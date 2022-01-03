銷量勁升VS補貼退坡 新能源車仲追唔追得過？

內地積極推廣新能源車，三大造車新勢力「蔚小理」小鵬汽車(09868)、理想汽車(02015)和蔚來汽車近日公布去年全年及去年12月銷量理想，其中小鵬全年交付量勁升2.6倍，穩居「蔚小理」銷量冠軍，股價今日(3日)半日逆市飆半成，理想亦升逾2%。不過值得留意，隨著內地對新能源車補貼政策退出和車險改革，新能源車的購車成本正在上升。

(小鵬汽車官網截圖)

理想小鵬上月交付量升逾倍 小鵬全年勁增2.6倍

理想汽車公布全年交付90491輛，增177.4%；蔚來全年交付91429輛，同比增109.1%，連續兩年翻番；小鵬則交付98155輛勁增2.6倍，於三者中稱冠。

另理想汽車12月交付14087輛理想ONE，同比增130%；四季度共交付35221輛，環比增40.2%，同比增143.5%。自交付以來，理想ONE累計交付量已達124088輛。蔚來汽車12月交付新車10489輛，同比增49.7%；第四季度共交付25034輛，同比增44.3%，實現連續七個季度正增長，截至2021年底累計交付167070輛。小鵬汽車12月交付量16000輛，同比增181%；第四季度累計交付量達41751輛，環比增63%，同比增222%，截至2021年底歷史累計交付量已突破13萬輛。

(《開市Good Morning》節目截圖)

新能源車補貼退坡30% 實施前消費者趕買車

新能源車銷量勁升的同時，財政部等四部門發布「2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策」的通知，2022年新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%，自1月1日起實施，而補貼政策將於12月31日終止，在此之後上牌的車輛不再給予補貼。另2022年城市公交、道路客運、出租(含網約車)、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準在2021年基礎上退坡20%。其實早於2020年4月四部門已曾發布通知稱，原則上2020至22年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%和30%。

早前有報道指，消費者趕在新補貼標準前購買新能源汽車，汽車門店的展車都銷售無幾。在北京朝陽區三里屯的一家門店，原本店中的4輛展車有3輛在月初就已售出，目前還沒有補貨。門店中25款不同型號及配置的在售車型，其中有21款國家補貼額在18000元(人民幣 ‧ 下同)左右，此外一些車型還有額外的企業補貼。有車企負責人表示，如果要補貼退坡30%，消費者買車最多需要再多交5400元。

內地推車險改革保費大漲 新能源車事故多理賠率高

另一方面，內地今年推行車險改革，上周一(27日)正式上線新能源汽車專屬車險，有車主反映新保費較原來大幅上漲。Model 3的官網保費報價由8000元急漲到18000元，漲幅高達1.25倍。特斯拉(Tesla)稱，從最新的12月30日統計來看，特斯拉車輛保費全國平均上漲10%左右，高性能版車型保費全國平均上漲在20%以內，惟有一位特斯拉車主貼出了在某保險公司系統測算的報價，比四天前漲了6000多元，漲幅高達80%。另據微博博主「舊車研究所」分析，特斯拉汽車的總標準保費上漲了超過八成，小鵬總保費升16至37%，理想有兩款車型保費升約8%，另一款則急升約27%，至於蔚來汽車總保費亦上升了28%。



新能源車保費大幅上漲主要源自車損保費大幅上升，外界相信這和新能源車理賠率和理賠金額高於燃油車有關。新能源車的核心「三電」(電池、電機及電控)有較大的損壞風險，不耐撞以及使用壽命較短，甚至衍生了安全風險。近年來新能源車自燃爆炸的新聞不絕於耳，保險公司新設了「火災事故限額翻倍險」。另美國道路安全監管機構上周四(30日)表示，由於存在撞車風險，特斯拉正在召回超過47.5萬輛Model 3和Model S電動汽車，以解決後視攝像頭和行李箱問題，本次召回接近2020年全年50萬輛的產量。

溫傑：生產成本比銷量更值得留意 比亞迪仍為行業首選

光大新鴻基財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，新能源車補貼本身數額不大，就算減三成影響也不大，對銷售有多大影響可觀望2月被公布的1月份數據；更加值得留意是生產成本而不是銷量及收入，最終賺多少錢才最重要，生產成本方面單計碳酸鋰就由去年初4萬多元一噸升至去年底24萬元一噸。其中比亞迪(01211)較能駕馭風浪，本身又有產刀片電池，仍為行業首選，可於250元買入，惟留意去年第三季公司有提到上半年生產成本增加，股價300元以上太貴。所謂造車三大新勢力，銷量好得益於基數低，在預期之內，但生產成本高很難解決。除比亞迪外，他推介主要持有寧德時代(深：300750)、贛鋒鋰業(01772)及比亞迪的GX中國電車(02845)，每手只萬多元，可分注於約180元吸納。

小鵬汽車半日升5.42%收報196.4港元，連升兩日累升12.74%；理想汽車升2.36%報125.6港元，同樣連升兩日累升9.31%。其他汽車股則普遍下跌，比亞迪半日跌0.68%收報264.8港元，吉利汽車(00175)跌1.41%報21港元，長城汽車(02333)跌0.75%報26.6港元，廣汽(02238)跌0.26%報7.67港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

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