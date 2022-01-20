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瑞聲盈警上季少賺逾七成　大行唱淡先沽為快

20/01/2022

　　手機設備供應商瑞聲科技(02018)發盈警，預期去年第四季純利減少約71%至79%，又料今年上半年營運持續受供應鏈中斷等多項不利因素影響，大行隨即唱淡，瑞聲今日(20日)股價急跌近一成，創52周新低，為表現最差藍籌。

 

(瑞聲科技網頁截圖)

 

供應鏈中斷等不利因素持續　市場競爭激烈致毛利率跌

 

      瑞聲科技公布，去年度收入預計略微增加，惟預期純利同比減少約12%至16%；2020年同期盈利15.07億元人民幣。利潤下降主因沒有類似2020年度的特殊匯兌收益以及去年度政府補貼減少。而去年第四季度，疫情持續引起的全球供應鏈中斷，內地經營成本上漲，以及因芯片短缺導致需求減弱等經營性不利因素持續，仍一定程度上影響業績表現。

 

　　其中去年第四季度未經審核純利預計比2020年同期減少約71%至79%，主因受國內外市場競爭激烈的不利影響導致整體毛利率下降，尤其是光學業務由於平均單價和產能效率較低，以致去年第四季度利潤率較弱。

 

瑞聲：審視市場策略並就營運效率採措施　對中長期前景謹慎樂觀

 

　　瑞聲指，雖然上述外部因素可能會在2022年上半年持續影響集團，包括光學業務的業績表現，惟公司已嚴格審視市場策略，以擴大市場份額、提升各產品分部的競爭定位；並採取措施提高營運效率，執行更積極的經營成本和費用控制措施。

 

　　考慮到在技術創新方面的成果，以及向汽車行業的其他垂直領域擴張計劃，集團對旗下所有業務分部的增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。預期於3月底前公布業績。

 

瑞信：令人意外及失望　對公司今年前景持保守看法

 

　　瑞信發表報告指，瑞聲科技發盈警令人意外及失望，料去年第四季純利按年下跌71%至79%，至介乎1.59億至2.19億元人民幣，低於該行原預期50%至64%；估計去年純利13億元人民幣，按年下滑12%至16%，低於該行原預期14%至18%。

 

　　瑞信又指，瑞聲上季業績遜預期是受毛利率走弱所拖累，在競爭加劇下相關產品銷售均價下滑，基於芯片短缺令供應鏈緊張，公司料今年上半年營運挑戰持續。瑞信對公司2022年的前景持保守看法，尤其是考慮Android手機的光學領域疲弱走勢可能會延續到今年3月至4月，手機鏡頭競爭持續，維持對「中性」評級，目標價32.1港元。

 

美銀：毛利率及智能手機趨勢疲弱　予跑輸大市評級目標價降至28元

 

　　另美銀證券指，瑞聲發2021年第四季盈警，料盈利將按年下跌71%至79%，遜於該行及市場同業原先各預期63%及52%。瑞聲料去年收入僅輕微增長，相信是受到市場疲弱、營運成本上升及毛利率走弱拖累，並指上述外部因素可能會在今年上半年持續影響集團，重申「跑輸大市」評級，目標價由31.5港元降至28港元，並下調對其2022及23年盈利預測16%至24%，反映毛利率及智能手機趨勢疲弱。

 

　　美銀證券又指，瑞聲正在積極擴大其在中國品牌和三星的手機鏡頭市場份額，但該行擔心公司或需進一步降低相關產品的平均售價，將損害利潤率。

 

林家亨：過分依賴蘋果遲發展手機鏡頭　成交縮減止跌才可吸納

 

      國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，瑞聲一星期前股價兩度升穿保歷加通道頂線至34及34.1港元，那時就要沽貨，到現在又再插穿底線，沽貨已太遲。一般情況下股份跌穿保歷加通道底線就可買貨，惟今日瑞聲公布盈利大幅倒退這個重大消息，料不會只跌一日，未來若成交慢慢縮減已止跌才可開始吸納。

 

　　另外，對於今年光學手機股，林家亨認為前景不錯，只有瑞聲比較差，原因是以往蘋果手機佔客戶份額最大，為最主要收入來源，今時今日蘋果手機又找了其他替代供應商，來自蘋果手機的生意減少，如果找不到新客戶，遇上被蘋果離棄股價難免下跌，故應做些新產品，例如舜宇光學(02382)幾年前就開始發展手機鏡頭，瑞聲年幾前才發覺可發展，現時才急起直追，故未來要看鏡頭產品數量有沒有慢慢增長，股價才有機會見支持。

 

　　瑞聲半日跌9.84%收報28.85港元，連跌6日，累計跌幅14.52%。成交7.61億港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

 

 

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