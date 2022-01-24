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母企擬斥最多50億人幣增持A股　中移逆市造好創5個月高

24/01/2022

     中移動(00941)(滬：600941)獲母公司斥約7.1億元(人民幣 ‧ 下同)增持A股，並宣布計劃於今年年底前斥最多50億元回購，中移動H股股價亦受刺激逆市升2%，升破52元水平，見5個月高位。

 

 (資料圖片)

 

上周五先以7.1億人幣增持　未設購買價格區間

 

      中移動於上交所公告，接到實際控制人中移動集團通知，中移動集團於上周五(21日)通過上海證交所交易系統增持公司1232.02萬股A股，金額約7.1億元，約佔公司總股數的0.058%，及A股已發行總數的1.457%。公告雖未提增持A股平均價，惟按斥資額與購入股數計，平均作價約為57.63元，較A股招股價57.58元高出不足1%。增持後，中移動集團持有公司已發行股份總數的69.895%。

 

　　公告指，中移動集團計劃自今年1月21日至12月31日期內，適時增持公司A股股份，累計增持金額介乎30億元至50億元，增持計劃未設置股份購買價格區間，將根據公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢，適時實施增持計劃，並指母企增持主要為「 切實維護中小投資者的利益和資本市場穩定，提振廣大投資者信心」。

 

回A時已預告適時回購以穩定股價　2月7日起可回購H股

 

　　其實早於A股於本月初上市時，中移動董事長楊傑就表示，已制定了上市後三年內穩定公司A股股價預案，如果股價長期重大偏離真正價值，可考慮在適當時機回購股份。當時中移動亦宣布，從公司A股超額配售行使期2月7日結束起，公司將可回購不超過20.48億股香港股份，涉及資金最多達983億港元。

 

      值得留意，中移動A股自掛牌以來股價一直不振，大多數時間貼近招股價低位爭持。A股股價未破底，料因共有80多億元「綠鞋」資金可供護盤之用，惟護盤期將於農曆新年假前結束，護盤資金或已接近用盡，故母企急不及待出手以貼近招股價增持。穩住A股後，中移動港股千億回購買盤或將於農曆新年假後出籠。

 

宣布回購H股已接連獲大行唱好　目標價最牛看82.25元

 

      另外，中移動早前公布回購H股計劃時，已接連有大行唱好。摩根士丹利就指，回購H股對市場為正面訊號，能夠抵銷部分A股發行的攤薄效應，予中移動「增持」評級，目標價65港元。另瑞銀稱，回購屬正面驚喜，重申「買入」評級，目標價60港元。安信國際亦維持中移動「買入」評級，目標價82.25港元，並指其業績穩健，估值便宜，股息率高，大額回購計劃預計將提升股東回報，並有望提振市場情緒，利好公司的股價表現。

 

      另工信部信息通信管理局局長趙志國最近表示，工信部繼續加大5G建設力度和創新應用，積極推動工業互聯網提檔升級，加快構建敏捷精準高效的行業監管體系，穩妥推進網絡和數據安全產業創新發展，最終推動信息通信業高質量發展。重點工作包括推動產業界開展5G關鍵核心技術攻關，適度超前開展5G網絡建設，推動5G應用規模化發展等。

 

溫傑：利好消息多　惟不建議52元才買入

 

      光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，中移動今日股價反應比他預期大，但中移動始終業務穩健，又有8厘股息，加上回A，現又有A股回購，利好消息多，如由46港元買上來可隨時止賺，或可推高止賺位，但現價約52港元才買就不建議，另當債息上升，市場亦偏好買入中移動這類傳統股份。

 

　  中移動上周五(21日)北水淨流入1.35億港元排第四，今日收市則升2.05%報52.3港元，成交25.33億元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

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