中央鼓勵優質房企併購同業項目 內房股普遍反彈

近日持續有內房爆出未如期還款消息，深陷債務危機中，當局有跡象會發起更多拯救行動，人民銀行與銀保監就聯合印發通知，並聯同國資委召開座談會，鼓勵優質房企加大房地產項目兼併收購，並鼓勵金融機構做好併購的金融支持和服務，另針對樓市低迷，多地出台鼓勵購房政策，內房股今日(21日)普遍反彈。

(資料圖片)

支持優質房企併購出險房企優質項目 惟不包括企業股權

近日人行與銀保監聯合出台通知，通知主要圍繞六方面內容展開，包括穩妥有序開展併購貸款業務、加大債券融資支持力度、積極提供併購融資顧問服務、提高併購服務效率、做好風險管理，以及建立報告制度和宣傳機制。其中，重點支持優質房地產企業兼併收購一些出險和經營困難的大型房地產企業的優質項目，不過被兼併收購的對象應為項目而非企業股權。



在併購融資顧問服務方面，通知鼓勵銀行業金融機構發揮客戶和網絡的渠道優勢，整合信貸、投行、金融市場業務資源，提供融資顧問服務，加強與證券公司、會計師事務所等第三方機構的合作，匹配併購雙方的需求，提升併購成功率。通知還要求，加快重點房地產企業項目併購貸款的審批流程；對於風險可控的項目，可以提前啟動盡職調查、信貸審查；配合併購雙方推動地方政府優化被收購房地產項目預售資金管理，加快權證辦理等支持措施。此外，通知強調，銀行業金融機構要做好風險管理。業內人士表示，此前一些銀行有意向為收購優質房地產項目的企業發放併購貸款，但因具體操作細則、監管方向和要求等方面尚未明確，在具體實施落地過程中有所顧慮。而本次通知出台的一大目的就是為了打消市場的這種顧慮。

要銀行對出險房企不要盲目斷貸 有房企已在募資用於併購

人行、銀保監和國資委亦召集部分民營、國有房地產企業、商業銀行召開座談會，鼓勵優質企業按照市場化原則加大房地產項目兼併收購，鼓勵金融機構提供兼併收購的金融服務，助力化解風險、促進行業出清。此外，人行與銀保監也在近期就穩妥有序開展併購貸款業務召開會議，部分主要銀行參加會議，會議要求對於出現風險和經營困難的大型房地產企業，銀行不要盲目抽貸斷貸。

有房企認為，目前是兼併收購的較好時機，正在實質性洽談多個併購項目。招商蛇口(深：001979)、碧桂園(02007)等企業已在銀行間市場註冊發行債務融資工具，募集資金用於房地產項目的兼併收購。此前交易商協會舉行房地產企業代表座談會，表示將優先支持符合房地產調控政策的企業註冊債務融資工具，用於併購項目或已售在建項目建設。

另人行昨日(20日)公布12月1年期貸款市場報價利率(LPR)，由3.85%調降5個基點到3.8%，結束連續19個月不變；5年期以上LPR則保持在4.65%。國金證券最新研報指出，1年LPR小幅下調、5年LPR不動，符合地產調控、政策調結構的需要；LPR下調或只是開始，持續降低實體融資成本，才能更好激發實體活力。

多地出台鼓勵購房政策 桂林發消費券予房企及購房者

另一方面，據內媒報道，11月以來至少有10地出台鼓勵性的購房政策，提振四季度房地產市場表現，包括湖北荊門、河南開封、河北保定、廣西桂林等地。當中桂林市通過為房企及購房者發放消費券以刺激樓市表現。對於房地產企業，發放消費券以給予經營貢獻獎勵。2021年12月期間，對五城區單個樓盤銷售面積3000平方米以上的企業進行排序，向銷售面積排前三位的企業發放30萬元(人民幣．下同)、20萬元及10萬元消費券。對購房者，購買五城區新建商品房也將予以補貼。12月在桂林市五區購買新建商品房(含住宅、商業、辦公)的，按成交合同額的1%發放消費券補貼購房者。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析認為，桂林對於房企進行貢獻獎勵，有創新性，有助於鼓勵房企經營，帶動房企四季度經營業績的提振。而近期關於購房補貼等激活住房交易的做法有很多，包括提供購房補貼、契稅補貼、購房券，對人才進行定向補貼和提供低息貸款，對企業發放消費券獎勵等。

佳兆業多項票據未能還款或還息 富力遭穆迪惠譽標普降級

當局頻出招打救房企收效如何有待觀察，惟近日仍持續有房企爆出未如期還款消息，其中佳兆業(01638)公布三項票據未能如期還款或支付利息，可能導致公司債權人要求加快還款，目前優先票據的未償還本金額約117.8億美元，沒有票據持有人就要加快還款發出任何通知，公司一直與票據持有人的代表商討，以制定全面債務重組計劃。佳兆業昨日復牌，急跌14%。

另外，國際信貸評級機構穆迪近日下調富力地產(02777)評級，由原來的「B3」降至「Caa2」，而惠譽亦將富力的評級由「B-」降至「C」。兩間公司給予富力的評級展望均為「負面」。穆迪解釋，由於世茂的資金渠道受到限制，加上未來6至12個月內有大量債務到期，下調評級反映世茂的再融資風險。另富力早前計劃折價要約回購於明年1月13日到期的7.25億美元優先無抵押票據，標普宣布將富力及其子公司富力香港的長期主體信用評級從「B-」下調至「CC」，而評級展望為「負面」，反映富力即將到期的債務極易發生違約。據《彭博》數據，富力未償還的公債和貸款總額為791億元人民幣。

今日內房股普遍上升，其中融創中國(01918)升近一成，雅居樂(03383)升逾半成，佳兆業及富力亦止跌回升。

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

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