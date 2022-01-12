鮑威爾言論溫和未提3月加息 科技股急彈 京東美團漲一成 仲有邊隻博得過?

美國聯儲局主席鮑威爾周二(11日)晚赴參議院，參加銀行委員會提名確認聽證會。雖然他指出美國經濟不再需要高度寬鬆政策，但並未表示會提前於3月加息，科技股上揚，納指升210.62點或1.41%，隔晚多隻美股中概股亦造好，京東(09618)飆升10.29%，阿里巴巴(09988)、網易(09999)、百度(09888)都升逾2%，另美團(03690)ADR較港股升4.18%，騰訊(00700)ADR較港股升2.88%。雖然近日京東、阿里及騰訊都被大行下調目標價，但股價低殘下今日(12日)仍承接於美國股市升勢普遍上升，其中京東及美團都飆升近一成。

(京東網頁截圖)

鮑威爾：聯儲局年內加息 今年稍後開始縮表

鮑威爾表示勞動力市場正快速恢復，美國經濟不再需要高度寬鬆政策，預計通脹壓力將持續到今年年中，聯儲局將於3月完成縮減購債，年內將加息，今年晚些時候開始縮減資產負債表。分析指出，雖然他在縮表和壓抑通脹方面發聲，但在措詞上又非常謹慎地維持平衡，減緩市場對聯儲局可能會採取激進緊縮政策的擔憂，美債息亦略為回落。

不過，克里夫蘭聯儲總裁梅斯特(Loretta Mester)和亞特蘭大聯儲總裁波斯提克(Raphael Bostic)皆表態支持3月加息，另包括高盛和德銀等大行預測，聯儲局今年料將加息4次，根據芝交所的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人亦預測今年將加息4次。

高盛匯證料京東收入保持逾兩成增長 惟下調目標價

京東將公布2021年第四季業績，多家大行發表研究報告，其中高盛指，雖然京東近期股價受中國宏觀經濟、疫情及騰訊減持影響而回落，但京東具有韌性的第一方及第三方零售業務，可憑藉強大的供應鏈能力繼續推動基本面穩健增長，2022年收入料保持逾20%健康增長，利潤率亦將表現穩定，現時估值便宜，維持其「買入」評級，及列入「確信買入」名單，惟目標價由477元下調5.03%至453元。

匯證則將京東第四季收入預測由按年升25%下調至22%，主要由於新冠封城及宏觀環境放緩影響消費者信心，又料京東零售按年增長20%，維持其「買入」評級，惟目標價由429元下調9.09%至390元。

大摩指京東成央視春晚合作夥伴 可推動用戶增長加強品牌效應

摩根士丹利則指，預期京東第四季收入按年升22%，主要由於消費環境疲弱，不過其利潤率可維持穩定，當中料京東零售收入按年增長20%，而騰訊減持對股價的影響大致已反映，維持其「增持」評級，美股目標價98美元。另京東於1月5日公布將成為中央電視台春節聯歡晚會的官方合作夥伴，並將發送15億元人民幣虛擬紅包，料相關推廣活動有助推動京東用戶增長，以及加強品牌效應。

另富瑞預期京東第四季收入按年增長21%，京東零售預期收入按年增長19%，維持其「買入」評級，目標價473元。中金則預期京東第四季收入按年增長22.5%，京東零售第四季收入按年升21%，並於新冠疫情及消費疲弱期間維持強勁彈性，維持其「優於大市」評級，美股目標價94美元。

多家大行下調阿里目標價 惟花旗指目前股價吸引

瑞信發表研究報告指，疫情下內地消費放緩，加上雲計算業務表現遜預期，預期阿里第三財季核心業務客戶管理收入將按年跌1％，另內地直播帶貨主播薇婭逃稅事件後，直播電商行業情況有待觀望，同時關注集團近期宣布組織變動後運營效益如何提升，目標價由176元下調至170元，維持「跑贏大市」評級。

另摩通對中國線上零售前景看法更趨審慎，指阿里雖然估值較低，惟短期內股價仍將受壓，維持「增持」評級，目標價由205元降至175元。瑞銀則指，內地電商商品交易額(GMV)增長已經放緩，下調對電商整個行業的預測，不過阿里在目前的投資周期下，加上潛在的分拆或從外部融資，相對於同業表現將有所改善。維持「買入」評級，目標價由175元降至161元。花旗則指阿里目前股價對投資者建倉屬吸引，維持阿里「買入」評級，惟目標價由227元降至210元。

交銀國際下調騰訊目標價 大華繼顯指小米跑贏同業籲買入

另外，交銀國際發表研究報告指，騰訊視頻號變現開啟，收入仍有上調空間，現價估值吸引，微信生態持續完善，2022年重點關注視頻號直播變現能力及中小商戶支持。另隨著海外遊戲市場從研發到發行的全產業鏈全品類布局，預計對騰訊遊戲收入佔比將持續提升，到2023年或增至24%。而騰訊早前減持京東及SEA股權，市場對其未來其他潛在減持的可能性帶來的短期股價波動仍有擔憂，但各層面的業務合作仍將維持，減持對今年利潤影響應低於5%，維持「買入」評級，惟目標價由690元下調5.51%至652元。

大華繼顯則預料小米(01810)透過推出具競爭力的型號以及向高端市場遷移，將於全球智能手機市場中跑贏其他同業。雖然由於晶片短缺和另一手機品牌「榮耀」回歸市場，小米去年第三季度在中國市場面臨逆風，但其表現依然優於Oppo、Vivo等主要競爭對手，而小米亦向世界展示了強大產品競爭力和卓越的執行能力。此外，自家的物聯網生態系統將保持其主要競爭優勢，並與旗下其他硬件產品產生協同效應和交叉銷售機會，首予「買入」評級，目標價21.8元。

熊麗萍：科技股或持續反彈 京東升幅過大騰訊可分注吸納

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，科技股有機會持續反彈，近期亦見阿里騰訊等輪流上升，惟互聯網平台股陰影仍未散，雖大政策不會有，但已落實的一些具體政策可能對個別股份仍然有影響，惟騰訊、美團等仍可有一波反彈。其中阿里已反映早前芒格增持消息升過一輪，現就要看政策因素及資金流向，再升幅度未必太大，反彈至130多元已差不多，跟著就開始要就去年全年業績作一些預計。

對於其他龍頭科技股如京東、美團等的上望空間，她指除了要看債息的影響外，亦需看自身因素，看政策是否已逐步落地，雖或還有小政策出台，但已跌了那麼多開始有人部署買入亦屬正常，但京東一下飆上300元就不宜再追貨，除非整個板塊不明朗因素已全部消除，美團就還可博短線小注買入，但要定止蝕位，因始終有短期被騰訊減持的負面因素，而基本面方面亦不見有很大賣點，很多新業務還在投資期，而壟斷監管壓力仍在。另騰訊雖於1月20日除淨派京東股份作股息，但可看中長線繼續持有，看其日後業務尤其遊戲元宇宙方面的發展，而減持其他公司股份令騰訊可套現及配合政策應屬好事，惟近幾日反彈過急，可待回至460元才分注吸納。

科技股半日普遍彈升，其中京東升近一成，美團亦升逾9%。

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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