  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

鮑威爾言論偏鷹美股弱勢難改　港科技股下挫美團急插8%阿里穿110元

27/01/2022

     美國聯儲局昨日(26日)議息後一如預期決定在3月初停止買債計劃後開始加息，主席鮑威爾更表示不排除每次會議都有加息的可能，令美股維持弱勢，隔晚美股中概科技股亦普遍下挫，今日(27日)回到港股，科技股亦難有運行普遍跟跌，其中美團(03690)遭紅杉資本再向合夥人派貨變相減持跌8%，小米(01810)去年中國手機市佔率僅排第四跌逾半成。

 

(資料圖片) 

 

美儲局鐵定3月停買債後加息　鮑威爾不排除每次會議都加息

 

      美國聯儲局議息後宣布維持聯邦基金利率在0至0.25厘，但決定在3月初停止買債計劃，並料開始加息，這屬市場預期之內，惟聯儲局主席鮑威爾表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)除有意在3月加息外，亦不排除每次會議都有加息的可能，不過他又指當局將會在加息開始後才會啟動縮減資產負債表，並會根據經濟及金融發展狀況，調整資產負債表正常化步伐，但目前未確定具體日期、速度或最終規模。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

      美股三大指數昨日維持弱勢，道指下跌0.38%，標普500曾漲2%，最終跌0.15%，納指經早前連日大跌後也只微升0.02%。隔晚美股中概科技股表現同樣疲弱，嗶哩嗶哩挫6.14%，報32.11美元；阿里巴巴跌4.84%，報113.37美元；網易、百度及京東都跌逾1%。

 

紅杉資本再向合夥人派美團B股變相減持　美團擬開放線下電子支付通道

 

     另一方面，美團近期股價回升，紅杉資本即再向合夥人派發價值約70億港元的美團B類股份。由美團上市前主要股東之一、美團非執董沈南鵬主理的紅杉資本中國申報，於1月20日已向紅杉資本中國基金有限合夥人分派3111萬股美團B類股份。完成派貨後，其B類股份權益將由5.27%降至4.70%，意味日後紅杉資本減持或再向合夥人派貨，都不會觸發權益披露強制申報要求，而紅杉資本仍持有近2.57億股美團B類股份，約值578億港元。值得留意，紅杉資本中國基金及紅杉資本全球成長基金於去年9月已開始將約4841.25萬股美團B股分派予合夥人。

 

　　另美團近日宣布，將為平台的線下消費全場景開放數字人民幣支付通道，用戶在選購生鮮、打車出行或觀看電影時，可通過數字人民幣支付並領取專屬的消費補貼。此次上線的數字人民幣支付場景包括餐飲、休閒娛樂等美團平台200多個線下消費場景，這也是數字人民幣首次實現本地生活服務平台的全場景覆蓋。另美團聯合中國銀行、農業銀行等數字人民幣指定運營機構，在西安市推出「戰疫情，助復工」數字人民幣主題活動，面向社會公眾發放加載指定民生領域智能合約的數字人民幣紅包補貼。

 

小米去年中國手機市佔率排第四　蘋果擬秋季發表14款新產品

 

　　數據公司Counterpoint最新報告公布2021年中國市場智能手機市佔率排行。vivo搶佔2021年中國市場智能手機市佔率第一寶座，市佔率達22%，OPPO以1個百分點之差緊隨其後，市佔率21%，蘋果市佔率16%排第三，小米以15%市佔率排第四，排名第五的榮耀市場份額維持在10%。

 

　　另近日外電報道，蘋果公司正準備在秋季發表會上推出歷年來最多的新裝置。報道指蘋果準備推出14款新產品，包括4款新iPhone，一款升級的平價版MacBook Pro、新款iMac等。另有報道指蘋果計劃在3月或4月的春季發表會上率先推出幾項新品，包括支援5G功能的iPhone SE、配備A15晶片的iPad Air。

 

林家亨：料納指調整未完　惟美團小米騰訊京東可收集

 

     國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，幾間大行都預期今年美儲局會加4次息，摩根大通更料有機會加6至7次，去年就普遍預期只加兩至3次，加上近期聯儲局鷹派表現已令兩年期債息比去年9、10月升逾75個基點，代表已經加了3次息，故今年加4次息很正常，但6、7次機會就不大，暫時美股反應正常，始終去年美股尤其納指升幅厲害，故納指由高位調整逾10%也很正常，料調整未完，因若加4次息料科技股盈利一定會收窄。

 

      他又認為，美國科技股退潮多少會影響港股科技股，但港股很大程度受中國利息政策影響，故不應看得太淡，尤其幾隻大型科技股包括騰訊(00700)、美團及京東等跌至現水平不應再沽貨而應該收集，其中騰訊跌至460元以下有不錯值博率，阿里現跌至保歷加通道底線也可吸納，而小米由高位35元跌至16多元已跌了逾55%，同樣已跌穿保歷加通道底線也可開始收集，短線可待農曆新年後於保歷加通道中軸線18.3元食胡。

 

      科技股今日普遍急跌，美團半日跌約8%，成交28.71億元，小米及阿里(09988)亦跌逾半成，嗶哩嗶哩(09626)更大跌逾一成。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

  

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

 

其他科技股相關新聞：

【大行炒D乜】高盛大削阿里健康及平安好醫生目標價　唯獨京東健康最睇好

《大手成交》小米一手５００萬股交叉盤，涉資８２６０萬元

《北京冬奧》北京冬奧會將通過阿里雲向全球轉播

《異動股》阿里巴巴挫近６％，低見１０９元創上市新低

《異動股》中概科技股受挫，嗶哩嗶哩低開７％，阿里巴巴跌５％

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

208.000

異動股

00005

滙豐控股

55.600

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

125.700

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 208.000
  • 00005 滙豐控股
  • 55.600
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 125.700
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 266.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 219.800
股份推介
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.440
  • 目標︰$6.00
  • 01929 周大福
  • 13.480
  • 目標︰$15.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.840
  • 目標︰$6.42
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.184
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 119.800
  • 目標︰$143.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 110.000
  • 00700 騰訊控股
  • 460.000
  • 00005 滙豐控股
  • 55.600
  • 00388 香港交易所
  • 436.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 219.800
報章貼士
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.060
  • 目標︰$5.62
  • 01088 中國神華
  • 19.500
  • 目標︰$25.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.840
  • 目標︰$6.60
熱炒概念股
即時重點新聞

28/01/2022 16:30  《盤後部署》二月大市料炒食品股，科技股跌殘短炒博反彈

28/01/2022 16:31  《本港經濟》第四季GDP預估按年增長4.8%，全年升6.4%

28/01/2022 16:36  【新冠肺炎】本港今日新增115宗確診，6宗源頭不明

28/01/2022 17:28  渣打集團:下月17日將舉行董事委員會會議，考慮派發末期息

28/01/2022 15:49  《中國監管》外電:中證監晤外資金融公司高管，旨在消除經濟疑慮

27/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

28/01/2022 08:27  【大行炒Ｄ乜】高盛降美團近４％目標，摩通降吉利及長汽至中性

28/01/2022 18:06  《嚟緊炒Ｄ乜》毛利率年年升，染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

專題透視

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》毛利率年年升　染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

新聞>中國故事

《神州經脈》美國擬延長太陽能進口關稅　滬綜指低收牛年累挫8%

新聞>財經熱話

核數師辭任合生曾挫三成　恒大傳或遭拆骨股價積弱
品味生活
生活

Member Zone

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】太古城中心「楽滿祝福」利是封套裝

行政人員

活用大數據！了解當地消費概念行為！6品牌點樣開拓大灣區市場？

健康快車．石鏡泉、吳國雄

新冠疫病康復治療
DIVA CHANNEL

一分鐘閱讀．李怡

《德國人的罪責》：哲學家雅斯培以堅定不屈的風骨，度過最艱難的納粹日子

廚職背遊．梁芷靈

移民後如何慶祝農曆新年？倫敦派對、紐約唐人街巡遊，悉尼、加拿大列治文有甚麼節目？

The Dapper Style．汝勤

由紳士洋服到街頭運動風，回顧過去100年的時裝風格，汲取Layering穿衣法的精髓
健康好人生 Health Channel
檢疫隔離好比坐監？寫清單、執「走佬袋」可減少不安？
寒暖交接最易病！飲「淮山南瓜螺頭瘦肉湯」大寒補腎護陽
「幾時輪到你派利是？」作為女人大慨最怕這兩種處境：他一直不求婚，我一直沒答案
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 18:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/01/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話28/01/2022
《嚟緊炒D乜》毛利率年年升　染藍黑馬中國飛鶴準備起飛
中國故事28/01/2022
《神州經脈》美國擬延長太陽能進口關稅　滬綜指低收牛年累挫8%
財經熱話28/01/2022
核數師辭任合生曾挫三成　恒大傳或遭拆骨股價積弱
財經熱話28/01/2022
【收息股攻略】高息股唔使亂估！呢兩隻電訊股同為虎年利是股！
FOCUS28/01/2022
【FOCUS】「雷布斯」遭股民刷屏　對標蘋果道阻且長
財經熱話28/01/2022
Tesla績後股價急跌兼大行唱淡車股　比亞迪插7%小鵬跌一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金