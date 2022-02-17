【匯控預測】券商料匯控去年稅前盈利最多升逾1倍 關注派息及回購

匯控(00005)將於下周二（22日）公布2021年度業績，並於同日審議會否派發去年度普通股第二次股息。據《彭博》綜合券商預測，集團去年全年經調整稅前盈利介乎199.03億至245.06億元（美元．下同），按年增長63.8%至101.7%，中位數為221.44億元，按年升82.3%。單計第四季，經調整稅前盈利介乎38.38億至47.19億元，按年升73.7%至113.5%，按季則跌21.3%至36%，中位數為42.75億元，按年升93.4%。

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分析師估計，去年全年列帳基準除稅前利潤錄約190億元，按年升116.5%，當中最關鍵因素為派息，預期第四季派息15-18美仙，料全年派息22至25美仙，又認為股價已反映英美加息預期，除非全年業績及回購等表現遠勝預期，否則「59至60港元已差唔多，唔夠膽憧憬太大」。



高盛料回購步伐加快至每年40億元



高盛發表研究報告指，隨著該行上調在美聯儲加息方面的預期，料在2024年底將一共加息10次，上調匯控2022至2025年基本每股盈利預測平均6%，料於2023年至2025年，匯控的有形股本回報率（ROTE）將從目前約9%水平分別上升至10.6%、11.3%及11.6%，遠高於管理層在2023年達最少10%的目標。



高盛續指，預計匯控於亞洲的業務將錄得強勁表現，料在2025年，亞洲的淨利息收入上升將貢獻近三分之二的集團增長，並預期回購步伐將從目前的約20億元，至2025年加快至每年40億元，料其總資本收益將從去年約5%上升至2025年約10%。



大摩料去年第四季淨利息收入按年增2%



摩根士丹利發表研究報告指，受惠於貸款溫和增長，預期匯控於去年第四季的淨利息收入按季及按年升2%，但料季節性疲軟的交易量將使非利息收入按季下降1%，按年將增長6%，預計營運成本將按季升7%，按年則跌2%，信貸成本預期按年下降119%，按季跌66%，維持對去年每股盈利預測不變，但將今年及明年的每股盈利預測分別上調3%及6%。



花旗發表研究報告指，考慮到美國及英國的高利率預期，將帶動淨利息收入上升，上調匯控2022年至2025年的每股盈利預測11%至15%，亦相信匯控最早可於2023年達到約10%有形股本回報率。



美銀證券亦發表研究報告指，維持匯控去年第四季列帳基準除稅前利潤預測為30.27億元，預期2022年將回購30億元股份。



溫傑：匯控全年業績的最關鍵因素為派息



光大新鴻基財富管理策略師溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，是次匯控全年業績的最關鍵因素為派息，其次便是回購步伐有否增速，強調匯控的其中一個優勢為高息，留意到市場普遍對列賬基準除稅前利潤預期相對接近，認為其業績表現出現遠優於或遠差於預期的機會不大，他預計匯控去年全年列賬基準除稅前利潤錄約190億元，料第四季預期信貸損失（ECL）將錄8億至10億元的回撥。



料第四季派息15至18美仙



對於匯控派息，他指出，匯控於是次中期業績已派息7美仙，而在2020年度，當時匯控派息達15美仙，「如果2020年都派咗15美仙，去年第四季都好難派得少過15美仙」，預期匯控第四季派息15至18美仙，料全年將派息22至25美仙。



他提及，目前匯控普通股權一級資本比率（CET1）達15.9%，形容屬高水平，而現時其營運情況亦不及過去疫情爆發時高風險，認為匯控有能力進行回購，預期回購步伐將為每年20億至30億元，又指第四季環球股票市場及債券市場均表現不俗，認為其俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務「無大問題」。



他表示，現時匯控的股價經過一輪抽升，認為股價已反映英美加息預期，除非全年業績及回購等方面的表現能遠勝預期，否則「59至60港元已差唔多，唔夠膽憧憬太大」。

撰文：經濟通記者吳仲賢

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