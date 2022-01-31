世茂雅居樂售產有進展 恒大元朗地皮遭接管無礙內房造好

內房股近期股價普遍反彈，但仍有陷困房企不時傳出未能還債消息，其中中國恒大(03333)近日據報因債務違約遭橡樹資本接管元朗和生圍一幅地皮，恒大證實確有此事，股價一度再下挫逾3%，惟其後倒升最多逾3%。另世茂集團(00813)及雅居樂(03383)售產撲水有進展，股價均見反彈，其中世茂升近半成，而最近不只內地優質房企有意併購陷困房企資產，連恒隆地產(00101)也擬分一杯羹，今日(31日)內房股普遍上升。

(世茂集團網頁截圖)

恒大：正與貸款人討論望達成和解 不影響債務重組

上周據《金融時報》引述消息報道，在恒大對橡樹資本(Oaktree Capital)具有擔保的一筆貸款違約後，橡樹資本已採取行動，獲得元朗和生圍一地皮控制權，該項目面積約220萬平方呎，本來為恒大計劃在境外債務重組時所使用的關鍵抵押品。報道又指，在橡樹資本任命接管人後，該資產將從恒大的一般重組中移除。

恒大公布，於上周三(26日)獲悉若干附屬公司的資產被委任資產接管人，有關資產為位於元朗一幅擬用於住宅的未開發土地，為若干附屬公司於去年1月簽署一項本金約5.2億美元融資交易的擔保。恒大指正在尋求法律意見，以維護合法權益，同時正與貸款人就解決方案進行討論，以期達成和解，使回報最大化。相關擔保責任處理完畢後，如該等資產有剩餘價值，將優先用於境外運營，並認為附屬公司被委任資產接管人及可能出售相關擔保資產將不會對營運或財務狀況產生重大影響，亦不應影響正在進行的債務重組工作。恒大上周三在債權人電話會議上稱爭取六個月內推出初步債務重組方案。

世茂售上海外灘酒店賺約30億人幣 所得款項八成用作還債

早前據報世茂正在為價值120億美元的34個住宅、辦公、商業和酒店項目尋找買家。世茂最新就公布，以45億元(人民幣．下同)出售上海外灘茂悅大酒店予屬獨立第三方的國企上海地產(集團)，料錄收益約30.1億元。

酒店物業位於上海虹口區外灘黃浦路199號，面積約11萬平方米，設有631間客房、餐廳、187個停車位等，由君悅飯店品牌旗下營運，過去兩年均虧損，去年虧損約6383萬元，去年底資產淨值約3.92億元。世茂指，由於主要業務為物業開發，而酒店物業為投資物業，故出售變現物業價值，所得款項約80%用於還債，20%用於一般企業用途。

雅居樂售3物業項目套現10億人幣 恒隆正尋求買內地高質地產

雅居樂亦公布，以10億元出售3個物業項目股權及出售貸款予中國海外宏洋(00081)，料錄虧損約2.35億元。雅居樂出售浙江省義烏市稠江街道商住項目24%股權、江蘇省徐州市經開區城東大道南住宅項目33%股權和江蘇省徐州市銅山區住宅項目33%股權，指經考慮市況及內地物業行業經營環境日益嚴峻，出售項目權益提供即時現金流入，有助於滿足開發其他物業項目營運資金需求及精簡業務結構及營運。



另恒隆地產正尋求從內地陷入困境的同行購買高品質的房地產。集團副董事長陳文博早前接受《彭博電視》訪問時指，公司對一二線城市的商業地產感興趣，一直密切關注市場呈現的一些機會，若有人想出售優質資產，恒隆肯定願意為此付出代價。

廣東稱堅決處置地產項目逾期交付風險 堅持房住不炒

廣東省日前召開全省住房和城鄉建設工作會議稱，抓好防範化解房地產領域風險，堅決有力處置個別頭部房地產企業房地產項目逾期交付風險。廣東省住建廳稱，要毫不動搖堅持「房住不炒」定位，保持調控政策連續性穩定性，增強調控政策協調性精準性，持續整治規範房地產市場秩序，強化房地產市場秩序監管，防範房地產領域風險。同時，推進住房供給側結構性改革，有效增加保障性租賃住房供給。

匯證降世茂雅居樂富力目標價 籲買入潤地中海外

世茂及雅居樂雖售產有進展，但最近皆被匯證下調目標價，世茂由8.6港元降至4.9港元，雅居樂由4.5港元降至3.8港元，富力(02777)亦由3.2港元降至2.9港元，皆維持減持評級。而一向被市場視為優質房企的潤地(01109)則獲匯證上調目標價，由42.7港元升至47.4港元，中海外(00688)則維持29港元目標價，同予買入評級。另龍湖(00960)則獲招商國際由持有升至買入評級，目標價亦由34.27港元升至52.6港元。

匯證早前已指，內地房地產行業估值回升，將取決於實際市場的改善和開發商的融資能力，看好潤地及中海外的融資實力。國有企業憑藉其融資實力一直在整合市場，在當前充滿挑戰的市場環境下，國企優勢將更加明顯。

今日港股只有半日市，內房股普遍造好，恒大最後亦倒升1%，世茂及雅居樂則分別升近5%及3%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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