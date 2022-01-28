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核數師辭任合生曾挫三成　恒大傳或遭拆骨股價積弱

28/01/2022

　　內房板塊早前一度回暖，惟隨著近期整體市況欠佳，加上個別房企仍不時傳出負面消息，整個板塊再度轉趨疲弱，就算有成功售產或還債的消息，對股價刺激作用亦不大。現又再傳出羅兵咸永道會計師事務所辭任合生創展(00754)核數師一職，另有傳內地當局擬分拆出售恒大(03333)大量資產還債，恒大又因債務違約遭橡樹資本奪元朗地皮。今日(28日)合生創展股價最多急瀉逾三成，收市仍跌約17%，恒大則承接昨日(27日)跌勢再跌約4%，其他內房股亦普遍下跌。

 

 

(合生創展網頁截圖)

 

未能就去年審計費用達共識　羅兵咸永道未取得所需資料

 

　　合生創展昨晚(27日)發公告指，羅兵咸永道會計師事務所於2022年1月20日獲告知，董事會已通過決議要求其辭任合生創展2021財年核數師。羅兵咸永道同意辭任公司核數師一職，並自昨天起生效。羅兵咸永道在審計2021年財報時要求合生創展管理層提供進一步的資料，包括合生創展若干股權投資及物業項目的會計處理及投資物業的估值，以及這些重大事項對合生創展的財務報表與相關披露的整體影響，目前為止羅兵咸永道尚未取得所需資料，因此暫時無法計劃並完成必要的審計程序。

 

      合生創展指，鑑於集團與羅兵咸永道尚未就2021財年審計費用達成共識， 就上述各項提供進一步資料以確定去年審計中的會計處理及估值為時尚早。合生創展又稱，將按照會計政策及適用會計準則處理有關重大事項，並將在去年度財務報表中恰當反映，亦將按照公司細則及上市規則，於切實可行情況下盡快委任新任核數師。

 

恒大或遭分拆出售大量資產用作還債　另遭橡樹資本奪元朗地皮

 

　　另一邊廂，據《彭博》報道，中國相關部門正計劃通過拆分出售恒大集團大量資產來化解債務風險，而市值總計90億美元的兩家上市公司恒大物業(06666)和恒大汽車(00708)暫時會保持現狀。知情人士稱，將會為這些資產設立一個監管帳戶，為境外投資者的償債提供一些保護。


　　報道引述知情人士透露，根據廣東省政府擬定的初步重組方案，恒大集團將出售除上市子公司恒大物業和恒大汽車之外的幾乎所有資產，中國信達資產管理(01359)牽頭的主體將負責恒大地產板塊的風險出清，或將收購重組難以化解的困境項目，資產出售所得款項將用於償還債權人。監管部門相關官員已在公開場合多次重申，恒大和其他出險房地產企業的債務風險應當按照「市場化」原則化解。恒大周三（26日）曾召開債權人會議表示，爭取在未來六個月內提出初步重組方案，並強調境內外債權人一視同仁。

 

      另近日據《金融時報》引述消息報道，在中國恒大對橡樹資本(Oaktree Capital)具有擔保的一筆貸款違約後，橡樹資本已採取行動，獲得香港一地皮控制權，該項目「Project Castle」面積約220萬平方呎，本來為恒大計劃在境外債務重組時所使用的關鍵抵押品，據報是元朗和生圍被稱為「皇宮屋」所在項目。報道又指，在橡樹資本任命接管人後，為該計劃增添不確定性，而接管人的任命必須得到香港法院的批准，之後該資產將從恒大的一般重組中移除。

 

佳兆業深圳兩項目獲國資買家洽購　碧桂園悉數償還到期優先票據

 

      近日亦有一些房企成功售產或還債的消息。內地《第一財經》引述知情人士報道，佳兆業(01638)旗下深圳南山東角頭項目及深圳福田東山小區，已經有多個國資背景的買家表達強烈收購意欲，其中有廣東省實力國資房企出價誠懇，正處於洽談階段，若進展順利，農曆新年後料有實質性的方案公布。南山東角頭項目權益貨值298.35億元人民幣，而福田東山小區地皮權益貨值為88.2億元人民幣。消息一度刺激佳兆業今早升逾2％。

 

      另碧桂園(02007)公布，有關發行4.25億美元於2022年到期的7.125%優先票據已於昨日到期，集團已悉數償還未償還的票據金額及應計利息，概無尚未償還的票據，而票據因此將予以註銷，並從新加坡證券交易所上市名單中除牌。

 

      合生創展收市跌17.14%報13.54元，最低見11.2元跌31.46%，成交3.04億元。恒大跌4.09%收報1.64元，碧桂園跌2.3%收報6.37元，佳兆業跌1.14%收報0.87元，中海外(00688)跌0.43%收報22.95元，潤地(01109)跌0.68%收報36.5元，雅居樂(03383)跌3.37%收報4.01元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 18:59
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