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【估值修復】內房興奮過後唞唞氣　轉吼內險股好過？

21/01/2022

　　內房股昨天（20日）在人行降LPR及傳中央放寬資金限制的雙重利好因素下顯著造好，但今早（21日）個別股份出現回吐。從消息面上看，據報中國恒大(03333)計劃增聘中介機構協助開展債務風險化解，股價半日跌近3％。專家認為，與其部署累計升幅顯著的內房，不如轉吼與內房有密切關係且走勢落後的內險股更為上算！

 

恒大擬增聘中介解決債務問題 二線內房股回吐

 

　　據外媒報道，代表恒大境外債券持有人的團體正嚴肅考慮採取強制執行措施，指未看到恒大就重組方案積極與境外債權人溝通。恒大隨後表示，擬增加聘請中介機構，包括中國國際金融股份、中銀國際亞洲作為財務顧問，協助開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。

 

　　內房股上午交易時段走勢個別發展，龍湖集團(00960)及中國海外發展(00688)均逆市升逾1%，中午收報44.4元及23.3元；世茂集團(00813)、碧桂園(02007)則回吐逾4至5%，中午收報5.99元及6.55元。

 

潘鐵珊：龍頭內房股值博率低 籲轉吼內險！

 

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，內房股踏入1月後反彈幅度顯著，部分龍頭股分值博率已不及當初。除了內房股外，內銀及內險板塊亦受惠內房氣氛好轉，當中內險股走勢相對落後。他看好內險股具估值修復概念，首選中國平安(02318)。

 

　　據中國平安上周公布的業績快報，公司去年多賺逾25%，收入增長逾10%，反映保險業務穩健。潘鐵珊表示，但去年股價由1月份逾100元高位瀉至最低48元以下，從基面看，股價已過分低殘，隨?內房前景明朗化、基本面穩健，他預料股價年內有望重上90至100元水平。

 

　　事實上，一眾內險股自2022年後走勢強勁。截至昨天為止，中國太保(02601)月內升幅達19.15％，跑贏同業；中國平安、中國財險(02328)及中國太平(00960)的升幅均超過10%。

 

　　潘鐵珊認為，內險股的升浪只是剛剛開始，股價近期急升影響部分技術指標的準確性，例如中國平安、國壽的9天RSI處於80以上，屬「超買」水平。不過，由於股價目前被嚴重低估，具備中、長線投資價值，投資者現價不需急於止賺。無貨的投資者則宜在64元水平分注吸納。

 

　　觀乎中國平安資金流向，資金趁股價回調掃貨。該股半日錄得7108萬元資金淨主動買入，而大戶－單宗成交金額多於100萬元，主動買沽比率達57：43，屬於合格水平，反映大戶買家入市意欲仍然進取。

 

截至昨天，中國太保(02601)月內升幅達近兩成，相對跑贏同業

（《開市Good Morning》截圖）

 

經濟通通訊社記者 羅鈞鴻

 

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊詳盡分析，請按此

 

 

 

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