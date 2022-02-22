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互聯網監管憂慮升級　騰訊阿里美團未止跌

22/02/2022

      在俄烏局勢升級港股急跌之際，互聯網監管憂慮亦同樣升級，騰訊(00700)恐繼美團(03690)後成監管針對對象，既有傳今年將繼續停發新國產遊戲版號，又傳騰訊將遭「重錘」，並即將關停電商業務「小鵝拼拼」，申請元宇宙商標又遭駁回，至於阿里(09988)則傳螞蟻再遭新一輪摸底排查。騰訊繼昨日(21日)急挫半成後，今日(22日)再跌2%，阿里今日則跌近4%，受減平台費憂慮困擾的美團就再插6%。

 

 (資料圖片)

 

傳今年將續停發新國產遊戲版號　即將實施新規審核較嚴

 

      近日有內媒引述消息人士指，今年內地將繼續暫停新國產遊戲版號下發。網傳當局繼續加強青少年防沉迷，對娘化男性、美化日本軍國主義、耽美等題材嚴加監管。事實上，內地自去年7月便未有新遊戲獲得版號。不過，國家新聞出版署相關人士表示暫無明確回應，目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請。

 

       上周又傳遊戲版號審批將迎「地震」，包括即將實施遊戲版號新規，例如二次元、賽博朋克類遊戲將難以通過審核，並傳目前遊戲評審是需要從五個方面評分，部分品類審核都比較嚴。

 

傳騰訊將遭「重錘」　即將關停電商業務「小鵝拼拼」

 

      此外，內地昨日網傳騰訊將遭遇「足以顛覆騰訊的大錘」，發文在業內廣泛討論，引發市場恐慌情緒。不過，騰訊集團公關部總經理張軍在微信朋友圈上否認有關傳言，指「一個下午，謠言變種了好多個版本」，又表示喊「重錘」的人自己銷號了。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　若與阿里、京東(09618)、拼多多等相比，騰訊多年來在電商業務的發展始終不盡人意，有內媒報道，騰訊旗下的重要電商業務、建立不足兩年的「小鵝拼拼」即將關停，員工將轉崗至其他項目，小鵝拼拼獨立App亦已經在多個主流應用商店內下架。

 

騰訊申請元宇宙商標遭駁回　傳螞蟻遭新一輪摸底排查


　　另一方面，隨著「元宇宙」概念持續走熱，包括騰訊、小紅書、愛奇藝在內的許多企業都嘗試著申請元宇宙相關商標，然而申請均遭到駁回，騰訊旗下騰訊音樂娛樂科技(深圳)近日申請的商標亦遭到駁回。

 

      至於阿里巴巴，據報螞蟻集團將遭到新一輪全面摸底排查，包括中國銀保監會在內的多個監管部門，近期要求其管轄的機構，當中包括全國範圍內的大型國有企業及金融機構，將截至上月底以來的，與螞蟻集團、有關子公司以及有關股東的業務合作詳情進行全面仔細的摸底，然後盡快將有關情況上報。

 

黃瑋傑：騰訊對不利傳聞反應敏感　ATM均未見買入信號

 

      輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，應避買一些有不利傳聞的股份，以避免承擔風險，另要看股份抗跌能力，可留意一些對不利傳聞股價仍硬淨的股份，但如股份對不利傳聞反應敏感，如騰訊昨日就一舉跌穿50及100天線，則不宜貪平買入，寧選擇股價強勢及沒潛在政策風險的股份。另遊戲始終有生命周期，如出現一段時間沒有新遊戲，舊遊戲又已玩厭，恐對未來增長有一定影響，加上內地政策難估，宜待再批遊戲版號，不明朗因素消除才考慮買入。另方面內地當局又恐新事物無序發展，如涉及用元宇宙概念集資影響金融，相信內地一定會嚴謹看待。

 

      騰訊已跌穿多條平均線，RSI向下突破，料短期跌勢未止，技術上未見買入信號，如已買入，一旦跌穿415元就要小心。阿里股價則接近之前三底109元，料四底而破會有一定跟進跌幅，恐跌穿100元。至於美團，昨日即市曾反彈，但上影線很長一衝高沽壓不小。總之，ATM現時都未見買入信號，不宜博反彈。

 

　　騰訊半日跌1.98%收報436.6元，連跌3日，累跌8.85%，成交78.55億元；阿里跌3.92%報110.4元，同樣連跌3日，累跌10.24%，成交26.54億元；美團則跌5.98%報169.7元，3日累跌23.14%，成交57.98億元。其他科技股亦普遍下跌，嗶哩嗶哩(09626)跌1.85%報244.4元，快手(01024)跌2.35%報85.1元，小米(01810)跌3.11%報15.6元，百度(09888)跌3.12%報148.9元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

 

另外，獨立股評人林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評科技股及港股大市，立即重溫

 




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