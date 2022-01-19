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新能源車受制補貼退坡及美退市憂慮續軟　已屆吸納時？

19/01/2022

     汽車股雖受惠國家鼓勵發展新能源汽車，但近期受制於中國新能源汽車補貼退坡30%，以及中概股美國退市憂慮等，再加上農曆新年前一般為汽車銷售淡季，故股價表現一般。不過，新能源車始終受惠國策，另芯片短缺問題有緩解跡象，現時趁股價疲軟或是開始分注吸納良機。消息方面，工信部近日指要盡早明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，惟今日(19日)新能源汽車相關股份股價仍弱，普遍下跌，其中比亞迪(01211)跌逾2%。

 

(比亞迪官網截圖)

 

工信部：盡早明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策

 

      工信部在節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議上稱，2022年是中國新能源汽車乘勢而上、加快發展的關鍵一年，要為擴大消費、穩定工業經濟做出新貢獻。會議要求，要落實碳達峰碳中和目標，編製汽車產業綠色發展路線圖，盡早研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，完善積分管理要求，穩定市場預期。

 

　　工信部部長肖亞慶表示，要統籌補短板鍛長板，加快動力電池、作業系統、汽車芯片等關鍵技術創新和產業化突破，進一步增強產業鏈穩定性和競爭力。要用好國內國際兩個市場，加快充換電基礎設施建設，破解老舊小區、高速公路「充電難」問題，提升公共領域車輛電動化水平，提升關鍵資源保障能力，健全動力電池回收利用體系，提升回收比例和利用效率，提升新能源汽車本質安全水平。

 

工銀國際：芯片短缺改善補貼下調影響消退　新能源車銷量料持續強勁

 

      工銀國際最近發表報告指，中國汽車銷量去年增速呈前高後低現象，主要原因是年初可比基數較低及後續芯片短缺導致，但隨著芯片短缺現象在去年四季度出現整體改善，對2022年供需關係改善保持樂觀，主要由於前期積壓需求的釋放、補庫存周期的增量需求、新能源汽車的確定性增長，同時港股汽車及零部件指數出現回調，主要反映了市場對芯片短缺及上游大宗原物料成本上漲影響的擔憂。前期負面因素已在當前價格得到充分反映，預計行業估值中樞有望上行。工銀國際特別提到新能源汽車銷量的強勁勢頭有望持續，看好傳統主機廠向電動化轉型的投資機會。另外，全年動力電池裝機量超預期，工銀國際看好動力電池技術變革背景下的相關產業鏈的投資機會。

 

      工銀國際又認為，對新能源汽車補貼下調影響會消退。中國新能源汽車補貼下調自2019年開始正式生效，直接導致批發銷量連續數月的下跌，但從近期銷售數據看，補貼下調給銷量帶來的影響消失，需求增量已從原有的政策驅動轉向市場驅動。在國家大力發展碳中和的背景下，實現該目標是大概率事件，主要的驅動要素為更高的碳排放標準、雙積分推行及考核趨於嚴格、動力電池成本未來進入平價區間。混合動力發展進入快車道，看好自主品牌電動化轉型機會。

 

熊麗萍：較看好比亞迪有貨可續持有　贛鋒長線已見吸引力

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，汽車股近期表現一般，要等待有否新消息刺激。汽車股中仍比較看好比亞迪，往後重上300多元甚至挑戰更高位也不出奇，而260幾元為近期區間上落的高位，如有貨可續持有但要有耐性，短線可於230元止蝕。另廣汽(02238)近期股價略有起色但不見明顯突破，8元望能守穩但不見很強支持，升至8.5元可減持，料要等汽車發展銷售方面尤其自動駕駛系統有否新消息，以及業績有否新憧憬，才可見突破，9元阻力極大，料暫於7.5至9元上落。

 

　　至於贛鋒鋰業(01772)，她指110元看似有支持，股價由高位已跌了一半，長線已有吸引力，料續受惠新能源車發展，還要看在上游鋰礦方面有否進一步收購，惟之前有些收購出現一些阻力。公司總體前景不錯，但股價仍較波動，現價可先買第一注，第二注可吼試穿110元時間。贛鋒如確認升勢一般可以升得很急，如到時成交配合，就算買貴幾元也可以再加注。

 

      今日車股全線下挫，另贛鋒鋰業半日跌2.77%收報112.4元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 


 

 

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