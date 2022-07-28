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【大行炒D乜】摩通劈碧桂園目標價至$2.5；野村腰斬碧服看$15.1

28/07/2022

 

 

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2022 11:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2022 11:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2022 11:12
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