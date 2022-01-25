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恒大境外債權人擬採強制行動跌逾半成　世茂還債售產見進展先升後跌　花旗首選潤地龍湖

25/01/2022

　　雖然近日內房板塊回暖，但部分深陷債務危機的房企仍時有負面消息傳出股價反覆，其中中國恒大(03333)傳出廣東省將於3月前推出債務重組框架，令昨日(24日)股價一度飆逾一成，惟今又再有境外債權人要求其積極制定重組方案，否則考慮採取強制執行措施，恒大雖發聲明指已與其展開積極對話，但今日(25日)股價仍跌逾半成。另世茂集團(00813)據報已兌付2.02億元(人民幣．下同)資產抵押證券(ABS)本息，月內共已付5筆兩筆展期，出售旗下資產亦見進展，剛以逾18億元出售「廣州亞運城」權益，今日股價曾飆逾8%。

 

(中國恒大網頁截圖)

  

恒大：已與境外債權人展開積極對話　需時評估方案

 

      恒大境外債券持有人特別團體於上周發布新聞稿稱，因未看到恒大積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的「恒大境外重組方案」，將嚴肅考慮採取強制執行措施。

 

      恒大發布聲明稱，公司及顧問團隊已與境外債權人展開積極對話，呼籲共同確保各利益相關方權利不受到極大損害，不採取任何激進的法律行動。董事會、風險化解委員會及集團上下正不遺餘力地評估經營情況、穩定生產運營、保障資金周轉，集各方之力共同制定一個全面、細致、有效的債務重組計劃，以保障各方合法權利。惟由於集團規模龐大、業務繁多、利益相關方眾多，面臨的情況將日趨複雜，這需要與各方進一步研討和推演各種可能性與實施路徑，全面評估和衡量各種潛在方案，為開展下一步更深入的溝通夯實基礎。

 

　　另外，據REDD報道，廣東省政府可能在3月5日前發布恒大債務重組框架，計劃將其境外債務和資產與境內重組相分離，目標是通過出售恒大的境外資產，償還超過1500億元的境外債務。廣東省亦計劃向國家牽頭投資者出售恒大資產，或在10月份前公布詳細的重組方案。

 

世茂月內已付5筆ABS本息　逾18億人幣售廣州亞運城權益

 

     另一邊廂，世茂集團子公司上海世茂建設據報已兌付「華泰-西部-滇中保理1號第1期資產支持專項計劃」，還款規模2.02億元。今年1月上海世茂建設共有7筆ABS到期，到期規模30.3億元，除兩筆展期外，其餘5筆均已兌付，已兌付金額為18.3億元。另上海世茂建設今年2月到期債券還款規模為4.5億元，3月為11.5億元。

 

　　另外，世茂公布，以18.445億元出售持有廣州亞運城的合營公司廣州利合房地產開發26.67%權益予中國海外(00688)，預期變現出售收益約7.16億元。廣州亞運城位於廣東省廣州市番禺區石樓鎮，是商住混合式綜合體，總建築面積約585萬平方米，目前約401.6萬平方米已開發，餘下建設預期將於2025年底竣工。約347.3萬平方米的建築面積包括住宅及商業單位及車位已出售。出售事項所得款項約80%擬用於降低負債及約20%用於一般企業用途。

 

擬售深港國際中心出價151億人幣　34個重點項目待售

 

　　另據內媒報道，世茂正為其在建的深圳市第一高樓──世茂深港國際中心尋找買家，對外報價151.43億元，世茂已利用該項目融資92.7億元。項目位於深圳龍崗大運新城CBD區域，由世茂旗下公司世茂股份(滬：600823)於2017年以239.43億元的價格競得，佔地面積32.19萬平方米，建築面積136.45萬平方米，配置有5棟商務寫字樓，約30萬平方米的大型集中商業；項目總貨值629.04億元，已售84.25億元，剩餘貨值544.79億元。

 

　　據《財新》報道，目前世茂的待售資產包括34個重點項目，世茂對其中15個項目給出明確估值或報價，總報價約422.35億元；另外19個則屬合作項目，或仍處於前期投入階段，世茂方淨投入合約324.84億元。這些重點項目的業態包括酒店、商業、辦公、住宅及城市綜合體，涉及上海、北京、大灣區、杭州、南京等17個區域，僅少數項目無抵押融資情況。世茂大本營上海貢獻待售資產數量最多，共涉10個項目，其中上海世茂大廈作為世茂集團總部大樓，也在待售資產目錄中。

 

花旗：隨著政策明朗行業表現或改善　首選潤地龍湖

 

      花旗近日發表研究報告指，內地房地產公司受收入增長緩慢、利潤率疲軟、削減股息和資產負債表收緊的影響，料該行追蹤的內房股2021年利潤按年下降20%，看好資產負債表安全和增長穩健的公司，首選華潤置地(01109)、龍湖集團(00960)、旭輝控股(00884)和龍光集團(03380)等。


      花旗又預計，龍湖地產和華潤置地的業績表現強勁，料萬科(02202)、雅居樂(03383)、世茂(00813)和融創(01918)遜於預期的幅度最大。投資者或會關注短期內到期債券的償還或重組計劃，以及處置境外資產以獲得現金的計劃或承諾。隨著政策明朗，行業表現可能會改善，料當前的極低估值不會持續太久。

 

　　中國恒大今日收市跌6.45%報1.74元，成交1.63億元；世茂曾升8.43%至6.69元，惟收市跌1.3%報6.09元，成交5.12億元。其他內房股亦普遍下跌，中海外跌0.85%報23.25元，龍湖跌0.33%報45.5元，潤地跌2.08%報37.65元，碧桂園(02007)跌1.8%報6.55元，雅居樂跌3.54%報4.36元，融創跌4.46%報10.28元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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