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澳門博彩政策明朗兼賭收強勁　大行祝福濠賭股抽升

16/02/2022

      澳門政府於上月中公布修訂博彩法草案，據報澳門立法會本周一(14日)首次討論法案，並料6月底賭牌到期前審議，令賭牌續期及新博彩法進一步明朗化，再加上有大行指澳門2月賭收遠超1月，料是自去年5月以來最強勁月份，刺激濠賭股今日(16日)股價全線上升，其中金沙中國(01928)、銀娛(00027)、永利澳門(01128)及美高梅(02282)都升逾半成。

 

(金沙中國網頁截圖)

 

料6月底賭牌到期前審議博彩法　衛星賭場有三年過渡期處理業權問題

 

      澳門六個賭牌將於今年6月26日屆滿，據報澳門特區立法會第二常設委員會本周一上午首次討論《娛樂場幸運博彩經營法律制度》修改法案，二常會主席陳澤武會後表示，預料6月26日或之前，即現時6張賭牌到期日前提交立法會大會審議宣讀，政府可能同步準備賭牌重新競投的招標文件。被問及會否就「衛星賭場」再作公開諮詢，陳澤武引述20年前的各賭牌批給合同指，承批公司應在自己擁有的物業內才能經營娛樂場，現時澳門約有20間衛星賭場，大多不屬承批公司物業，因此新博彩法建議給予三年過渡期處理業權問題。

 

     澳門政府早於上月14日公布修訂博彩法草案，建議發最多6個賭牌，年期不多於10年，可延長最多3年，明文禁止轉批給(即不准發副牌)。法案還提升由澳門永久居民出任的常務董事佔股比例至15%，並限制承批公司或其屬控權股東公司的上市流通股比例至最多30%，不過並無再要求委派政府代表入博企董事會及限制派息。高盛當時發表研究報告指，結果趨向樂觀，並料現有的6家博彩營運商將可繼續營運直至2032及35年新牌照到期；瑞銀則指，牌照由3個增加至6個，因此大機會不會有營運商失去其經營權，行業有價值重估的潛力。

 

大和：澳門2月賭收遠超1月　花旗：去年5月以來最強勁月份

 

      另外，大和剛發表報告指，根據其實地調查，農曆新年對澳門賭收的影響似乎持續至2月的第二周。截至今年2月13日，澳門於2月的每日賭收遠超1月，達3.84億(澳門元 ‧ 下同)。由於賭收趨勢較預期好，該行上調澳門2月的日均賭收預測至介乎2.3億至2.5億元。澳門博彩法的修正案可能在今年6月26日的限期前完成，重申對澳門賭業股的正面看法，行業首選為金沙中國，評級「買入」，至於ESG推動的首選為銀河娛樂。

 

      花旗亦指，澳門今個月頭13日的博彩總收入可能達到約50億元，意味著上星期每日博彩收入約為4.29億元，較今個月頭6日的3.33億元高約29%。花旗將今個月澳門博彩收入預測從70億元上調至85億元，若達到預測數字，本月將是自去年5月以來最強勁的賭收月份。在內地政府呼籲避免在高峰時段出行下，累積的博彩需求似乎至過去一個星期溢出，貴賓廳賭額按月增長約1倍，中場按月增長約80%。

 

永利澳門上季虧損增至逾2億美元　惟瑞銀維持買入評級

 

　　此外，永利澳門公布去年第四季業績，期內經營收益總額3.26億美元跌19.3%，經營虧損由上年同期7483.5萬元增至1.26億美元，公司擁有人應佔虧損由1.45億元增加至2.08億美元。全年計，永利澳門業務包括永利皇宮及永利澳門的經調整後的物業EBITDA為9585.5萬美元，較2020年同期扭虧為盈，2020年全年虧損2.36億美元。

 

　　瑞銀發表研究報告指，永利澳門去年第四季物業EBITDA虧損2600萬美元，主要受中介人相關一次性壞帳撥備影響，撇除該因素後其物業EBITDA接近收支平衡，不過低於市場預期，而農曆新年期間有強勁需求，管理層指有中介人貴賓廳的顧客轉移至直接貴賓廳及高端中場。瑞銀維持永利澳門「買入」評級，目標價9.3港元。

 

從港台入境澳門下周起需持新冠疫苗接種證明

 

       另方面，澳門政府宣布，由下周一(21日)凌晨起，從香港或台灣入境人士要有新冠疫苗接種證明，適用人士包括12歲或以上人士，若不適合或不能接種，要有醫生證明，才可以登上到澳門的交通工具，違例人士需負上行政或刑事責任。入境後需接受現時的集中隔離防疫措施。經香港入境要隔離14日，且入境後21日內不能出境到內地；從台灣入境澳門人士的隔離期是21日。

 

      金沙今日收市升6.8%報23.55港元，成交11.95億港元，為表現最佳藍籌；銀娛升5.33%報48.4港元，成交9.96億港元。永利澳門升6.31%報7.58港元，美高梅升5.98%報5.85港元，澳博(00880)升3.13%報5.27港元，新濠(00200)升3.01%報9.58元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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