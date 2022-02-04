  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

比亞迪銷量升逾倍　美銀看405元　新能源車股踩油狂飆

04/02/2022

       近日隨著加息周期臨近，市場對估值高股份有殺估價行動，其中汽車股亦成目標，股價不時急跌，惟今日(4日)藉比亞迪(01211)、理想汽車(02015) 及小鵬汽車(09868)等交出理想銷售數據，股價普遍反彈，其中比亞迪升逾半成，理想升逾一成，小鵬亦升近一成。

 

(理想汽車網頁截圖)

 

比亞迪1月新能源車銷量漲3.6倍　惟11個月以來首下跌

 

      比亞迪公布，1月汽車總銷量95422輛，按年上漲125.1%，惟按月下跌3.7%，其中新能源汽車銷量93168輛，按年上漲361.7%，惟按月下跌0.8%，為去年2月以來首見下跌，而燃油汽車銷量同比跌近90%至2254輛。另1月汽車產量約9.41萬輛，同比增長97.62%，其中新能源汽車產量約9.17萬輛，同比上漲約3.09倍，而燃油汽車產量同比跌90.62%至2365輛。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

      另一方面，比亞迪早前表示，因原材料價格大幅上漲以及新能源購車補貼退坡等影響，擬上調部分新能源車型官方指導價，上調幅度為1000至7000元人民幣，將於本月1日起生效。乘聯會稱，特斯拉(Tesla)、蔚來、小鵬、比亞迪等新能源頭部廠商以補貼調整為由提高終端成交價，對新能源銷量帶來的影響仍待進一步觀察。另乘聯會預計，1月狹義乘用車零售銷量205萬輛，同比降幅收窄至6.2%，又預計今年新能源市場將持續增長。

 

理想ONE交付增1.28倍　小鵬交付增1.15倍

 

      理想汽車則公布，公司於今年1月交付12268輛理想ONE，按年增長128.1%，惟按月跌13%。自上市以來，理想ONE累計交付量已達13.6356萬輛。理想ONE是一款六座、中大型智能電動SUV。截至今年1月31日，公司在全國已有220家零售中心，覆蓋105個城市；售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心276家，覆蓋204個城市。

 

　   理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠指出，理想ONE連續3個月交付超過1萬輛，創下了起售價超30萬元人幣的中國品牌豪華車型新的交付紀錄。他又指，在前不久第三方AEB測試中，理想ONE獲得了年度冠軍，而理想ONE也是測試車型中唯一有能力準確識別橫向車輛和兩輪車的車型。

 

      至於小鵬汽車，1月交付量為12922輛，按年增長115%，連續五個月交付破萬，惟按月跌19%，歷史累計交付量突破15萬輛。其中小鵬P7交付6707輛，歷史累計交付突破8萬輛；小鵬P5則交付4029輛，小鵬G3系列交付2186輛。小鵬又計劃於今年1月底至2月初利用春節停產期對小鵬肇慶基地開展技術改造，完成後將有望加速交付從2021年帶入2022年的大量在手訂單，並更有效滿足2022年預期的增長。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

美銀維持比亞迪買入評級看405元　匯豐研究對汽車需求看法保守

 

      美銀今日發表研究報告表示，比亞迪1月汽車總銷量約9.5萬輛，按年增長125%，惟按月減少4%，不過其1月銷量已達2022財年銷售目標的11%，維持AH股「買入」評級，分別予其AH股目標價456元人民幣及405港元。美銀對正在增長的電動汽車銷量、更好的產品組合和更廣泛的磷酸鐵鋰電池應用所帶來利潤率改善的前景持積極態度。 

 

      另匯豐研究於本周一(1月31日)發表報告指，根據中國乘聯會數據，2021年中國國產車市場零售銷量增長4%，高過該行預測的1%，然而鑑於可支配收入增長放緩，以及消費信心低迷，維持對2022財年中國汽車需求保守的看法，料按年增長3%不變。而由於庫存低及汽車芯片等供應鏈中斷有所緩解，短期內行業應有補貨空間，預期行業整合和電動汽車滲透率的提高，有利於比亞迪、長城汽車(02333)及吉利汽車(00175) 等本土品牌市場領導者，全予「買入」評級，不過對合資代工車廠的盈利增長則持保守態度，將廣汽(02238)目標價由9.7元下調至8.9元，評級由「買入」降至「持有」。

 

潘鐵珊：未來同業競爭大　比亞迪蔚小理估值仍偏高

 

      香港股票分析師協會副主席潘鐵珊於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪新能源車銷量按月下跌令人擔心，始終股價仍略高，估值上成百倍市盈率，料有一定回吐壓力，而暫時大市未穩定，故現價宜觀望，今日股價有回升料亦難改向下趨勢，有貨亦宜減持一部分，跌至180元才較合理。另比亞迪新源車於公司整體汽車銷售佔比愈來愈大乃屬預期之內，而未來同業競爭大料對其有一定影響。

 

      至於蔚小理，潘鐵珊認為雖三間公司各有特色，但隨著市場參與者愈來愈多，其估值仍偏高，跟著5分鐘圖、小時圖採短線策略買賣較好。另吉利現價已跌至去年5月時17.14元低位，要留意能否守穩，但短線似乎仍未見底，宜候跌定才考慮買入。

 

　　汽車股今日普遍造好，比亞迪半日升6.32%收報235.4元，成交9.7億元；理想汽車升12.37%報105.4元，成交8363.8萬元；小鵬汽車升9.69%報137元，成交1.78億元。另吉利升3%報17.14元，長汽升2.64%報21.35元，廣汽升2.24%報7.77元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊詳盡分析，請按此

 

 

 

 

其他比亞迪及汽車股相關新聞：

【大行炒D乜】瑞信削小米目標　比亞迪續看$380

小鵬汽車１月智能汽車合共交付１﹒３萬架，按年升１﹒２倍

《外資精點》美銀予比亞迪ＡＨ股「買入」評級，Ｈ股目標４０５元

【中概焦點】獨董踢爆法拉第未來訂單量大注水，賈躍亭降薪四分一

比亞迪：１月新能源汽車銷量逾９﹒３萬輛，同比勁增３﹒６倍

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

120.400

異動股

03690

美團－Ｗ

226.800

異動股

00005

滙豐控股

57.900

更多滬深港通

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 35,089.74
    -21.42 (-0.061%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,500.53
    +23.09 (+0.516%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,098.01
    +219.19 (+1.579%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升64.014
變動率︰+2.750%
較港股︰+0.49%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升85.294
變動率︰+2.744%
較港股︰+0.35%
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升4.163
變動率︰+1.654%
較港股︰+0.56%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升4.031
變動率︰+1.550%
較港股︰+1.54%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.050
變動率︰+7.774%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升33.510
變動率︰+2.791%
JD 京東
按盤價(USD)︰升73.770
變動率︰+2.672%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升158.380
變動率︰+2.631%
精選美股 More
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升3,152.790
變動率︰+13.536%
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升876.000
變動率︰+8.223%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升37.050
變動率︰+7.267%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升194.440
變動率︰+7.242%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2022 09:31 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/02/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2022 09:31 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 120.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 226.800
  • 00005 滙豐控股
  • 57.900
  • 01299 友邦保險
  • 85.000
  • 02269 藥明生物
  • 79.550
股份推介
  • 03888 金山軟件
  • 36.050
  • 目標︰$39.24
  • 00408 葉氏化工集團
  • 4.460
  • 目標︰$6.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 46.300
  • 目標︰$48.00
  • 00517 中遠海運國際
  • 2.460
  • 目標︰$2.65
  • 01929 周大福
  • 13.980
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 479.000
  • 00005 滙豐控股
  • 57.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 120.400
  • 00941 中國移動
  • 54.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.820
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 442.600
  • 目標︰$460.00
  • 03988 中國銀行
  • 3.060
  • 目標︰$3.30
  • 01475 日清食品
  • 5.920
  • 目標︰$6.40
熱炒概念股
即時重點新聞

04/02/2022 17:17  《盤後部署》恒指紅盤高開高收，惟熊證收清光料下行壓力較大

04/02/2022 17:58  【新冠肺炎】林鄭:重設火眼實驗室增檢測量，全民派快速檢測包

04/02/2022 17:59  【新冠肺炎】林鄭:擬進一步收緊社交距離措施，下周二於行會討論

04/02/2022 18:11  本港九九金虎年首日高收，每両收市報16810元

04/02/2022 17:35  香港科技探索:HKTVmall小部份客戶資料遭未經授權取覽

27/01/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入５２﹒４億人幣，買美團沽建行

04/02/2022 08:21  【大行炒Ｄ乜】瑞信削小米目標價，匯證首予商湯買入評級

28/01/2022 18:06  《嚟緊炒Ｄ乜》毛利率年年升，染藍黑馬中國飛鶴準備起飛

專題透視

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包

新聞>財經熱話

《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整

新聞>財經熱話

冬奧今開幕體品股再落鑊　李寧安踏齊飆逾半成惟大行降評級及目標價
品味生活
生活

有種生活

情人節2022 | 以花寄載愛情故事、傳達療癒力量！花藝設計師：花如人生、人生如花！

親子語

每80個就有1位媽媽宮外孕！懷孕時出現肩膀痛？或是內出血徵狀！

風水蔣知識

蔣匡文風水學堂：教你睇通勝春牛圖！測天氣準過天文台？春牛、牧童在暗示甚麼？
DIVA CHANNEL

識食Hea住瘦．曾欣欣

新一年！為健康打好基礎！4款美味簡單抗炎早餐推薦

Art & Living

新年假期Disney+電影清單！6套合家歡電影，喜歡睇一代巨星梅艷芳、Marvel系猛片，還是愛煲往年賀歲片？

The Dapper Style．汝勤

由紳士洋服到街頭運動風，回顧過去100年的時裝風格，汲取Layering穿衣法的精髓
健康好人生 Health Channel
打疫針，君健康
疫情持續兩年轉網課，學童散光倍升、近視平均增50度！專家教護眼4招
戴口罩說話音量減達12分貝、遮口形有礙溝通！醫生：聽力衰退長者要考慮用助聽器
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
香港要聞04/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包
財經熱話04/02/2022
《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整
財經熱話04/02/2022
冬奧今開幕體品股再落鑊　李寧安踏齊飆逾半成惟大行降評級及目標價
香港政情04/02/2022
【香港政情】冼國林倡列國民教育為文憑試必修科　教師需接受考核
財經熱話04/02/2022
比亞迪銷量升逾倍　美銀看405元　新能源車股踩油狂飆
財經熱話04/02/2022
【獅王發威】匯控虎年首日搶風頭 先食胡再低吸就一流？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金