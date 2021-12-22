科技股續彈惜力度不足 小米將發布新機刺激有限

港股昨日(21日)反彈逾200點或約1%，主要由科技股帶動，科指升逾2%。美國總統拜登強調，不會因Omicron新冠變種疫情推行封鎖政策，股市受刺激飆升，其中納指收報15341.09點，升360點或2.4%。本港科技股今日(22日)股價繼續反彈，惜力度略嫌不足。

(資料圖片)

雷軍：下周二晚發布小米12 首次使用驍龍8芯片

小米集團董事長雷軍在社交平台預告，將於下周二(28日)晚上7時半發布「小米12」。市場消息透露，此次發布的3款新機包括小米12X、小米12、小米12 Pro。雷軍早前已預告，小米12系列將首次使用高通新推的驍龍8 Gen 1「Snapdragon 8 Gen 1」芯片平台。該平台包含全新的X65 5G基帶芯片、三個支持18-bit的ISP、以及全新的Adreno GPU。



雷軍指，今年是小米和米粉一起走過的第11年。這一年內面臨過很多前所未有的挑戰，進展不少，波折更多，更重要的是更清晰地看到不足，看到了亟待解決的各種困難和問題。小米的成長要堅定地踏上新的台階。過去崇尚的是天下武功，唯快不破，今天追求的不僅僅是快，更要穩，穩字當頭，行穩致遠。公司戰略如此，產品戰略也應該如此。另外，小米公布前日(20日)回購275萬股，作價平均17.8至17.64元，涉資近4880萬元。此次回購為公司本月內第八次回購。

(《開市Good Morning》節目截圖)

百度首個元宇宙產品希壤開放內測 實現10萬人互動

另外，百度首個元宇宙產品「希壤」正式開放內測，率先實現10萬人同屏互動，用戶憑邀請碼可以進入希壤空間進行超前體驗。百度表示，12月27日「希壤」將面向所有用戶開放，屆時百度Create 2021(百度AI開發者大會)將在希壤中舉辦，這是國內首次在元宇宙中舉辦的大型會議。



百度副總裁馬傑表示，視覺、聽覺、交互問題是阻礙元宇宙發展的三大技術難題，本次希壤正式升級為負6.0版本。依託百度大腦在視覺、語音、自然語言理解領域的領先能力和百度智能雲的強大算力，希壤在國內率先實現了10萬人同屏互動和「萬人演唱會級」真實聲效還原。

淘寶主播黃薇偷逃稅被罰13億人幣 將公布對其餘主播處罰決定

不過，浙江杭州市稅務局稽查局通報，淘寶頭部主播黃薇在2019至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務將個人收入轉換為公司經營收入虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元(人民幣．下同)，其他少繳稅款0.6億元，杭州市稅務局稽查局依法對其作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元，若其在規定期限內未繳清，稅務機關將依法移送公安機關處理。黃薇在微博、抖音、淘寶直播等社交媒體的帳號均已被封禁。據內媒《新京報》引述稅務部門內部人士指，還有部分一線主播沒有披露，為了一視同仁，稅務部門傾向於在恰當時機公布對其餘主播的處罰決定。

國家稅務總局要求各級稅務機關對各種偷逃稅行為，堅持依法嚴查嚴處，堅決維護國家稅法權威，促進社會公平正義。

《新華社》發文指，稅務部門公布對網絡主偷逃稅的處理結果，體現了稅法權威和公平公正，再次警示網絡主播從業人員，網絡直播非「法外之地」，要自覺依法納稅，而規範直播行業發展，各相關部門正在聯合發力。未來，仍需聚焦完善制度，著力構建跨部門、多領域的長效監管機制，強化涉稅信息交換共享和涉稅問題協同處置，加大聯合懲戒力度。

(《開市Good Morning》節目截圖)

工信部：阿里雲未及時報告安全漏洞 暫停合作6個月

另國家工信部網絡安全管理局通報稱，近日，阿里雲公司發現阿帕奇(Apache)Log4j2組件嚴重安全漏洞隱患後，未及時向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。經研究，現暫停阿里雲公司作為工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位6個月。暫停期滿後，根據阿里雲公司整改情況，研究恢復其上述合作單位。

內地今年掀起史無前例的監管風暴。據《路透》早前引述銀行家和律師們預計，北京當局2022年將繼續進行更嚴格的監管，尤其關注數據保護和帶來國家安全風險的交易，同時當局也尋求加強對私營企業的控制。榮鼎諮詢(Rhodium Group)中國市場研究主管Logan Wright表示，看到一些監管機構在最近幾個月成功地擴大了他們的職權範圍，這將加深明年投資者潛在監管擔憂的範圍。美國達維律師事務所(Davis Polk & Wardwell)駐香港合伙人Chu Yang說，2022年將是監管細則落地的一年。

熊麗萍：單炒元宇宙概念只可短線部署 小米表現要看新手機定價銷情

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，科技股走勢愈來愈偏向個別發展，現時監管政策只是針對個別行業或企業去做一些修訂，惟始終對政策有陰影難帶動整個板塊股份同時上升。另外，阿里這個大平台失去一線主播料影響輕微，而對嗶哩嗶哩(09626)和快手(01024)而言，對網紅的監管已有心理準備，之前股價下跌已有反映，這次也只針對網紅交稅影響相對小，惟博反彈要定止蝕位。另若要買科技股亦不能只看ATMXJ(即阿里巴巴、騰訊、美團、小米及京東)，要尋找轉型的互聯網平台股，美團(03690)相信來年仍靠現有業務食老本，反而騰訊業務遊戲整改明朗化後就要看開發了甚麼新產品，雲金融和元宇宙發展可留意，可於440元以下逐步部署吸納。而元宇宙概念股就集中看騰訊、阿里和網易(09999)，惟單炒元宇宙概念就只能短線部署。

熊麗萍又指，發布新手機對小米股價明顯有幫助，但消化完消息後就要看最終定價及銷售反應，雷軍效應沒以前那麼大，而內地手機市場競爭加劇，未來要看有甚麼新機推出及與對手競爭能力，另互聯網物聯網業務如家電銷售亦可留意，而市場認為小米投資於汽車前景不明朗令股價持續下跌，2024年才量產，期間仍有變數，同業有些已月產逾萬部，到時競爭如何及技術提升如何追上有待觀察，雖現價不貴但未持貨可先觀望，有貨者就看有沒有消息帶動重上20元。

今日科技股普遍上升，其中嗶哩嗶哩更升逾半成 。值得一提，昨日北水淨流入首五位有四隻是科技股，包括騰訊、小米、美團及快手，其中騰訊更錄11.68億元淨流入。

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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