法｜夏天必學8個冷氣機慳電秘技！溫度愈低耗電愈多？選購冷氣機有咩要留意？睡前要做一個動作 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2022 12:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2022 12:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/07/2022 12:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/07/2022 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/07/2022
《午市前瞻》關注聯儲局或加大縮表力度 網易股價已反映重推手遊
人氣文章財經熱話22/07/2022
【ATM比拼】天貓香港10月底關閉　阿里巴巴現價仍可買？
人氣文章大行報告22/07/2022
【大行炒D乜】大行維持藥明系「買入」評級　大摩升藥明生物目標價
人氣文章開市Good Morning22/07/2022
溫鋼城：手遊股首選網易　料恒指本月高低位已見
人氣文章市場先機22/07/2022
如何判斷黃金何時進入上漲走勢？
人氣文章財經熱話22/07/2022
【虛幣世界】市場盡消化馬斯克相關消息，比特幣企穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金