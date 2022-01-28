Tesla績後股價急跌兼大行唱淡車股 比亞迪插7%小鵬跌一成

美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)近日公布財報，雖然上季無論營收及純利均創新高，惟表示今年將不會推新車型，且料全年都會受困供應鏈問題，Tesla昨日(27日)於美股急跌逾一成，並拖累一眾電動車股下挫，另摩通調低多隻車股包括吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)及比亞迪(01211)目標價，瑞銀則指美國加息影響內地車企估值，其中小鵬汽車(09868)最受影響。比亞迪今日(28日)一度急插近9%，半日仍跌7%，成表現最差藍籌，另小鵬急跌近一成創上市新低。

(Tesla網頁截圖)

Tesla今年將不會推新車型 料全年受困供應鏈因素

Tesla周三(26日)公布財報時表示，受芯片短缺妨礙，今年將不會推出新車型，這意味原定去年推出的電動貨車Cybertruck將再次延遲。另通脹和大宗商品價格上漲將繼續給成本帶來壓力，供應鏈成為主要限制因素，自營工廠已經連續幾個季度低於滿載產能，預計這種情況可能會進一步持續到2022全年。隔夜美股Tesla收跌11.55%至每股829.10美元，創2021年10月14日以來收盤新低，中槪造車新勢力同走低，小鵬汽車跌超12%，蔚來、理想汽車跌超6%。

另財報顯示，Tesla第四季營收177.2億美元，按年增長65%，好於預期165.7億美元；純利按年增7.5倍至23億美元，調整後每股盈利2.54美元，勝分析師預期。營收及純利均創新高，並連續多個季度創紀錄新高。綜合2021全年表現，Tesla交付量按年增長87%至93.6萬輛，全年收入增長七成至538億美元，全年利潤增長6.6倍至55億元創新高。Tesla業績無疑無懈可擊，惟現時在加息周期殺估值浪潮中投資者難免吹毛求疵，畢竟其現價預測市盈率仍高達80多倍。

摩通：盈利有下降風險 下調吉利長汽評級降比亞迪目標價

另外，摩根大通昨日(27日)發表研究報告指，內地汽車股自去年11月底至今整體回落超過20%，反映市場投資取向改變、今年首季行業改善空間有限以及全年業績盈利有下降風險，當中不少股份已回吐2021年的大部分回報，現時風險回報可能仍然不利。最嚴重的芯片供應短缺時期已經過去，見到自2021年9月以來生產活動恢復，隨著新產品陸續推出，各汽車製造商今年設定較積極的批發增長目標，預期銷售穩健，但需求及消費行業不確定性為潛在風險，若零售需求低於產量，預期去庫存壓力將增加。

摩通又指，長汽及廣汽(02238)日前公布業績預告，吉利也面臨類似盈利遜預期的風險，經調整長汽及吉利2022年盈利預測均低於市場預期水平，盈利表現將帶動股票表現，而如果風險平衡趨於下行，預期投資者將重新考慮估值。摩通將吉利及長汽的評級由「增持」下調至「中性」，目標價分別由46港元及45港元降至21港元及24港元；另外將比亞迪去年第四季及今年全年盈利預測上調20%及5%，行業中看好比亞迪及小鵬汽車，評級均為「增持」，惟比亞迪目標價由400港元降至370港元。

瑞銀：美國加息影響內地車企估值 小鵬最受影響

另瑞銀今日發表報告指，美國加息預期升溫，而內地車企在香港或美國上市，外國投資者以美元為基礎投資貨幣，若美國加息將影響對內地車企的公平值估算基礎。當企業毛利率較低，收入雖有高增長但市銷率同時高企，反映市場估值期望高，美國利率變化衝擊愈大，最易受影響的電動車企依次為小鵬汽車、蔚來和理想汽車；內地車企依次為比亞迪、吉利和長汽。

另一方面，比亞迪公告，其子公司比亞迪半導體IPO獲深圳創業板上市委通過。根據比亞迪去年5月12日公告的分拆預案，比亞迪半導體成立於2004年，主營業務為功率半導體、智能控制IC、智能傳感器及光電半導體的研發、生產及銷售，旗下共有寧波半導體、節能科技、長沙半導體3家子公司，最新一輪融資顯示其估值已超過百億元人民幣。





溫鋼城：車股估值高 比亞迪失守235元宜止蝕

iFast Global Markets副總裁溫鋼城於今日經濟通財經直播節目《開市Good Morning》節目指，近期車股表現欠佳，殺估值壓力大，另踏入2022年新能源車補貼退坡令人憂慮，而每隻車股估值都高，比亞迪之前在40港元附近橫行多年，惟升至現價就只用了一年多時間，投資者紛沽貨獲利，如今日失守235港元，看中短線就宜減倉止蝕。

不過，溫鋼城指，長線來說電動車未來前景光明，全世界都會轉用電動車但競爭可能很大，畢竟做電動車比做引擎車容易，不過電動車一定要有電池，比亞迪的優勢就在於有電池概念。而小鵬、理想等電動車新勢力除沒有電池概念外，貸款也較多，在加息周期相對蝕底，其中小鵬股價已破底，小鵬賣車數字雖好，但現時預測市盈率負31倍仍在蝕錢中，而在加息周期中難以只炒概念，之前股價已做了頭肩頂跌穿所有頸線，暫見不到較大反彈動力，過年前宜先行減持。

汽車股今日普遍下跌，比亞迪半日跌7.37%收報223.8港元，曾跌近9%低見220港元，為去年7月以來低位，成交16.7億港元；小鵬汽車跌9.65%報127.4港元，成交5.01億港元。另吉利跌2.55%報16.84港元，長汽跌2.61%報20.55港元，理想汽車跌2.36%報92.95港元，廣汽跌1.94%報7.57港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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