兩恒指新貴表現迥異 農夫山泉曾急跌 聯想飆半成

恒指公司上周五(18日)公布季檢結果，大熱門農夫山泉(09633)經多次落選後終獲納入恒指成分股，另於2018年第二度被剔出藍籌行列的聯想集團(00992)爆冷再度入選。今日(21日)兩隻恒指新貴股價表現迥異，農夫山泉染藍已屬意料中事，故高開1.9%升至48.8元後欠承接，曾掉頭倒跌6.7%低見44.7元，最終收市仍能微升；而聯想除染藍外亦獲大行升目標價，股價一開市即升逾4%，其後更一度升逾一成，收市則升逾半成。

(Shutterstock圖片)

分別佔恒指比重0.69%及0.46% 下月7日生效

農夫山泉及聯想佔恒指比重分別為0.69%及0.46%；兩股加入後，恒指成分股數目將由64隻增加至66隻，將於3月7日起生效。其他藍籌權重也有調整，其中匯控(00005)及友邦保險(01299)權重分別減至8%及7.82%，而騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)則升至8%及7.78%，美團(03690)則降至佔6.89%。

另外，恒生科技指數納入商湯(00020)、理想汽車(02015)及小鵬汽車(09868)，剔除同程旅行(00780)、微盟集團(02013)及汽車之家(02518)，維持30隻。國指則加入信義光能(00968)，剔除恒大物業(06666)，維持50隻。

聯想受惠疫情電腦銷情理想 獲匯豐研究升目標價至12.6元

聯想今次已是第三次晉身藍籌股。集團於2000年首次染藍，惟在2006年被踢走；第二次染藍則於2013年，但在2018年再被剔出，不過聯想比起上次被剔出時，股價已回升不少。受惠疫情下個人電腦及筆記電腦銷情理想，截至去年9月底止中期，集團錄純利9.78億美元，按年大升87%並創歷史新高；期內收入347.98億美元，按年增加25%，其中三大核心業務智能設備、基礎設施方案及方案服務的收入均實現雙位數增長，故近年再受基金投資者青睞，2020及2021年股價分別上升四成及兩成二，截至上周五(18日)收市，市值為1028億元。

另聯想除即將染藍外，今日同時獲匯豐研究升目標價5.9%，由11.9元調高至12.6元，重申「買入」評級，以反映調高公司2022及23財年盈測9%及6%。因料其今年手提電腦收入按年增長5%，及服務器業務盈利能力擴大。另麥格理早前亦上調聯想目標價至11.1元，維持「跑贏大市」評級。

至於有「水中茅台」之稱的農夫山泉則於2020年9月掛牌，至上周五收市，市值為2411億元。農夫山泉主要從事產銷包裝飲用水及飲料，產品以低成本及高毛利見稱。展望2022年，集團旗下健康品牌定位仍可迎合消費者對健康飲料增長需求，且能漲價抵銷原材料成本上升，惟農夫山泉市盈率高達60多倍，估值偏高。

溫傑：料農夫山泉股價反應不大 聯想爆冷入選可跑贏

今日《開市Good Morning》節目請來光大證券國際財富管理策略師溫傑分析，他指聯想及農夫山泉染藍後佔比太小，且恒指成分股只由64隻變成66隻，料無論對恒指升跌及不同行業的權重比例都不會有影響。

他又指，今次農夫山泉已預計較大機會入選，故公布後料反應不明顯，而聯想大家會感覺有些爆冷，但現時單因染藍才追貨有多少潛在利潤成疑，始終股價由基本因素帶動較實際，純因資金流向追入難拿捏且能見度不高。農夫山泉雖料未來仍可受惠內需概念，但估值較高，如只炒短線染藍因素可趁股價上升沽出，看中長線就可先沽出一半。聯想本周三(23日)公布業績，但溫傑對其業績期望一般，而股價升至9.1至9.2元料阻力明顯，到時可沽出一半。

聯想收市升5.39%報9元，成交9.08億元；農夫山泉則升0.52%收報48.15元，成交8.92億元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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