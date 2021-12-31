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《嚟緊炒Ｄ乜》萬國數據增長潛力仍在　政策因素壓低股價反值入手

31/12/2021

　　過去一年恒生科技指數從高位下跌五成，不少科技股以高位計全年累跌兩至三成，不少因為內地法規關係，不是收入減少就是要繳交天價罰款。芸芸科技股當中，萬國數據(09698)是跌幅最慘烈的一隻，不過無論公司業績還是大行看法都是相當正面，因此大市下跌對這隻股份而言，可能現時是一個良好的買入機會。

 

(萬國數據網頁截圖)

 

主力雲業務於市場佔一席位　內地需求強大

 

　　據萬國數據官網介紹，公司主力營運託管服務、託管管理服務以及管理雲服務。這片市場其實於內地打了十多年仗，目前騰訊(00700)、百度(09888)佔一席位，另一強者可算得上萬國數據。數據儲存已經成為了內地科技業的「剛性需求」，一般手機程式都需要雲儲存作即時交流，其中包括遊戲、音樂、影片、網頁、金融等，雲儲存除了為他們提供儲存數據地方之外，還會提供即時運算，因此穩定的數據中心成為了市場青睞的對象。

 

　　然而，內地的網絡公司卻是一個獨特的生態圈，目前中國網絡公司一分為二，包括中國電信及中國網通，兩者河水不犯井水，雖然兩公司的網絡互通，但兩者交流的速度相當慢，例如用家使用電信，但要去網通的雲數據上下載則無法超過100kb，因此雲數據中心要在南北兩地都有數據庫才能解決此問題，目前萬國數據在西南地區(成都、重慶)、北方(北京、天津)、長三角地區(上海、崑山)、粵港澳地區(廣州、香港、深圳)等都設有數據庫，算是國內數一數二可以為全國地區提供雲服務的公司。

　

縱未盈利收入維持增長　疫情帶動軟件及數據需求

 

　　截至今年6月，公司中期收益為35.69億元(人民幣．下同)，按年升38.22%，雖然公司中期虧損仍有4.66億元，但科技公司特色在於，未盈利時公司處於開發階段，投入的營運開支(CAPEX)較大；當公司出現盈利時，股價就會幾何式增長，而公司截至2020年12月銷售成本為41.88億元，2019年為30.79億元。公司營運成本逐漸增加，而收入同樣增長的情況下，縱使未盈利也好，也是一個良好跡象。

 

　　歸根究底，由於疫情，晶片需求緊張，而數據庫所用的電腦都是晶片集中，一部數據電腦起碼有幾塊CPU以上，所以擴建數據庫所需投入比起之前增加許多。不過，內地疫情同樣帶動軟件及數據需求，因此雲業務就算投入增加也好，依然有利可圖，加上市場預計未來業務需求複合年增長有兩至三成，而現時談及的「元宇宙」、「WEB3」、「加密貨幣」無一不需要數據儲存，因此就長線發展而言仍然看好。

 

大行看法正面　中信料雲計算巨頭資本開支將重啟

 

　　大行中信證券表示，觀察到全球服務器供需格局近期開始快速改善，同時作為服務器主要成本項的存儲芯片價格亦開始進入下跌周期，該行預計北美雲公司營運開支上行周期有望至少持續到2022年第三季，同時該行判斷國內雲計算巨頭重啟資本開支的窗口正不斷臨近，極可能在2022年第一季末至第二季之間增加，重點推薦萬國數據、數據港(滬:603881)、浪潮信息(深:000977)等。

 

　　國信證券於上月發表報告指，持續看好萬國數據作為國內第三方IDC龍頭的市場地位，長期而言公司將長期受益於企業數字化改革趨勢，其中公司資源儲備豐富，持續看好其資源的整合能力和領先的運維+建設+管理能力，維持「買入」評級。

　

股價跌到殘現價可追入　惟建議分注吸納

　

　　公司股價年初高見118.7元歷史高位，股價十級下跌，目前在40元左右徘徊，股價可謂跌到相當殘，因此現價吸納仍可，不過建議投資者分注買入，由於股價早前曾破底，而大市目前積弱，不排除有機會跌穿40元甚至更低，因此投資者可分三注買入，包括現價一注、跌穿40元一注，如跌至35元可再買入。

 

　　目前萬國MACD熊區有反彈意味，加上14日RSI跌至32水平，股價短時間內有機會反彈，可能下個月就會現升勢，相信內地政府對科技企業的監管已經到了尾聲，因此現時買入等反彈是一個良好時機，第一個目標價先看60元，可先行放一半止賺，留一半繼續看表演。

 

萬國數據今日(31日)升6.97%收報45.3元。(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社特約分析師李耀祖

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