  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

人行降政策利率內銀偏軟　招行去年多賺逾兩成股價一枝獨秀

17/01/2022

　　招商銀行(03968)發布2021年度業績快報，純利按年增長23.2%，營業收入按年增14.03%，優於預期，而交通銀行(03328)則擬發金融債券籌最多1000億元(人民幣．下同)，中國人民銀行則藉開展7000億元中期借貸便利(MLF)和1000億元公開市場逆回購操作下調政策利率，惟幾個消息對今日(17日)內銀股表現影響不大，畢竟近來炒加息及高息已升了不少，除招行仍升逾1%外，其他內銀股普遍偏軟。

 

(資料圖片)

 

營收增14%不良貸款率不足1%　野村升目標價維持買入評級

 

      招商銀行去年純利為1199.22億元，按年增長23.2%；營業收入按年增14.03%至3312.34億元。截至2021年12月31日，集團資產總額為9.27萬億元，較上年末增加10.9%；負債總額8.4萬億元，較上年末增加10.14%；不良貸款率0.91%，較上年末下降0.16個百分點；撥備覆蓋率441.34%，較上年末增加3.66個百分點；貸款撥備率4.03%，較上年末減少0.64個百分點。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

      野村發表研究報告指出，招商銀行業績快報顯示，2021年度盈利按年增長23.2%，較野村預測高出5%，野村已上調招行今明兩年盈測各3%，以反映較佳的資產質素和非利息收入增長。另招行2021年度淨利息收入按年增加10.2%，總貸款升10.8%，客戶存款亦升12.8%，反映第四季增長加快，預期第四季淨利息收益率較預期佳。同時招行資產質素亦改善，不良貸款率進一步減至0.91%，即按季下跌2點子，按年更跌16點子，而不良貸款覆蓋率則維持穩定，約為441.3%。野村上調招行目標價5%至86.33元，仍視之為內銀股首選，評級維持「買入」。

交行擬發金融債券籌最多1000億人幣

 

      交通銀行公布，董事會批准發行金融債券，在境內外債券市場發行不超過等值1000億元非資本補充性質的金融債券，包括普通金融債券、綠色金融債券、小型微型企業貸款專項金融債券、「三農」專項金融債券、碳中和債券等。該行指，可在有效期內分階段、分次實施，債券期限不超過10年，而發行方案及授權有效期自董事會批准起至2023年12月31日止。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

人行下調政策利率　LPR同步下調概率大

 

      中國人民銀行今日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展7000億元中期借貸便利(MLF)操作和1000億元公開市場逆回購操作。MLF操作和逆回購操作的中標利率均下降10個基點，分別為2.85%及2.1%。這是人行自2020年4月之後，首次下調政策利率，且距離降準僅1個月。



　　分析認為，本月超額續做MLF並實施降息，略超市場預期，顯示一季度穩增長壓力較大，降息有利增強銀行信貸供給能力與意願，降低企業融資成本，貨幣政策表現為「寬信用+寬貨幣」的組合，周四(20日)貸款市場報價利率(LPR)同步下調概率較大。不過，鑑於美聯儲加息在即，中國本輪貨幣寬鬆的時間窗口非常短，若有再度降息，會在今年4月前實施，降幅可能至少在10基點。

 

溫傑：招行業績理想惟資料不全　內銀高息有貨可續持有

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來光大證券國際財富管理策略師溫傑分析內銀股，他指招行業績理想，若將去年全年和頭9個月業績比較，無論收入和淨利都有增長，但真正要看的未看到，包括息差有沒有企穩甚至擴展、撥備前利潤(PPOP)會不會好似頭半年和頭3季有14、15%。另招行業績和其他內銀股關聯性不大，因為它做零售業務較多，一向只有它有雙位數增長，故對整體內銀股價即時利好因素未必太大，而招行股價已達60多元，料再升空間有限，另很多比較小型的A股內銀都已公布快報，整體上都算理想，未來可留意郵儲行(01658)和建行(00939)等業績表現。招行近日股價變動不大，是因為近日炒派息高，故一向落後的建行突由5.2元抽升至5.8元，但要回落至5.2元才值買；郵儲行5元可買；招行則宜回落至58甚至55元才可買入。

 

      他又指，料整體內銀去年第4季業績理想，再加上可能會進一步降準，以及新一年第1及第2個月貸款數據一般都會向好，令內銀還有些許憧憬，且市場仍喜歡高息股，故有貨可續持有，不過現價買就似乎略貴。至於交行發行債券理論上影響性不大，惟內銀增強資本未來可令貸款能力進一步增加，亦可減低因壞帳面對的困局，所以不需擔心。至於工行(01398)，營運比建行差，但近來也不會分得那麼清楚，只要是銀行股都可炒上。

 

      今日招行收市維持升逾1%，表現算是內銀股中最好，其他內銀股普遍下跌。

 

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

其他內銀股相關新聞：

《Ａ股焦點》政策利率調降銀行股反應不大，招行Ａ績後收漲逾１％

《外資精點》野村：招行全年業績勝預期，上調Ｈ股目標價５％

《Ａ股焦點》交行Ａ微跌０﹒４％，擬發行１０００億人幣金融債券

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

215.800

異動股

06060

眾安在綫

27.400

異動股

00020

商湯－Ｗ

7.000

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 215.800
  • 06060 眾安在綫
  • 27.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 7.000
  • 00981 中芯國際
  • 19.420
  • 01672 歌禮製藥－Ｂ
  • 5.580
股份推介
  • 02618 京東物流
  • 27.400
  • 目標︰$31.50
  • 03968 招商銀行
  • 63.350
  • 目標︰$67.50
  • 01368 特步國際
  • 13.620
  • 目標︰$15.00
  • 01093 石藥集團
  • 9.580
  • 目標︰$11.10
  • 01157 中聯重科
  • 5.550
  • 目標︰$5.80
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 54.550
  • 00700 騰訊控股
  • 452.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 126.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 7.000
  • 00941 中國移動
  • 50.600
報章貼士
  • 01368 特步國際
  • 13.620
  • 目標︰$15.00
  • 02282 美高梅中國
  • 5.180
  • 目標︰$6.00
  • 02388 中銀香港
  • 29.050
  • 目標︰$31.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/01/2022 16:02  【新冠肺炎】本港新增18宗確診，11宗本地個案

18/01/2022 16:04  【新冠肺炎】全港售賣倉鼠寵物店需停業，約2千動物人道處理

18/01/2022 11:24  【外圍經濟】日本央行維持負利率不變，料年內通脹升至1.1%

18/01/2022 10:10  【新冠肺炎】國泰安排機組人員客機去貨機返，林鄭指調查有否違規

18/01/2022 09:57  【新冠疫苗】林鄭:考慮年初四以疫苗氣泡為基礎放寬晚市堂食

18/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入２４﹒６億人幣，買美團沽騰訊

18/01/2022 08:30  【大行炒Ｄ乜】瑞信升中海外潤地目標，摩通首予快手增持看１２０

14/01/2022 17:25  《嚟緊炒Ｄ乜》恒大汽車開始投產，短線炒賣值博率高

專題透視

新聞>財經熱話

【風水指數】中信里昂:恒指虎年夏季見頂，看好貿易、航運和旅遊

新聞>專訪

【專訪】陶冬：疫情徹底改變供應鏈邏輯，全球再回不到過去（有片）

新聞>財經熱話

世茂ABS獲展期碧桂園回購票據齊飆半成　瑞信祝福內房普遍造好
品味生活
生活

娛樂情報

許廷鏗新曲宣傳照勁似《Dear My Friend,》 網民︰以為向姜濤致敬

職場英語教室．Zephyr Yeung

Uber、kindergarten不是英文？Kaput、Blitz是甚麼意思？7個源自德文的英文詞彙！

綠路閑人．lolo

疫情下帶飯返工，蔬菜忌十成熟！分享2道帶飯小菜︰臘腸粒薯餅 、關東煮 （附食譜）
DIVA CHANNEL

Art & Living

以鏡頭記錄被隔離的《二十一日》：攝影師VV Franklin捕捉光怪陸離的場景，在歡愉中忘掉時間

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「女人要求男人上進，就等於貪錢？」到底是他們誤解了，抑或事實根本如此？

More Than Fashion．Ivan Lau

Fast Fashion一哥Zara都要靠聯名系列重振雄風？
健康好人生 Health Channel
【患者蹤跡更新】 僅增３個地點！寵物女店員感染Delta源頭不明！一文睇清確診者過去14天曾到訪地方（1月18日更新） 6
年尾大掃除｜肩頸痠痛、手指麻痺？或因「ERROR」打掃姿勢！3個貼士預防勞損
戴口罩明顯 | 眼睛凹陷太顯老！脾胃差、經常捽鼻、戴厚重眼鏡都關事？中醫針灸使得！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2022 17:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2022 17:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話18/01/2022
【風水指數】中信里昂:恒指虎年夏季見頂，看好貿易、航運和旅遊
專訪18/01/2022
【專訪】陶冬：疫情徹底改變供應鏈邏輯，全球再回不到過去（有片）
財經熱話18/01/2022
世茂ABS獲展期碧桂園回購票據齊飆半成　瑞信祝福內房普遍造好
FOCUS18/01/2022
【FOCUS】人口淨增斷崖下跌　數字經濟成最大風口
財經熱話18/01/2022
【異常勁彈】眾安疑似折讓配股？股價抽高11%後大縮 拆解異動之謎
香港要聞18/01/2022
【新冠肺炎】林鄭:爭取農年曆前發放部分防疫抗疫基金資助
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金