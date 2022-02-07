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阿里擬註冊10億份ADS惹配股疑雲　股價弱勢難改曾插近半成

07/02/2022

      阿里巴巴(09988)上周末又突公布向美國證券交易委員會(SEC)申請額外註冊10億份ADS(美股存託股份)，有市場意見認為阿里此舉或部署配股，花旗就指或表明軟銀打算減持股份。阿里雖同時發布消費趨勢報告指春節遇上冬奧會帶旺消費，但今日(7日)股價仍最多下挫近半成，繼續跑輸其他科技股。

 

(阿里巴巴官網截圖)

 

若全數發行比現時普通股數大增三成半　貨值高達9533億元

 

　　阿里巴巴公布已向SEC申請額外註冊10億份ADS，每股存託股份代表8股普通股，每股面值0.000003125美元。阿里目前已發行普通股217.45億股，相當於27.18億股美國存託股。若10億份ADS全數發行，將比現時已發行普通股數大增逾三成半。以上周五(4日)美股收市價122.22美元計，若該批股份全部獲發行，涉及貨值達1222.2億美元，折合高達9533億港元。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　阿里巴巴註冊大額ADS，市場揣測有可能方便公司部署日後配股，但以其規模之大相信不可能把全數10億股ADS發行配售。而阿里巴巴選擇發行ADS而非在港發行普通股，或因阿里在美國第一上市，在美國亦較易尋找投資者認購。受消息拖累，阿里巴巴美股上周五(4日)曾跌逾3%，收市則跌1%報122.22美元，較港股低約0.63%。

 

花旗：或表明軟銀打算減持　或滿足員工股權激勵計劃發新股需要

 

      花旗集團發表報告指，日本的軟銀在阿里巴巴IPO之前投資了該公司，所以其很大一部分持股未登記為ADS。據花旗計算，軟銀持有阿里53.9億股普通股，相當於6.7376億股ADS，即24.8%的股份，可能表明打算減持部分股份。軟銀方面未有置評。


　　花旗表示，阿里向SEC提交的文件，將讓持有其從未在SEC登記的股票的股東獲得減持靈活性。此次登記還可能滿足該公司為員工股權激勵計劃發行新股的需要。阿里2014年在美國上市時登記了約20億份ADS。

 

阿里消費報告：春節遇上冬奧帶旺冰雪消費　年貨「含虎率」高

 

      另一方面，阿里發布《虎年春節消費趨勢報告》顯示，春節遇上冬奧會，帶旺了冰雪消費，國內冰雪品牌迎來在海內外兩個市場加速發展的新契機。2月4日晚間，隨著北京冬奧會開幕，超100萬網友湧入奧林匹克天貓官方旗艦店，天貓滑雪裝備同比去年同期增長超180%，冰上運動相關品類增長更超過300%。淘寶天貓平台上，年貨商品的「含虎率」高，與「虎」相關年貨的搜索量同比增長874%，帶有「虎」字的品牌銷量同比增長近70%。


　　此外，在阿里旗下跨境電商平台速賣通上，國產智能手機春節前夕的出貨量同比增長了25%，國產智能家電銷售額同比增長超100%，國產滑雪用品海外銷量同比增長超過60%。另海外倉是中國商家跨境物流供應鏈的組成部分，春節前夕，速賣通歐洲海外倉訂單量同比增長159%，選擇海外倉服務的國內商家數量同比增長164%。

 

溫傑：動機不明利淡股價　短期料續跑輸其他科技股

 

　　光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，ADS如此大額註冊非常少見，但今次不是增發普通股而是登記多些ADS，預計於美股交投或需求會增加，但有人會理解此舉為準備配股；但需要留意，配股不可能一次過配那麼多，亦有指有機會於美國配股，惟於現時政治經濟環境下會否批准那麼多美國投資者增持阿里成疑，要配股也應於香港配給中資機構，但之前螞蟻卻增資失敗。總而言之，阿里此舉動機不明，但只要市場覺得有機會配股一定利淡股價，短期料阿里繼續跑輸騰訊(00700)及其他科技股。

 

　　溫傑又預期，科技股若不看這些財務操作，股價以橫行為主，料騰訊於450至500元、阿里於110至130元上落，如阿里跌至110元，進取的話可考慮買入，不過市場對阿里觀感較差，阿里本身仍有很多不明朗因素，不似短期能緩和，機構投資者未看今年第一季和去年第四季業績不會大手買貨，現時買入感覺輸多贏少，反而騰訊手遊版號若重新批發或利好股價表現，另京東(09618)股價亦相對穩定，如真的要買科技股，可吼跌至450元的騰訊，以及跌至270元的京東，但論中長線，科技股、內房、物管等都是快則第二季、慢則下半年才適宜慢慢部署。

 

      阿里半日跌3.65%收報116元，曾跌4.65%低見114.8元，成交31.2億元。其他科技股則升跌不一，騰訊跌1.09%收報473.8元，京東升1.05%報287.8元，小米(01810)跌1.33%報16.36元，美團(03690)跌2.65%報220.8元，嗶哩嗶哩(09626)升0.39%報255.6元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉


 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

另外，東驥基金管理董事總經理龐寶林，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評藥明生物及港股大市，立即重溫

 

 

 

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