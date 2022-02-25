港交所績差大行紛降目標價 股價欲彈乏力弱勢難改

港交所(00388)昨日(24日)公布2021年度全年業績，略差過市場預期，加上俄烏局勢惡化，拖累港交所股價昨跌5.4%，收報394.6元，為2020年12月以來新低。績後港交所遭多家大行下調目標價，今早(25日)稍稍反彈至約401元即再向下，全日收市跌逾1%，險企390元。

(資料圖片)

去年純利升9%仍遜市場預期 第四季收入純利均現倒退

港交所公布，截至2021年12月31日止年度純利125.35億元，按年升8.95%，但仍遜市場預期；派第二次中期息4.18元，較去年同期減少6.28%；期內收入209.5億元，升9.17%。去年平均每日成交額1667億元，按年升29%，創出新高。去年新上市公司共98家，集資額3314億元，低於2020年共154家及集資額4002億元，按年錄跌幅17.2%。另投資收益按年減少逾40%。單計第四季，港交所收入為47.3億元，按年跌7.2%，按季跌近11%，其中主要業務按季跌15%；純利26.7億元，按年跌8.6%，按季跌17.7%。



滬深港通收入及其他收益達27.24億元新高，按年上升41%。滬深港通全年成交額及平均每日成交額均創新高，北向交易及南向交易的成交金額分別達27.6 萬億元人民幣及9.3萬億元，按年上升31%及70%。債券通北向通自2017年推出以來，其平均每日成交金額每年均創新高，至2021年已達266億元人民幣，按年升34%。

(《開市Good Morning》節目截圖)

港交所：去年表現仍強勁 惟地緣政治疫情加息等帶來挑戰





行政總裁歐冠昇表示，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰、疫情未退，港交所於去年仍然表現強勁，收入及其他收益和溢利均創新高。現貨市場成交額、滬深港通及債券通交易量均創新高，抵銷了低息環境對集團的投資收益造成的影響。集團推出了特殊目的收購公司(SPAC)和海外發行人的新上市制度，產品組合亦不斷豐富，深信可繼續發揮「超級聯繫人」的優勢。而SPAC現時已接獲7份申請，首隻SPAC可望於今年首季末上市，另現正就「未盈利創科公司」主板上市相關制度進行研究。至於新股市場，於去年第四季放緩，相關情況在今年初仍然持續，惟現時已有160家公司遞交上市申請。

主席史美倫則指，今年全球經濟預期將會持續復甦，惟疫情發展不明朗、地緣政治風險持續、外遊限制以及預期加息等因素均會對集團來年的業務造成影響，為港交所帶來不少挑戰，不過集團穩健的業務和清晰的戰略目標有助把握未來的機遇，並深化集團在塑造未來環球資本市場所擔當的領導者角色。

瑞信指第四季日均成交額令人失望 高盛中信里昂仍予買入評級

瑞信發表研究報告指，港交所去年度全年業績符合該行預期，其稅後淨利及整體收入均按年增長9%分別至125億及210億元，但指去年第四季度的日均成交額則令人失望，按季跌24%至1260億元，平均市值和流通速度均出現持續下降的情況，而首季至今，日均成交額為1280億元，僅較去年第四季高出20億元，顯示復甦未現，市場或下調相關方面的預期，下調目標價15.7%，由502元降至423元，維持「中性」評級。

高盛則指，港交所去年第四季表現符合市場預期，略高於該行預期，管理層對發行人將把其二次上市的ADR地位轉變為雙重主要上市的情況充滿信心，將有助擴大互聯互通的合資格股份。雖預計今年現貨股本證券日均成交額將下降18%，但2022至25年的複合年增長率將達到14%，亦料在2025年集團的投資收入將增加40億元，維持「買入」評級，但下調目標價約3.7%，由573降至552元。



另中信里昂指，港交所第四季度的表現完全符合預期，現時聚焦中國ADR退市，惟由於地緣政治緊張局勢，退市問題並不容易解決，但隨著未來相關的交易遷移，將有助提升港交所於2023年下半年的吸引力，但去年第四季度疲弱的業績提醒投資者，始於2020年的交易狂潮不可能永遠持續下去，下調目標價12.4%，由574元降至503元，重申「買入」評級。

溫鋼城：料受惠ETF通及中概股回流 跌至380多元可趁低吸納

iFast Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，港交所業績差在預期內，股價早前已由500元一直下跌，公布業績時恰值俄烏局勢惡化趁勢再下挫，如恒指走弱港交所股價亦會走弱，不過料380元這一關鍵位會有一定支持，跌至380幾元可趁低吸納，以過往所見有買貴無買錯，股價一直都跑贏恒指，惟要留意管理層變動，由歐冠昇接李小加棒，會否令其與內地溝通有變化，公司現正就「ETF通」與內地商討，如成事料可為之前戰績平平的歐冠昇加分，而A股股民炒ETF多於炒A股，料對港交所有幫助，另中概股回流及中企棄美在港上市亦料有利港交所，故若長線持有坐貨也沒問題，短期先看420至440元，惟股價暫仍處弱勢，買了後預計要守一段時間。

港交所今日收市再跌1.17%報390元，最多跌2.43%低見385元，成交35.46億元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉



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