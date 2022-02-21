海底撈發盈警 股價先高後低 大摩祝福無力挽

「火鍋一哥」海底撈(06862)發盈警。受累於疫情反覆及門店快速擴張等因素，集團料去年轉盈為虧，最多虧損45億元(人民幣．下同)。事實上，多間大行早已指內地餐飲集團從疫情中復甦步伐緩慢，紛下調包括海底撈等餐飲股的目標價，不過或因業績差屬預期內，且大摩首予增持評級，故海底撈今日(21日)股價比較反覆，開市初段曾升近4%至21港元，惟其後卻倒跌3%。

(資料圖片)

去年淨虧損最多45億人幣 主因疫情反覆及門店快速擴張

大摩對海底撈看法較正面，但其他券商不算樂觀。瑞信維持海底撈中性評級，目標價18港元，麥格里甚至予跑輸大市評級，目標價13.4港元。

海底撈預期截至2021年12月31日止淨虧損約38億至45億元，而2020年度淨利潤約3.095億元；而年度收入預計超過400億元，增長超過40%。

海底撈解釋年度虧損主要是因300多家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等因素導致處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約33億至39億元，以及全球持續變化和反覆的疫情，2020年、2021年門店網絡快速擴張及公司內部管理問題等，對海底撈餐廳經營狀況帶來衝擊。特別是2021年下半年，集團的餐廳運營受到全球區域性的疫情爆發和公共衛生管控措施的顯著影響，導致海底撈餐廳經營業績按年下滑，海外門店2021年虧損加劇。

調整策略減負面影響 實施積極措施控制運營成本

海底撈表示一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作以減少負面影響。為提升營運表現，集團於2021年11月推行「啄木鳥計劃」，由執行董事兼副首席執行官楊利娟領導。當時集團定在去年12月31日前逐步關停300家左右客流量相對較低及經營業績不如預期的海底撈門店，惟公司同時表示不會裁員，並會於集團內妥善安頓有關門店的員工。

集團又指實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

花旗：去年11月至今業務表現遜預期 目標價降至19.64元

早前花旗發表報告指，雖然海底撈業務預計今年次季會比首季好轉，但由去年11月至今業務表現差過預期，預計全年業務反彈只會出現「U」形回升，而非「V」形反彈。

花旗又指，海底撈在中國火鍋市場雖具龍頭地位，未來盈利仍會跑贏對手，但相信在目前估值下，股價上升幅度有限，削目標價17.5%，由23.8港元降至19.64港元，重申「中性」評級。

瑞銀：受累疫情內地餐廳復甦緩慢 目標價降至21.88元

瑞銀近日亦發表報告指，內地餐廳到店復甦進程緩慢，加上原材料價格壓力增加，影響2022年預測毛利率，同時今年疫情感染人數因Omicron而增加不確定性，以及受累去年上半年比較基數高，故下調內地餐飲股的目標價及盈利預測，其中海底撈目標價由32港元調低至21.88港元，維持「中性」評級，另百勝中國(09987)目標價由77.41港元下調至60港元，呷哺呷哺(00520)目標價則由9.3港元調低至6.18港元。

海底撈半日跌3.07%收報19.58港元，連跌兩日，累跌6.09%，成交2.17億港元。至於其他餐飲股，呷哺呷哺跌0.53%報5.59港元，奈雪的茶(02150)跌1.75%報7.32港元，百勝中國升0.99%報408.8港元，九毛九(09922)升0.25%報20.45港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉



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