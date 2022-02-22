  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

俄烏局勢急轉直下恒指急挫　中資電訊股息優成避險佳選

22/02/2022

     烏克蘭局勢急轉直下，俄羅斯總統普京承認烏東地區兩個共和國獨立，並下令俄軍前往兩地執行維和任務，美國及歐盟揚言會迅速對俄羅斯實施更多更嚴厲制裁，環球股市受壓，恒指今日(22日)最多跌800點，惟仍有部分傳統股跌幅較小，其中中資電訊公司有國策支持，業務增長穩定，並有回購股份計劃，且皆派高息，實為動盪市況下最佳避險之選。

 

 (資料圖片)

 

中移動最受惠加快5G建設國策　派息連年增長

 

      最近國家發改委政策提到要引導電訊營運商加快5G建設進度，5G方案持續滲透有助電訊商向客戶銷售定價更高的數據方案，料中移動(00941)將最受惠。在去年首三季度，中移動的移動ARPU(每用戶平均收入)為50.1元人民幣，同比增幅有2.6%，反映客戶消費持續升級，期內5G客戶佔客戶總數的比例逐漸上升。中移動近日公布今年1月營運數據，5G套餐客戶按月增1447.1萬戶，遠高於中國電信(00728)的826萬戶及中國聯通(00762)的556.8萬戶，且中移動有線寬帶月內淨增客戶亦較多。



　　此外，中移動的派息政策穩定，近幾年每股分派都有增長，撇除了特別股息，分派比率亦一直保持約60%，或有上調空間。中移動去年首三季度業績保持穩健增長，營運收入按年增加12.9%至6486億元人民幣，EBITDA及股東應佔利潤則分別增長9.5%及6.9%，而在2021年上半年已增派6.5%股息，全年分派可望錄得增長。

 

中移動「回A」後隨即回購H股　中電信中聯通回購A股



　　中移動早於去年1月4日已宣告擬回購不超過20.48億股H股，相當於已發行股份總數的10%，約為982.8億港元，隨著「回A」完成，超額配售選擇權行使期於2月7日屆滿，便隨即啟動回購，先後於本月10日、15日、17日及18日進行回購，合共已斥資超過8.5億港元。另母公司中移動集團亦計劃今年內擇機增持介乎30億至50億元人民幣的A股，未設購買價格區間，將根據公司股價波動情況及資本市場整體趨勢適時增持。



      另中電信亦因為股價低殘觸動公司啟動穩定價格機制，上月底宣布控股股東中國電信集團計劃自今年1月28日起12個月內擇機增持不少於5億元人民幣的A股，不設價格區間。至於中國聯通，去年3月宣布以集中競價交易方式回購公司A股股份，每股最多6.5元人民幣，涉及12.5至25億元人民幣自有資金，截至1月底已累計回購股份5.13億股，佔公司總股本比例約1.66%，耗資22.05億元人民幣。

 

摩通：由中移換馬至聯通　瑞銀：首選中電信



       摩根大通早前發表研究報告指，中資電訊股於今年開局強勁，相信是由於市場風向輪動至防禦性價值股，以及中移動的H股回購計劃引發投資者對中資電訊股宣布更多有利於股東政策的猜測。在穩健的行業背景下，對中資電訊板塊保持正面看法。不過，考慮到中移動未來兩年增長放緩的預測，以及較弱的股息能見度，料股價再上行空間有限，但受惠於股權激勵計劃，目標價由52港元上調至60港元，維持「中性」評級。摩通建議投資者由中移動換馬至聯通，認為聯通股價跑輸後仍有追趕空間，又料聯通具有潛在吸引力的股息政策，以及H股較A股股價有大幅折讓，且受美國投資者的技術拋售壓力較小，目標價5.7港元，評級「增持」。至於中電信，目標價則由3.6港元升至3.7港元，評級「增持」。


      瑞銀則將中電信列為首選，認為隨著基本面進一步改善，電訊商將有更大的靈活性來提高股東回報，中電信目標價由4元提升至4.4元，中移動目標價由60元提升至75元，評級同為「買入」；聯通目標價亦由4元提升至4.4元，評級維持「中性」。瑞銀預計行業第四季EBITDA將同比增長5.1%，淨利潤將增長4.5%，其中中移動已實現全年有利增長指引，第四季增幅相對較低；中電信及中聯通淨利潤預期增長維持穩定，分別達17%及15.5%。派息方面，中電信宣布派息比率將逐步提高至2023年的70%，預期中國移動也會仿效，中聯通自由現金流較同行少，將限制派息提高空間。

 

三大電訊商估值偏低息率吸引　聯通有近8厘息



      現時中移動市盈率約9倍，市帳率0.8倍；中電信市盈率約10倍，市帳率0.5倍；聯通市盈率約9倍，市帳率0.4倍，都屬偏低水平。預期周息率方面，三股俱約6.8厘。總而言之，中資電訊股估值不高，派息吸引，加上回購計劃，股價不難進一步向上突破，具長線收息價值。

 

    今天大跌市，三隻電訊股表現相對穩陣。中移動今日收市跌1.07%報55.3港元，中電信跌0.64%報3.11港元，中聯通則跌0.69%報4.35港元，至於恒指則跌2.69%或650點，收報23520點。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

 

其他油金股相關新聞：
《異動股》中移動跌１％，１月移動業務客戶按月淨增近４５０萬戶
中國聯通（００７６２）１月移動淨增１１３萬戶，同比升１倍

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

179.400

異動股

06969

思摩爾國際

30.150

異動股

00005

滙豐控股

58.000

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 179.900
  • 06969 思摩爾國際
  • 30.200
  • 00005 滙豐控股
  • 58.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 7.380
  • 09999 網易－Ｓ
  • 148.800
股份推介
  • 00317 中船防務
  • 7.050
  • 目標︰$9.22
  • 00941 中國移動
  • 54.950
  • 目標︰$58.65
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.160
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 122.600
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 24.950
  • 目標︰$28.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 446.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 179.900
  • 00005 滙豐控股
  • 58.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 7.380
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.800
  • 目標︰--
  • 01258 中國有色礦業
  • 3.850
  • 目標︰$4.45
  • 09633 農夫山泉
  • 48.200
  • 目標︰$50.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/02/2022 13:59  【預算案】首置八成樓按上限增至千二萬，九成按揭上限升至千萬

23/02/2022 13:21  【預算案】陳茂波:本年度盈餘189億，財政儲備料9467億元

23/02/2022 13:17  【預算案】陳茂波:落實住宅物業差餉寬減建議，引入累進差餉制度

23/02/2022 12:33  銀娛(27)去年虧轉盈賺13億元，派特別息0.3元

23/02/2022 11:46  【新冠肺炎】消息：明起食肆收緊至兩人一枱，室外運動需帶口罩

23/02/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入１６﹒５億人幣，買中移動沽騰訊

23/02/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】恒生（１１）績後沽壓重，大摩續叫減持兼削目標價

專題透視

新聞>財經熱話

恒生業績遜預期曾再跌逾3%　疫情嚴峻中銀香港股價同受壓

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：俄烏升溫對大宗商品影響大　港股短期支持位23000

新聞>大行報告

【大行炒D乜】恒生績後沽壓重　大摩續叫減持兼削目
品味生活
生活

時事要聞

以老護更老 調查︰近7成照顧者年過80

美女中醫．譚莉英

中招點算？歸納中醫臨床15要點應對！不建議飲薑水、洋葱水、吃必理痛？（附食療及按摩穴位）

我要退休．羅國森

中電信中移動 「合併」收息
DIVA CHANNEL

識食Hea住瘦．曾欣欣

疫情緊張導致荷爾蒙失調？3招飲食急救法，改善食慾、情緒及體重！

More Than Fashion．Ivan Lau

一件足以支付物業首期的衛衣，仍是「ready to wear」嗎？天價Dior男裝見證時裝界沒落？

尋寶人．Wayne Hui

由《Sex and the City》Carrie帶起的首飾潮流！頸鏈疊戴、黑鑽石戒指，你喜歡哪款？
健康好人生 Health Channel
特瘦臘腸、膶腸健康啲？營養師：可能更高脂高鈉！每日勿食超過一條！
長期用電熱氈、暖水袋保暖，小心低溫燙傷！醫生：皮膚會對溫度麻木，長者嬰兒高危！
疫苗通行證｜周四正式實行！邊度要用「疫苗通行證」？去商場餐廳，要嘟幾多次？何時要打齊三針？一文睇清表列範圍、安心出行新版本、注意點
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2022 14:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2022 14:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2022 14:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2022 14:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話23/02/2022
恒生業績遜預期曾再跌逾3%　疫情嚴峻中銀香港股價同受壓
開市Good Morning23/02/2022
熊麗萍：俄烏升溫對大宗商品影響大　港股短期支持位23000
大行報告23/02/2022
【大行炒D乜】恒生績後沽壓重　大摩續叫減持兼削目
財經熱話23/02/2022
【虛幣世界】中韓等國監控遊戲幣，主要加密貨幣輕微上揚
香港要聞22/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：3月全民強檢須做三次　按出生年份分批預約
大行報告22/02/2022
匯控季績遜預期　大行仍唱好　高盛最牛睇68元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金