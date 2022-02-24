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【俄烏開戰】油價急升突破100美元　中石油中海油逆市造好

24/02/2022

      俄烏局勢近日不斷升級，戰爭一觸即發，俄羅斯終在今日(24日)對烏克蘭採取軍事行動，並警告美歐不要介入，美國總統拜登發聲明譴責並指將作出回應，國際油價受消息刺激大漲逾半成，布蘭特原油期貨價格自2014年來首度突破100美元。港股方面，恒指雖大跌逾700點，惟三桶油卻成逆市奇葩，抗跌力特強，中石油(00857)及中海油(00883)均造好，其中中石油更升逾3%，中石化(00386)則跌約1%。

 

 (Shutterstock圖片)

 

俄警告美歐不要介入　拜登發聲明譴責稱將作回應

 

       俄羅斯總統普京今日較早時間發表電視演說，稱決定在烏東頓巴斯地區進行特別軍事行動，但強調不是入侵烏克蘭，而是迫使烏克蘭放下武器，並為其血腥罪行承擔責任，普京同時警告美歐不要介入俄軍行動。外媒報道，普京講話後，烏克蘭首都基輔附近傳出爆炸聲，烏克蘭外長庫列巴在Twitter發文證實俄羅斯入侵，烏克蘭總統澤連斯基宣布全國戒嚴，全境將進入戰爭狀態。烏克蘭指控俄軍開始炮轟平民城市，俄國防部否認有對烏克蘭城市發射導彈或火炮，但承認正使用精確制導武器摧毁烏克蘭的軍事設施和航空部隊。據報俄羅斯軍隊已經登陸敖德薩，並有士兵越境進入烏克蘭城市哈爾科夫。國際油價受消息刺激大幅上漲，布蘭特原油期貨價格突破100美元，升6.36%，每桶報100.03美元，紐約期油升6.53%，每桶報98.11美元。


      美國有線電視新聞網(CNN)報道，拜登發表聲明譴責俄羅斯的行動，表示當烏克蘭人民遭受俄羅斯軍隊無緣無故的攻擊時，全世界的人都在為他們祈禱，美國及其盟友和夥伴將以團結和決定性的方式作出回應，世界將追究俄羅斯的責任。拜登又指將於當地時間周四宣布對俄羅斯採取進一步措施。

 

油價升至7年高位　拜登宣布制裁俄「北溪2號」

 

　　事實上，隨著近日局勢不斷升級，烏克蘭宣布國家緊急狀態令，俄羅斯則表示烏東兩實體的領袖已請求俄方協助擊退烏克蘭軍隊，發生戰事的風險愈來愈高，油價已多度挑戰100美元，周二(22日)再度飆升至7年高位。布蘭特期油上漲0.11美元或0.01%，至每桶96.95美元，曾逼近100美元。紐約期油漲0.06美元或0.07%，至每桶91.97美元，曾觸及96美元。

 

      另一方面，拜登宣布制裁俄羅斯的天然氣管道項目「北溪2號」，令全球天然氣供應變得更為緊絀。此工程之前已被德國方面擱置，而歐盟則表示，若俄軍若進入烏克蘭地區，歐盟將對俄羅斯實施第二階段制裁，包括禁止部分商品入口。另伊朗突然召回核談判首席代表，敦促西方重新執行2015年簽訂的核協議，亦加劇市場恐慌。再者，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)維持每月增產40萬桶/天的計劃，但部分國家的產能瓶頸導致持續的增產不及預期，市場對於其能否足額增產的擔憂日益增加。

 

美銀：危機惡化布油可再升20美元　中信證券：中石油受惠中高油價


       《路透》引述美銀環球研究報告指，若烏克蘭危機惡化，布蘭特期油價格可再升每桶5至20美元，但若危機降溫則可降每桶2至4美元。報告預期布蘭特期油年中可見每桶120美元，因基本因素支持油價短期上升，並料今年全球石油需求將按年升每日360萬桶至每日1.01億桶。美元疲弱及利好增長的巨集觀環境，將支持油價在下半年升至三位數。但伊朗核協議重啟及制裁解除將快速地令油價下跌。另石油經紀商PVM的分析指出，倘衝突升級，油價有很大潛力升穿每桶100美元。瑞士寶盛私人銀行(Julius Baer)亦預期，受地緣政治形勢帶來的憂慮情緒影響，油價很可能在短期內攀升至三位數。

 

　　另中信證券近日發表研究報告指，中石油是國內油氣行業龍頭，考慮到油價有望長期維持在中高位置，公司油氣產量、儲量有望保持穩定，煉化及銷售業務結構料將持續優化，天然氣業務也將不斷發展，未來3至5年盈利能力有望維持高位。


　　隨著國際油價持續攀升，國家發改委上周四(17日)也調高成品油價，當中國內汽油和柴油價格每噸分別提高210元和200元(人民幣‧下同)。全國平均而言，92號汽油、95號汽油和0號柴油每升分別上漲0.16元、0.17元和0.17元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油將多花8元。


      俄羅斯是全球第三大產油國、最大的單一天然氣出口國，以及鋁、鎳等金屬的主要生產國。在決定向俄羅斯施加哪些制裁，西方面臨兩難。若打擊對俄羅斯經濟造成最大損害的油氣行業，勢必進一步推高歐美通脹，但現時已正式開戰，歐美的制裁升級至何種程度難料，油價易升難跌，石油股自然受惠，中石油今日收市升3.4%報4.26元，中海油升1%報10.12元，惟中石化跌0.99%報4.01元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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