  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

青啤盈喜連日升　大行齊唱好美銀看98元　CHEERS!

14/01/2022

      青島啤酒(00168)(滬：600600)發盈喜，預料去年純利約31.5億元(人民幣．下同)，按年增長約43%勝預期，美銀及高盛隨即唱好，均予買入評級，其中美銀更予目標價98港元。青啤今日(14日)股價最多曾升逾4%，連升3日累升逾半成。

 

(青島啤酒網頁截圖)

 

青啤：受惠主營業務利潤增長　主動開拓市場加快產品升級


　　青島啤酒公布，預計2021年度純利約31.5億元，按年將增加約9.48億元，增長約43%。扣除非經常性損益的純利約21.94億元，按年將增加約3.79億元，增長約21%。

 

　　純利增加主要因為主營業務利潤增長，統籌做好疫情防控和經營發展，發揮青島啤酒品牌，主動開拓國內外市場，加快推進產品結構升級，同時積極開源節流，降本增效，加上和政府收儲土地的非經常性損益事項所致，位於楊家群地皮的收儲補償款確認收入後，預計將增加純利約4.36億元。

 

美銀重申買入評級　產品價格或於農曆新年後達頂峰

 

      美銀證券發表研究報告指，青島啤酒料2021年盈利按年升43%勝預期，主要由於一次性政府收儲土地的非經常性損益事項，扣除該一次性事項，核心盈利按年升23.3%，略低於市場預期的27%增長，不過大致符合該行預期。核心盈利略低於市場預期主要由於新冠疫情令第4季銷量疲弱及成本通脹，不過美銀重申其A股及H股「買入」評級，H目標價98港元，A股目標價115.2元，又上調其2021年每股盈利預測，以反映該一次性因素，另外大致維持2022及23年盈利預測。

 

      美銀證券預計，產品價格或將於農曆新年後達頂峰，不過首季將面臨挑戰，主要因去年高基數影響。另預期今年平均價格將錄中單位數增長、收入增長將錄得中至高單位數增長，毛利率亦會持續擴張，令其核心盈利錄得16至19%增長。

 

高盛：啤酒股疫情不利因素已反映　股價下跌空間有限

 

      高盛亦指，啤酒股短期因疫情不利及利潤壓力因素，已大致反映在股價之中，重申青島啤酒、華潤啤酒及百威亞太買入評級，並將潤啤列入確信買入名單，但均下調目標價。青啤目標價由87港元降至86港元，潤啤目標價由84.5港元降至79.6港元，百威亞太目標價由23.8港元降至23.6港元。高盛稱，由於2021年第4季至2022年首季受疫情持續困擾，將2021至23年內地啤酒股每股盈利調整0%至8%，主要反映2021年下半年利潤壓力，今年上半年較慢的銷售增長及包裝成本上升。

 

      高盛又預計去年第4季預期整體啤酒銷量低於疫前水平3%至5%，與去年首9個月數字大致持平；去年下半年至今年上半年期間，預計每噸成本同比取得中至高單位數增長。不過，基於今年年初至今行業股價已調整5%至15%，去年第4季及下半年業績將反映下跌空間有限。

 

瑞信維持啤酒行業正面看法　青啤目標價升至90元

 

     瑞信近日亦發表研究報告指，經過去年向下重評後，維持對內地啤酒行業正面看法，預計高端化趨勢可支持穩固盈利展望，重大投入成本通脹促使啤酒商提升出廠價。該行喜好依次為潤啤、青啤、百威亞太，予潤啤跑贏大市評級，目標價84港元；予青啤跑贏大市評級，目標價由88港元升至90港元；另百威亞太最壞時間可能已過，將其評級由中性上調至跑贏大市，維持目標價23.5港元。

 

　　青啤今日升2.69%收報68.8港元，連升3日，累計升幅5.52%，成交3.91億港元。潤啤則升0.09%收報58.15港元，惟百威亞太跌0.5%報20.1港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

02250

德盈控股

2.390

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.000

異動股

00027

銀河娛樂

45.000

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02250 德盈控股
  • 2.390
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 45.000
  • 01877 君實生物
  • 59.000
  • 00136 恒騰網絡
  • 2.310
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 9.900
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.450
  • 目標︰$5.80
  • 01986 彩客化學
  • 1.350
  • 目標︰$1.60
  • 01919 中遠海控
  • 15.260
  • 目標︰$17.48
  • 00857 中國石油股份
  • 3.900
  • 目標︰$6.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 465.600
  • 00005 滙豐控股
  • 55.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 128.500
  • 00941 中國移動
  • 50.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.600
報章貼士
  • 02380 中國電力
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
  • 02343 太平洋航運
  • 3.330
  • 目標︰$3.93
  • 00683 嘉里建設
  • 20.500
  • 目標︰$23.80
熱炒概念股
即時重點新聞

17/01/2022 12:50  【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

17/01/2022 10:27  【數據解讀】統計局:主要指標實現預期目標，經濟面臨三重壓力

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期，全年增8.1%

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增1.7%，大遜預期

17/01/2022 10:00  【聚焦數據】內地12月工業增加值增4.3%，高於預期

17/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入４３﹒９億人幣，快手買舜宇沽

17/01/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛削賭股目標，德銀看淡世茂

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>專訪

【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）

新聞>財經熱話

【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！

新聞>財經熱話

金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
品味生活
生活

手機情報站．徐帥

$1200有找！Ulefone新推傳統智能手機 Note 12P，超大容量電池兼擁大螢幕，抵用！

FOCUS

【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表

Pris形象教室．Priscilla Chan

上班服沒頭緒？穿Tweed套裝準沒錯！由Chanel的Tweed 套裝講起
DIVA CHANNEL

性治療師手記．古錦榮

以「交功課」的態度應付伴侶？既無助親密關係，又增添失落感

The Dapper Style．汝勤

盤點2021年美學品味獨到的Netflix 劇集！疫情下安在家中「翻煲」這Top 3之選！

古董投資秘笈．費吉

陳年普洱茶值得投資？炒至千萬價格的普洱，離泡沫爆破的日子遠嗎？
健康好人生 Health Channel
新興442飲食法！三餐隔4小時，14小時不進食，第三餐吃流質？營養師：減肥效果成疑！
新一年踏出素食第一步！「素螞蟻上樹」簡單易做，送飯最正！
膝頭痛不是老人專利！6招瑜伽強化大腿及臀部周邊肌力，360度預防膝關節痛！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 17:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2022 17:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
專訪17/01/2022
【專訪】陶冬：聯儲處理縮表不當是2022年潛在灰犀牛（有片）
財經熱話17/01/2022
【贏開巷】修訂博彩法草案出爐美資賭股跑出！尚要睇實兩大因素！
財經熱話17/01/2022
金價下跌金股及ETF全線挫　紫金縱發盈喜亦無助
中國故事17/01/2022
【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%
大行報告17/01/2022
澳門修訂博彩法　瑞銀叫Buy濠賭股
FOCUS17/01/2022
【FOCUS】迫遷台積電與美國棄台時間表
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金