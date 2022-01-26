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英美加息預期升溫　金融股普遍造好　匯控渣打表現最標青

26/01/2022

　　美國聯儲局經過一連兩日議息，今晚(26日)將公布議息結果，主席鮑威爾或會透露於3月開始加息，各大行近日亦紛上調今年加息次數至4次或以上，另市場料英倫銀行下周將繼去年12月後再加息。息口上升可使銀行淨息差擴大，亦有利保險公司的財資收益上升，金融股炒加息今日普遍造好，其中匯控(00005)升近3%，渣打集團(02888)升4%，表現最標青。

 

 (資料圖片)

 

市場料美儲局3月開始加息　大行紛上調今年加息次數

 

      美聯儲局將在當地時間今日(即香港時間27日凌晨)公布議息結果，料將維持利率不變，但鮑威爾或會在新聞發布會透露加息時間表。鮑威爾近期講話雖未有透露確切加息時間，但表示加息次數可能比目前計劃多，不少官員亦大放鷹派言論。市場預期很大機會在3月開始加息，大行亦紛紛上調今年加息次數，多由3次變為4次，而且料縮表時間也可能提前。

 

高盛料每次議息都提收緊幣策　全年加息或多過4次

 

　　其中高盛早前表示，預期美聯儲局今年會加息4次，分別於3月、6月、9月及12月，並將縮表時間由12月啟動的預測提前至7月。至近日高盛則指，局方的收水步伐或較市場共識更進取，估計從3月起每次議息都會提出收緊貨幣政策，即有7次實質鷹派政策出台，可能全年加息多過4次，並在5月提早縮表。引致收水步伐加速的原因，包括長期通脹有機會進一步提升，又或通脹數據會再超出市場預期，而目前Omicron變種病毒肆虐及美國工資增長持續強勁，都是未來通脹的重要推手。

 

　　花旗亦預測聯儲局有機會在3月首次加息，全年或加息4次；6月宣布縮表，並於7月開始行動。法巴預期今年聯儲局會加息4次，宣布縮表由明年提早至今年7月，明年也會加息4次。摩根士丹利表示，預計儲局今年加息4次，料從3月開始，每個季度加息25個基點，並在7月宣布縮表。摩通則料美聯儲今年可能會有6、7次加息。

 

英通脹水平升至近30年最高　下周加息預期支持英鎊匯價

 

　　另一方面，英鎊兌美元昨晚(25日)第二次試穿1.3450後反彈，最終亦重新守穩1.35收市，相信主因市場預期下周四(2月3日)英倫銀行議息後將會宣布加息0.25厘，將指標利率上調到0.5厘，支持英鎊匯價。

 

      英倫銀行去年12月加息是該行自疫情爆發以來的首次加息，而下周的利率決議同樣引人關注。英國12月消費者物價指數(CPI)同比增長5.4%，前值為5.1%，高於市場預期5.2%，通脹水平升至近30年以來的最高水平。通脹高企令市場提高了英國央行2月加息的預期。如果英倫銀行在2月的決議上加息25個基點至0.5%，將是其自2004年以來首次連續加息，其時料亦將開始縮表。

 

畢馬威：香港銀行今年業績展望樂觀　利率回升有助改善息差

 

　　另外，畢馬威最新發表《2022年香港銀行業展望》報告顯示，香港的銀行對2022年財務業績的展望更趨樂觀，主要是由於利率回升有助改善息差，且隨著「跨境理財通」等業務逐步落實帶來新的增長機會，非利息收入也有望提升。畢馬威預計，銀行淨息差可能已見底，隨著通脹率抬頭，2022年有可能面臨多次加息。雖然今年依然充滿挑戰，但香港銀行的貸款業務仍具韌力，展望2022，樂觀的經濟情緒將轉化為貸款業務的穩步增長。

　

　　不過，畢馬威指全球對各領域人才的需求殷切，其中也包括數碼轉型及環境、社會和治理(ESG)事務的人才，而人才短缺仍是銀行業在2022年需要克服的挑戰之一。另香港銀行需要應對愈來愈多ESG報告要求，而市場預期監管機構將在2022年推出統一標準，銀行在管理ESG數據方面的挑戰將不容小覷。

 

美銀上調渣打淨利息收入預測　目標價升至66.4元

 

     另美銀證券近日發表研究報告，將渣打明年每股盈利預測提高12%，股份目標價由58元升至66.4元，並重申買入評級。美銀指，自上次更新盈利預測後，利率市場已步向反映明年的兩次額外加息，將渣打2024年的淨利息收入預測上調5億美元，較去年水平增長32%。美銀又預期，渣打將在全年業績中公布7.5億美元的回購，三年內以每年7.5億美元的速度將股份數量減少10%，但料集團仍會處資本盈餘狀態。

 

      匯控昨日(25日)再於倫敦證券交易所回購約1811.4萬英鎊(約1.9億港元)股份，自去年10月展開新一輪回購計劃，至今合共回購約1.42億股，股價半日升2.77%收報53.8元，成交7.55億元；渣打則升4.13%報54.25元，成交2487萬元。另中銀香港升0.5%報29.95元，惟恒生(00011)跌0.06%報156.2元。國際保險股方面，友邦保險(01299)升0.29%報85.6元，宏利集團(00945)升1.31%報155.1元，保誠(02378)升1.3%報132.4元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

  

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

 

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