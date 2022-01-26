  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

真盈喜？假盈喜？兗礦料去年盈利倍增股價反跌　大摩籲減持目標價夠狠

26/01/2022

      兗礦能源(01171)發盈喜，料受惠煤炭及醋酸等化工產品價格高企，去年多賺1.25倍，惟今日(26日)股價不升反跌，更一度急挫9%。其實兗礦亦同時公布去年商品煤銷量急跌約28.4%，單計第四季也跌約16.6%，看來也如第四季業績倒退的長城汽車(02333)發了假盈喜，大摩隨即予兗礦「減持」評級，目標價11.23港元，遠低於現價約18元水平。

 

 (兗礦能源網頁截圖)

 

受惠煤價高企去年多賺1.25倍　惟商品煤銷量跌28.35%


　　兗礦能源公布，集團預期截至2021年12月31日止年度淨利潤按年升1.25倍至約160億元(人民幣．下同)；扣除非經常性損益的淨利潤按年升1.4倍至約157.04億元。盈利增加主要由於2021年以來，中國經濟穩中向好，煤炭及醋酸等化工產品市場價格高位運行，2021年度公司主要產品價格大幅提升。

 

      不過，兗礦同時亦公布，2021年全年商品煤產量為1.05億噸，按年跌12.68%；商品煤銷量為1.058億噸，按年跌28.35%；其中自產煤銷量跌16.77%至9387萬噸。單計去年第四季，商品煤產量按年跌8.42%至2725萬噸，銷量按年跌16.55%至2858萬噸；其中自產煤銷量跌13.45%至2482萬噸。集團指，銷量減少主要是由於為提升資產質量，公司剝離貿易煤業務，貿易煤銷量按年減少2294萬噸；另受地質條件制約及政策性停產因素影響，集團上半年自產煤產量按年大幅減少，全年自產煤銷量按年減少1891萬噸，自三季度起，上述制約因素逐步消除，集團商品煤產量穩中有升。

 

大摩：煤價回調拖累上季表現　籲減持目標價11.23元

 

　　摩根士丹利發表研究報告指，兗礦發盈喜，預計2021年度中國會計準則下淨利潤將達到160億元，同比增長125%；扣除非經常項目後純利預計達157億元，增長147%，低於大摩國際會計準則下盈利預測172億元。單計去年第四季，在煤價回調拖累下淨利潤按季下跌19%。

 

　　大摩又提到，期內兗礦的煤炭産量及銷量分別同比下跌13%及28%，表現遜預期，主要由於國內煤礦產能增長放緩，以及澳洲因洪水令物流中斷。另去年甲醇産量同比增長37%，而醋酸和乙酸乙酯已成為新利潤貢獻來源。估計兗礦能源2021年每股派息預計達到1.64元，高於公司每股0.5元以上的指引，股息率達到11%。不過大摩對煤炭行業維持審慎看法，給予兗礦「減持」評級，目標價11.23港元。

 

十四五節能減排方案出台　加強能耗雙控政策與雙碳目標銜接

 

　　另外，國務院近日發布《「十四五」節能減排綜合工作方案》，方案要求加強能耗雙控政策與碳達峰、碳中和目標任務的銜接，目標到2025年，全國單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上。重磅政策出台後資源股股價受壓，煤炭股自不能幸免。

 

　　中共中央政治局近日亦就努力實現碳達峰碳中和目標進行第三十六次集體學習。中共中央總書記、國家主席習近平在主持學習時強調，實現碳達峰碳中和，是黨中央統籌國內國際兩個大局作出的重大戰略決策，必須深入分析推進碳達峰碳中和工作面臨的形勢和任務，充分認識實現雙碳目標的緊迫性和艱巨性，紮紮實實把黨中央決策部署落到實處。

 

熊麗萍：各季度業績或有很大變化　留意能否守穩16元

 

      駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，今年的盈警盈喜因為基數問題要小心演繹，去年疫情、供應鏈問題影響不同季度業績有很大變化，所以要看是否逐個季度有增長，很多業績都見到第四季減慢，全年都有盈喜只因上半年表現太好，但下半年就走樣，兗礦同樣有這樣的情況。兗礦如果連續兩日急跌但成交縮減還好些，可看看有否機會反彈，如有貨暫可持有，看16至16.5港元這些關鍵位能否守穩。

 

　  兗礦能源今日收市跌2.07%報17.94港元，連跌3日，累計跌幅5.28%，成交7.22億港元。其他煤炭股方面，中煤能源(01898)跌0.43%收報4.66港元，中國神華(01088)則收報20.55港元無升跌。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

 

 

其他兗礦能源相關新聞：

【大行炒D乜】摩通點評航空股　獨降國泰目標兼降級

《異動股》兗礦（１１７１）跌逾３％，料去年多賺１﹒２５倍

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

109.100

異動股

01024

快手－Ｗ

81.450

異動股

03690

美團－Ｗ

207.000

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.100
  • 01024 快手－Ｗ
  • 81.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 207.400
  • 00839 中教控股
  • 5.140
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 236.200
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.870
  • 目標︰$6.42
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.184
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 120.700
  • 目標︰$143.50
  • 00992 聯想集團
  • 8.310
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 31.950
  • 目標︰$35..00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 109.100
  • 00700 騰訊控股
  • 458.200
  • 00005 滙豐控股
  • 53.900
  • 00941 中國移動
  • 52.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 207.400
報章貼士
  • 02883 中海油田服務
  • 7.750
  • 目標︰$9.00
  • 00579 京能清潔能源
  • 2.300
  • 目標︰$2.80
  • 00338 上海石油化工股份
  • 1.770
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/01/2022 13:04  【新冠肺炎】消息:本港今日新增約160宗確診，或創單日新高

27/01/2022 12:25  恒隆地產(00101)去年虧轉盈賺38.68億元，派60仙

27/01/2022 10:47  特首選舉將於3月27日舉行，提名期2月20日至3月5日

27/01/2022 10:41  《本港樓市》差估署12月住宅售樓指數跌0.28%，連跌三個月

27/01/2022 10:01  【恒大困局】據報因恒大債務違約，橡樹資本奪恒大元朗和生圍地皮

27/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

27/01/2022 08:28  【大行炒Ｄ乜】瑞信降港交所６％目標，高盛升京東健康至買入

專題透視

新聞>香港政情

特首選舉將於3月27日舉行　提名期2月20日至3月5日

新聞>FOCUS

【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家稱恒指現水平已見承接 ATM當中較看好騰訊
品味生活
生活

Member Zone

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】奧海城「虎躍新歲」限量版 書法家利是封套裝

缸邊隨筆．石鏡泉

馬後炮論股跌

時事要聞

報考DSE人數創歷年低 錄5萬報名少去年近4%
DIVA CHANNEL

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「幾時輪到你派利是？」作為女人大概最怕這兩種處境：他一直不求婚，我一直沒答案

時裝延想．Nadia Tang

日本女星石原里美的日系百變時尚：可淡雅可濃烈，身型嬌小也可完美駕馭！

港女講男．妮洛

拍拖不久即共赴同居，感情、經濟上的考量，你真的準備好了嗎？
健康好人生 Health Channel
檢疫隔離好比坐監？寫清單、執「走佬袋」可減少不安？
三高盆菜！6人盆菜達6,000千卡，等如6碟牛河！營養師：避食底層帶醬汁食物！
小便突然帶血？可能是罕見「抗腎小球基膜腎炎」！醫生：或與甲亢藥有關
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2022 13:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2022 13:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2022 13:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2022 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
香港政情27/01/2022
特首選舉將於3月27日舉行　提名期2月20日至3月5日
FOCUS27/01/2022
【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然
財經熱話27/01/2022
《午市前瞻》專家稱恒指現水平已見承接 ATM當中較看好騰訊
大行報告27/01/2022
【大行炒D乜】高盛大削阿里健康及平安好醫生目標價　唯獨京東健康最睇好
開市Good Morning27/01/2022
林家亨對美國年內進取加息有懷疑　料港股今年跑贏美股！
財經熱話27/01/2022
【虛幣世界】鮑威爾放鷹刺激加密貨幣，比特幣曾升近三萬九
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金